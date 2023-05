/ROZHOVOR/PETR KOSEČEK/ Kanonýrem uplynulého víkendu ve valašských fotbalových soutěžím se stal Petr Daniš z rezervy Valašského Meziříčí. V I. A třídě skupině A nastřílel do sítě Rožnova čtyři branky a velkou měrou se zasloužil o vysokou výhru domácího týmu. Jednadvacetiletý forward již několikrát nakoukl do kabiny divizního A týmu, kvůli pracovním povinnostem v Praze pravidelné tréninky nestíhá. Kdo je jeho největším fanouškem se dočtete v našem rozhovoru.

Utkání s Rožnovem p. R. se povedlo, soupeři jste nasázeli půltucet branek. Bylo to opravdu tak jednoznačné?

Od začátku šlo vidět, že to zvládneme, když neuděláme zbytečné chyby a nezačneme mít strach o výhru. I když Rožnov p. R. Ukázal, že umí hrát kvalitní fotbal, cítil jsem, že ten den budeme brát všechny tři body my.

Pomohly vám posily z prvního divizního týmu Výmola s Žilinským. Jak hodně byla znát jejich přítomnost?

Oba určitě týmu hodně pomohli. Viktor zaskočil na stoperovi a kvalita v rozehrávce byla znát. S Martinem jsme si navrchu rozuměli, oba dva jsme si nahráli na gól a dohromady dali šest branek.

Dařilo se vám střelecky, nasázel jste čtyři branky…

První byla byla právě po Martinově přihrávce kdy jsem se dokázal odpoutat od obránce a zakončoval jsem sám na brankáře, který musím říct chytal velice dobře. Druhou branka padla po tom co jsem si našel odražený balón kolem 16ctky a s první prostřelil obránce k tyči. Třetí gól byl po pěkné kombinaci přes půlku hřiště na čtyři doteky, kdy na konci mi to dával Matouš Kopecký pod sebe do vápna, tam se mi podařilo obstřelit gólmana. A poslední gól byl po dvojitém neúspěšném zakončení našeho hráče, kdy míč se odrazil od břevna a takovýma polonůžkami jsem ho dostal do branky.

Zatím máte na svém kontě 21 branek a v tabulce střelců jste na třetím místě. Jste se svojí střeleckou bilancí spokojený?

Určitě ano. Nemám odehrané všechny zápasy, i tak těch branek i asistencí není málo. Minulou sezonu jsem skončil na 19 brankách. Takže zlepšení tam je. (smích)

S umístěním rezervy na desátém místě asi v klubu nepanuje velká spokojenost, cítíte to taky tak?

I když máme vždycky před sezonou cíle nejvyšší skončit první není pro nás zatím to nejdůležitější. Zatím je to tak že na podzim tápeme a pak jaro to šlape. Snad příští sezonu zvládneme zahrát obě půlky soutěže v dobré formě.

V jarní části ale podáváte lepší výkony, než tomu bylo na podzim? Co za tím stojí?

Možná více zápasu na hlavním hřišti. Možná větší pomoc od dorostenců. Možná že je v zimě prostě zima. To nevím, ale jestli na to přijdeme, tak vyhrajeme ligu ?

Je Vám 21 let, fotbalovou kariéru máte před sebou. Chcete se zabydlet v divizním mužstvu?

Jelikož pracuji v Praze a nemám čas na tréninky přes týden, je pro mě kariéra v Benfice to nejlepší.

Kdo vás přivedl k fotbalu a kdo je váš největší fanoušek?

Tak to je stoprocentně můj táta. Málokdy se stane, že vynechá nějaký můj zápas.

Diviznímu A týmu se poměrně daří. Zasloužilo by si Valašské Meziříčí třetí nejvyšší soutěž?

Ve Valmezu oproti ostatním klubům je vidět, že se snaží starat se a zlepšovat kvalitu všeho, jak to jen jde. Ať už jde o vybavení, hrací plochy, školení trenérů, práce s mládeží, zajišťování financí a tak dále a dále. Myslím si, že za veškerou tu práci by si Valmez zasloužil hrát třetí ligu. Sám jsem za Valašské Meziříčí ve třetí lize párkrát nastoupil a věřím, že se budeme za nějaký čas moct chodit s kluky na třetiligový Valmez dívat. (úsměv)