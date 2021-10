„Nyní víme, že musíme vyhrát minimálně o tři góly v Chorvatsku. Pokud se ale do hry dostane i Ukrajina, musíme se pokusit je v obou duelech porazit. Výhru v Chorvatsku ale bude pro nás rozhodující a klíčová!“ zdůraznil potřebu úspěšné odplaty lodivod české lavičky.

První poločas včerejšího duelu ve Zlíně se přitom vyvíjel výborně. Výborná obrana a střelecká potence Jeřábkové s Malou táhly domácí výběr až k vedení o pět branek. Do šaten se ale odcházelo za nerozhodného stavu (14:14). „To byl asi jeden z klíčových okamžiků. Sedmiminutovým střeleckým výpadkem jsme dovolili soupeře dostat se zpět do zápasu a začínali jsme opět od nuly,“ hodně bolelo Bašného.

Po přestávce byla k vidění přetahované, ve které měly v závěru pevnější nervy Chorvatky, bronzový výběr z posledního evropského šampionátu. „V závěru jsme ale opět neproměnili hodně šancí a to nás stálo minimálně remízu. Zápas mohl skončit klidně výsledkově obráceně. Z naší strany byl to byl dobrý výkon, porážku těžko trávíme,“ přiznal Bašný. „Těžko říci, zda oporám došly sily. Musím se na vše v klidu podívat a vše zanalyzovat.“

Jeho výběr nyní opustit kvalifikační starosti, neboť dvojzápas s Ukrajinou je na programu až v březnu. Nyní se musí co nejlépe tým připravit na prosincové MS ve Španělsku. „Pro realizační tým začíná práce již tento týden, pro hráčky až nějaký týden před šampionátem, koncem listopadu. Jiná šance a možnost není. Budeme být delší týden na to, abychom se co nejlépe připravili,“ je optimistou Jan Bašný.

Jediným nedělním pozitivem ve Zlíně tak byl fakt, že se české házenkářky opět představily domácímu publiku po dlouhých dvou letech. „Užili jsme si to, škoda, že ne i s výhrou. Vrcholový sport, respektive házená se dělá pro lidí, aby je to bavilo. Hra bez fanoušků mě nedává smysl, jen v některých situacích finančně. Před plným hledištěm se hraje lépe,“ dodal trenér českých házenkářek.

ČESKO – CHORVATSKO 24:26 (14:14)

Nejvíce branek: Jeřábková 11/5, V. Malá 7, Hurychová 2 – Blaževićová 6/2, Krsniková 5, Mičijevićová 5. Rozhodčí: Nastaseová, Stancuová (Rum). Sedmimetrové hody: 7/5 – 5/4. Vyloučení: 2:5. Diváci: 800.