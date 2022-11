„S Milanem je vždy radost hrát fotbal, pořád je na něm vidět, jak moc jej to baví! Třebaže už nehrajeme ligu, nejsme loutkaři a každý zápas chceme vyhrát! Oba jsme vítězné typy, v kabině to i nyní na amatérské úrovni dáváme najevo,“ netají se 48letý vysoký zadák.

Aby mohl stále držet s mladými krok, stále se hlídá a udržuje v kondici, třebaže nějaké bolístky se ani Bolfovi nevyhnou. Stejně jako jeho slavnějšímu parťákovi. „I když je Milan bolavý, trápí jej hodně záda, pořád maká. Třeba ve Velkých Karlovicích si vzal tři auliny a šel na plac. To si neumím u této generace moc představit,“ zdůraznil Bolf, jenž bydlí pár stovek metrů od fotbalového hřiště.

Jak se vám daří mladé spoluhráče v kabině udirigovat?

Všichni jsou chytří, ale to už je všude, i v profesionálních soutěžích. (smích) Naštěstí u nás v kabině šlapou jako hodinky, také za poslední zápas zaslouží pochvalu, jak to zvládli.

Myslí Vigantice na postup?

V žádném případě! Rozhodně já ne, kdy hraji v téměř padesáti letech. Pro nás je současná I. A třída ideální, tedy hrát kolem komína a přes kopec, samé derby, pro zábavu a pro diváky. I nyní na závěr na derby přišlo hodně lidí, fotbal byl zajímavý, dobrý. Nemá cenu jezdit někde sto kilometrů, dvě hodiny sedět v autobuse. Popravdě je pro nás a fanoušky nezáživné hrát zápasy s celky z Uherskohradišťska a Zlínska.

Stále sice hrajete v obraně, ale nezapomněl jste ani střílet góly, o víkendu jste naposledy udeřil po standardce. Pilujete střelbu?

Už ne. Při standardkách chodím do vápna a dnes mě to trefilo. (smích) Důležitější ale je, že mohu stále hrát a slouží mi zdraví. To je ta největší výhra a radost. Góly jsou už spíše pro mladé, ti musí hrát a tlačit se do zakončení! Je ostuda, že mladým se nechce hrát a my – cátníci – stále na trávníku tvrdíme muziku.

Jak se udržujete ve formě, trénujete s kluky pravidelně?

S týmem už ne, na posledních dvou duelech jsem nebyl ani na předzápasové rozcvičce! Tělo je opotřebované, rychle ztvrdne. Sázím na individuální přípravu, s kluky absolvuji tréninky příležitostně.

Co tedy děláte?

Chodím zde už hrávat se starými pány, jednou týdně hraji i tenis, pak v rámci tréninku na akademii Baníku v Ostravě se trošku hýbnu. A taky doma na zahradě! (smích)

Jak se vám líbí výsledky Baníku?

Začátek byl špatný, ale už se to tam pročistilo, okysličilo. Věřím, že to pomohlo a kluci půjdou tabulkou nahoru. Také se ukázalo, že nové koště dobře mete. Na druhou stranu je mi líto Pavla Vrby, je to nejen můj kamarád, ale i vynikající trenér, ovšem bohužel někdy se to nesejde a zrovna to vyšlo na Baník. To mě mrzí dvojnásob. I Pavlu Hapalovi nyní držím palce, ať pomůže dostat Baník tam, kam patří! Tedy tabulkově na špici.

Překvapil vás něčím rozehraný ročník Fortuna:ligy?

Překvapilo mě postavení Bohemky, nahoře jsem ji nečekal. Stejně jako trápení Baníku, tradičního klubu s velkou fanouškovskou základnou. Jsem optimista, moc bych si přál, aby se na jaře vrátil na čtvrté páté místo a s ním i diváci do ochozů. Před plným stadionem se vždy lépe hraje…

Jak dlouho se ještě chcete bavit aktivně fotbalem, hrát výkonnostní soutěže?

(smích) To nevím, bude záležet na zdraví. Zatím mě to baví, mám to kousek na hřiště, ale jaro je ještě daleko. Uvidíme.