V. KARLOVICE - VAL. PŘÍKAZY 1:1 (1:1)

Jiří Gajdoš, činovník Vel. Karlovic: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli jasně lepším týmem a mohli jsme jej vyhrát o tři branky. Hosté vytěžili z minima maximum a čtyři minuty po naší vedoucí brance srovnali. Druhý poločas ale přinesl úplný jiný obraz hry. Hosté se hodně zlepšili a dostávali se do brankových příležitostí. My jsme po vynucených střídáních trochu vypadli z tempa, nakonec bod bereme, i když jsme měli více šancí než náš soupeř."

Pavel Juřica, trenér Val. Příkazy: „Do Velkých Karlovic jsme jeli s cílem urvat nějaké body. První poločas se hrál ve velkém tempu. Oba dva týmy hrály svižný fotbal, ale domácí byli přeci jen na míči lepší. Domácí měli nějaké šance, ale vše zlikvidoval náš gólman. Až do 33.minuty, kdy se domácí ujali vedení. Po této obdržené brance jsem na hráče apeloval o větší intenzitě hry směrem dopředu, což se nám ve 3. minutě po našem rychlém brejku podařilo. Dali jsme vyrovnávající branku zásluhou Jiřího Garguláka. Do poločasu už branka nepadla. O poločasové přestávce jsem klukům domlouval o větší aktivitě na hřišti, abychom více času drželi míč na svých kopačkách. Druhý poločas byl z naší strany o mnohem lepší. Domácí jsme už prakticky nepustili do nějaké vážnější gólové příležitosti, naopak my jsme se osmělili a hrozili z nebezpečných brejků. Mohli jsme dát branku po individuální akci opět Jiřího Garguláka, nebo po úniku Ďurkecha Petera. Vždy jsme selhali v koncovce. Kdyby jsme tyhle akce dotáhli do vstřelení branky, tak by to bylo pro nás o mnohem veselejší, ale na ,,kdyby,, se nehraje. Myslím si že pro oba celky je remíza spravedlivá. V neděli nás čeká na domácím pažitu těžký zápas s Rožnovem pod Radhoštěm. Samozřejmě budeme chtít tenhle zápas uhrát za tři body a vylepšit postavení v tabulce."