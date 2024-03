Výsledek sice vypadá, že jsme se nadřeli, ale celý zapas jsme byli lepším týmem, vytvářeli si šance, ale je podržel výborný gólman Zvonek. A hosté dali oba dva góly po našich chybách a do žádných větších šancí jsme je nepouštěli.

Vám se podařilo zaznamenat hattrick. Můžete nám všechny Vaše branky popsat?

Tak první gól mi krásně sklepl hrudí Jakub Vedral a já jsem z první střílel k tyči. Na druhý gól mi opět nahrával Jakub Vedral, který mi poslal balon do ulice a já šel sám na brankáře a přeloboval jsem ho. Při třetí brance jsme měli standardku a opět Vedral vyhrál hlavičkový souboj na velkém vápně a já jsem na zadní tyči dorážel balon do brány.

Hrajete v Choryni už na svém opraveném hřišti. Jak se rekonstrukce zdařila?

Ano, hřiště je teď perfektní, plus se udělala nová fasáda na kabinách, takže zázemí máme opravdu pěkné.

Jak probíhala Vaše zimní příprava?

Chodili jsme trénovat každou neděli do tělocvičny a přes týden jsme měli výběh. K tomu pak nějaké přípravné zápasy.

Máte nějaké nové posily?

Přes zimu k nám žádné posily nedorazily. (smích)

Kdo patří k největším oporám Choryně?

K největším oporám určitě patři bratři Landové plus Mirek Ječmeň v braně a brácha.

Kde jste začínal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v Choryni, kde nás trénoval otec v žácích a vedl nás až po dorostence.

Ztrácíte na špici tabulky jen čtyři body I .B třídy. Pošilháváte i po postupu do vyšší soutěži?

Tabulka je hodně vyrovnaná, vyhrajete dva zápasy a můžete být první. A nebo prohrajete dva a jste zase desátí, tak že je to letos hodně vyrovnané. Uvidíme, kdyby to vyšlo a byli by jsme první, tak bychom určitě chtěli postoupit.

Kdo podle Vás letos postoupí do I. A třídy?

To vůbec netuším…

Jaké jsou Vaše zájmy, kromě fotbalu?

Rád sleduji hokej, ale především trávím čas se svou rodinou.

Kdo Vám při utkáních nejvíce fandí?

Tak nejvíc přítelkyně se synem.