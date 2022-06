Čtyři góly nedáváte každý den. Jaké byly?

První padl po důrazu Horyho v šestnáctce, kdy se dostal balon na úroveň penalty a já jej poslal do protipohybu gólmana. Druhý padl po akci s Tiborem, kdy jsem šel sám z boku na gólmana a našel místo na zadní tyči. K třetímu mi pomohl přetažený roh na zadní tyč a já hlavičkoval do prázdné brány. Čtvrtý gól padl po brejku, narážce na půlce s Horym a mém následném sólu.

V předminulém kole jste ale v Hovězí přišli o jarní neporazitelnost. Pomohla vám trošku tato prohra?

Určitě. V Hovězí nám pro změnu nevycházelo vůbec nic! Chtěli jsme ukázat, že naše série nebyla náhoda a myslím, že jsme to potvrdili. Taky tomu nahrálo, že to bylo derby, vlastně moje první tady a jsem rád jak dopadlo. Škoda jen, že se hrálo v neděli.

Teď zajíždíte na půdu slavičínské rezervy…

Protože jsem v týmu a soutěži nový, vůbec zdejší týmy neznám, každopádně očekávám těžké utkání. Na jaro sbírá soupeř body hlavně doma, takže i to napovídá, že to ve Slavičíně nebude vůbec lehké. Čeká nás pěkný výlet, doufám že vítězný.

Předešlé angažmá jste měl v soutěžích na Ostravsku. Co Vás zaválo až na Valašsko?

Myslím, že všechno se událo u piva. Na jaře jsem si řekl, že s fotbalem skončím. Nějak mě fotbal omrzel a měl jsem tehdy i hodně práce, scházel mi čas na rodinu. Na podzim jsem ještě občas vypomohl, odehrál jen dva tři zápasy a byl rozhodnutý skončit. No a tehdy se mě Dája a Tibor zeptali, jestli bych nechtěl za nimi do Jablůnky. A protože jsem cítil potřebu změny, nabídku jsem přijal. Rozhodně nelituji.

Ve kterých klubech jste dříve působil?

Hrál jsem na farmě Frýdku-Místku v Lískovci divizi. Tam jsme se ale nějak nedomluvili a já přestoupil do Starého Města, pokusit se postoupit zpátky do I.A třídy. Po dvou letech se nám podařil postup a přišla nabídka z Frýdlantu nad Ostravicí do divize, kterou jsem přijal. Zde jsem strávil dvě sezony a potom jsem se vrátil zpět do Starého Města zkusit pomoct postoupit do Krajského přeboru. No a teď jsem tady v Jablůnce.

Jak vzpomínáte na své fotbalové začátky?

Fotbal jsem začal hrát ve Frýdku-Místku, kde jsem prošel celou mládež. Nejvíc vzpomínám na pana trenéra Petra Mrázka a mého otce. Tehdy jsme dokázali s dorostem postoupit do 1. ligy. Na to mám nejhezčí vzpomínky. Ale rád vzpomínám na všechny trenéry, pod kterými jsem hrál.

Jablůnka je velkým překvapením jara. Co za tím stojí?

Asi to, že si vše potřebné konečně sedlo. Začátek jara nebyl dobrý, ale potom jsem se sehráli a začalo se nám konečně dařit. A samozřejmě výborná nálada a dobrá parta v kabině!

Můžete v příští sezoně pomýšlet i na postup?

Na ten nemyslíme. Jsem rád, jak se nám teď daří a doufám, že v těchto výkonech budeme pokračovat i na podzim. Pokud se bude dařit, klidně můžeme hrát na špici tabulky.

Před utkáním s Ratiboří jste v sezoně skóroval pouze dvakrát. Co se stalo, změnilo?

Dlouho mi trvalo, než jsem se prosadil. Strašně jsem se natrápil na svůj první gól za Jablůnku. Ne a ne to tam padnout. V zápase s Ratiboři se mi hodně dařilo, hlavně díky klukům, kteří mi vše perfektně připravili. Asi to byl ten zápas, kdy mi tam spadne všechno. Přitom příprava na zápas nebyla vůbec dobrá. Moc dobře jsem se nevyspal, syn se pořád v noci budil. Možná i to pomohlo ke gólům. (smích)

Jak si od fotbalu nejlépe odpočinete?

Rozhodně s rodinou! Dále kolo, hory, procházky. Nejvíce mi fandí doma, manželka s dětmi.

Můžete porovnat úroveň soutěží, zázemí stadionů a zájem diváků na Ostravsku a na Valašsku?

Úroveň soutěže je asi podobná, žádný velký rozdíl v tom není. Co se týká zázemí, na Ostravsku teď prošlo hodně klubů rekonstrukcí budov. Divácké návštěvy se mi těžko hodnotí. Moc jsem toho tady neodehrál a neznám kde kolik diváků chodí. První domací zápas za Jablůnku moc diváků nebylo. Zase proti Ratiboři jich přišlo opravdu hodně. S dívaky to bude podobné, záleží na zápasu a počasí, a také výkonech týmu.

PETR KOSEČEK