Nadřely se, ale výhru mají, což je hlavní. Fotbalisté Valašského Meziříčí B zvládli sobotní venkovní ve Velkých Karlovicích, rivala zdolali 2:1 a díky lepšímu skóre udrželi v krajské I. A třídě skupině B vedoucí pozici před druhými Kateřinicemi. Třetí je o bod zpět Podlesí.

Fotbalisté Velkých Karlovic podlehli Valašskému Meziříčí B 1:2 | Video: Jaroslav Kolísek

Vyrovnaný duel rozhodl v 64. minutě Michael Bílý. V úvodu střetnutí skórovali hostující Adam Juřík, za domácí brzy srovnal Jiří Gášek.

I. A třída sk. A, 20. kolo -

FC VELKÉ KARLOVICE + KAROLINKA – TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1:2 (1:1)

Branky: 7. Jiří Gášek – 3. Adam Juřík, 64. Michael Bílý. Rozhodčí: Stodůlka – Perutka, Měšťánek (Straka). Diváci: 150.

„Věděli jsme, že nás ve Velkých Karlovicích bude čekat velmi těžké utkání, což se i potvrdilo. Cennou výhru jsme uhájili i díky výborným zákrokům brankáře Hegara. Výsledku by spíše slušela remíza, ale my jsme za tři body hodně rádi," říká trenér Valašského Meziříčí B Vladimír Kostka.

Kdo přišel na fotbal do Velkých Karlovic o chvíli později, nemusel vidět dvě branky. Po sedmi minutách to totiž bylo již 1:1. Lídra soutěže poslal do vedení Juřík, za domácí srovnal Gášek.

„Hosté byli velmi pohyblivý, drželi častěji míč na svých kopačkách a hrálo se v rychlém tempu. Ve druhé půli jsme byli o něco lepším celkem,“ uvedl trenér Velkých Karlovic Jiří Gajdoš.

Zdroj: Jaroslav Kolísek

Jeho tým mohl po hodině hry poslat do vedení Gášek, což se ale nestalo, a tak na druhé straně udeřili hosté. Prosadil se Bílý.

I. A třída – sk. A: Baroš vystřídal a Vigantice přišly o výhru

„Do konce utkání zůstávalo ještě hodně času, zatlačili jsme hosty, ale brankář je podržel. Vyrovnat se nám už nepodařilo, ale remízu za předvedený výkon jsme si určitě zasloužili," míní Gajdoš.

Fotbalisté velkých Karlovic po těsné domácí prohře 1:2 zůstali v tabulce šesté, béčko Valašského Meziříčí dál vládne soutěži.