UEFA Regions' Cup v Severním Irsku:

Výběr Zlínského KFS – Göteborg 8:1 (2:1)

Branky: 30. a 48. Gojš, 71. a 90. Jakubowicz, 9. Juřica, 58. Glozyga, 80. Kašík, 87. Goňa – 34. Skålberg Lindström. Rozhodčí: Leibovitz – Babayoff, Hegarty (Clarke). Žlutá karta: Rydberg (Göteborg).

Výběr Zlínského KFS: Švec – Glozyga, Kašík, Horňák, Bršlica – Goňa, Sopůšek (77. Pavelka), Krajča (73. Chovanec), Gojš (65. Tkadlec), Juřica (65. Klečka) – Kvasnica (46. Jakubowicz). Trenér: Motal.

Dvakrát se mezi střelce zapsali Gojš a Jakubowicz, po jedné brance přidali Juřica, Glozyga, Kašík a Goňa. Brankáře Švece připravil o čisté konto ve 34. minutě Skålberg Lindström.

Moravané si vysokou výhru náramně užili. „Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Nikdo neviděl soupeře hrát, šli jsme úplně do neznáma. Od začátku jsme ale určovali tempo, brzy šli do vedení a dál na hřišti vládli. Sice jsme pak za stavu 2:0 na chvíli polevili a následně inkasovali kontaktní gól, hlušší pasáž jsme rychle překonal a postupně se zase dostávali do šancí. V první půli nám to tam ještě nepadalo, ale druhá půle byla jednoznačná a výsledek 8:1 hovoří za vše,“ zhodnotil povedený duel fotbalista Baťova Jan Gojš.

Trenér výběru Zlínska Lukáš Motal byl pochopitelně velmi spokojený. „Vstup do turnaje se nám povedl,“ těší kouče. „Od začátku jsme byli aktivnějším týmem, vytvářeli jsme si dobré situace i šance, kterých byla spousta. Trošku jsme se ze začátku trápili s jejich proměňováním, což jsme ale ve druhém poločase napravili a výsledek nakonec odpovídá dění na hřišti,“ přidává Motal.

Jeho tým ještě v Belfastu čekají duely s týmem Tîm Rhanbarthol Cymru z Walesu a domácím mužstvem Eastern Region Northern Ireland

„Doufám, že i další dva zápasy zvládneme,“ přeje si Motal.

Další kanonády ale neočekává. „Víme, že zbývající střetnutí už asi nebudou tak jednoduché jako ten pondělní, i tak ale věříme, že ve stejném duchu to bude pokračovat dál,“ dodává známý kouč.

Na závěrečný finálový turnaj, o jehož dějišti se teprve rozhodne, postupuje pouze vítěz.