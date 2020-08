Pavol Hyža, trenér Jarošova: „Derby jak má být. Emoce diváci se bavili. Myslím, že jme byli lepším týme. Vypracovali jsme si šance, dali jsme góly, další zase neproměnili. K zápasu nemám dál co říct. Jen mně mrzí rozhodčí! Jeho výkon hodnotím velice kriticky. Vím, že i tohle patří k fotbalu, ale toto se mi vysloveně nelíbilo.“

Branky: 7. Martin Jančík, 15. Marek Běťák, 47. Marek Stojaspal - 2. Karel Bajaja, 63. Adam Žůrek z penalty, 88. Lukáš Gábor z penalty. Rozhodčí: Vlašic. Diváci: 150.

NEZDENICE – ZÁHOROVICE 3:1 (1:0)

Marek Kolínek, útočník Nezdenic: „Bylo to klasické derby. První poločas byl oboustranně bojovný a opatrný. Bylo vidět, že nikdo nechce udělat chybu. Nám se podařilo dát po půlhodině hry vedoucí gól. Jinak ale moc šancí nebylo. V závěru rozhodčí vyloučil dva hráče. Nejprve šel ven za řeči a faul hostující Kročil, pal se nechal vyprokovat náš Zýka, který oplácel a musel taky ze hřiště. Hra v deseti nám svědčila lépe než soupeři. Ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší a svoji převahu vyjádřili dalšími dvěma brankami. Přišlo mi, že hosté jenom nakopávali dlouhé balony dopředu. My jsme se snažili hrát, ale žádný extra výkon jsme nepodali. Přesto jsme přidali další dva góly. Za stavu 3:0 jsme se uklidnili a zápas dohráli. Záhorovice výsledek jenom zkorigovaly. Ke třem bodům nám pomohly také posily Jindřich Koželuha z Bojkovic, Přemysl Přecechtěl z Drslavic a Miroslav Coufalík z Újezdce. Dva jmenovaní dokonce vstřelili při premiéře v našem dresu gól.“

Branky: 32. Miroslav Coufalík, 67. Marek Kolínek, 73. Přemysl Přecechtěl - 81. Pavel Krč. Rozhodčí: Němec. Červené karty: 43. Jan Zýka – 40. Tomáš Kročil. Diváci: 220.

BŘEZOVÁ - STRÁNÍ B 3:0 (1:0)

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Ze zápasu jsem měl velké obavy, protože z mančaftu, který za nás lono hrával, odešlo hned osm hráčů. Někteří ukončili kariéru, další jsou zranění. Kádr opravdu doznal hodně změn. Do nedělního zápasu z naší strany zasáhlo hned pět hráčů do dvaceti let, střídající dorostenec měl dokonce jen patnáct let. O soupeři jsme mě,i dost informací, protože spolu dost často hráváme, věděli jsme, co nás čeká. Strání jsem viděl minulý týden, takže jsme se přizpůsobili a zvolili taktiku. Chtěl jsem po klucích, aby hráli jednoduše a hlavně vzadu si nekomplikovali život. Tato taktika se nám nakonec vyplatila. Dali jsme tři branky, další dvě velké šance nám pochytal velmi dobrý brankář hostů. Soupeře jsme kromě jedné příežitosti k ničemu nepustili. Pochválit za výkon a obrovskou snahu musím celý mančaft, ne jen útočníka Pomabjbíka, který je na hřišti od toho, aby dával góly.“

Branky: 35., 56. a 80. David Pomajbík. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 80. René Děcký (Strání B). Diváci: 95.

POLEŠOVICE – PRAKŠICE 5:3 (1:2)

Jaroslav Bednařík, vedoucí mužstva: „Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás.

Hlavně v úvodu bylo vidět, že je začátek sezony a dlouho se nehrálo. Bylo to bojovné, všichni byli po té pauza nažhavení. Klíčové bylo, že i když jsme dvakrát prohrávali, pokaždé se nám velmi rychle podařilo skóre srovnat. V závěru jsme pak překlopili výsledek na naši stranu. I když hosté hráli od sedmdesáté minuty v deseti, na konci nás zatlačili.

Prakšice mě překvapily. U nás se představily ve velmi dobrém světle. Mají mladé, běhavé mužstvo. Podle mě budou hrát o postup do vyšší soutěže. My po hubených letech nechceme mít starosti se záchranou. Naopak, chceme konsolidovat mužstvo. Proti Prakšicím dali branky i dva šikovní dorostenci Měšťánek a Nejezchleba.“

Branky: 36. Jan Zakopal, 49. Tomáš Fantura, 64. Alexandr Machala, 73. Erik Měšťánek, 90. Filip Nejezchleba – 19. Jonáš Kočica, 45. Jan Vaculík, 80. Radim Sukup. Rozhodčí: Němec. Červená karta: 70. Tomáš Vráždil (Prakšice). Diváci: 120.

BŘEZOLUPY – HUŠTĚNOVICE 2:1 (1:0)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Po dvaceti letech jsme opět okusili náboj okresního přeboru a jsme rádi, že jsme první utkání zvládli, i když jsme se o výsledek strachovali doslova do poslední vteřiny. Z důvodu plánované výstavby kabin hrajeme podzimní utkání v azylu na Zlámanci a budeme si muset zvykat na tamní rozměry hřiště, které je výrazně menší než u nás. To nám činilo docela potíže. Hráči mají minimum prostoru, hra je kontaktní, s čímž mají především techničtější hráči nemalé problémy a bylo to znát. V Březolupech byla o víkendu navíc pouť, vyšlo krásné počasí, spousta fanoušků si udělala výlet a vytvořila skvělou atmosféru. Hosté se představili ve velmi dobrém světle, opticky byli více na míči, ale do vyložených šancí se nedostávali. My se ujali vedení ve 20. minutě, kdy se z otočky za hranicí velkého vápna perfektně trefil Gajdošík. Ve druhé půli mohl rozhodnout Michálek, který šel během několika minut dvakrát sám na brankáře, ale ani jednu tutovku neproměnil. Deset minut po dalším brejku navýšil vedení opět Gajdošík a vypadalo to, že je rozhodnuto. Hosté ale nesložili zbraně, před koncem zápasu povedenou ranou z přímého kopu snížili a nás čekalo nekonečných pár minut, které jsme naštěstí přečkali, a po dlouhatánské době se dočkali soutěžní výhry.“

Branky: 21. a 79. Petr Gajdošík – 86. Matěj Jegla. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 128.

KNĚŽPOLE – HAVŘICE 0:1 (0:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Na soupeři bylo vidět, že ještě loni hrál vyšší soutěž. Havřice byly fotbalovější než my. My jsme sice bojovali, ale v dlouhé pauze jsme odehráli jenom tři přáteláky a trénování nebyla taky žádná sláva, takže přestávka byla na naší hře znát, i když soupeř nás vyloženě fyzicky nepřehrál. Pokud ale bychom měli více štěstí, klidně jsme mohli dosáhnout na bod. Výhra Havřic je ale spravedlivá. V zápase jsme si vypracovali tři čtyři tutovky, žádný gól jsme ale nedali. Sestavu látáme stejně jako minulý rok. Určitě nebudeme hrát o postup, spíše se budeme pohybovat na druhé straně tabulky.“

Branky: 66. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 70.

NEDAKONICE – BABICE 0:3 (0:1)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Jelikož u nás nemáme dorost a tým není kým doplnit, rozhodli jsme se přihlásit jenom okresní přebor. Dva kluci jsou navíc dlouhodobě zranění, čekají na operaci kolena. Pro nás je lepší, když budeme hrát v nižší soutěži v popředí nebo střed tabulky, než se plácat na spodu první B třídy. V mančaftu máme zkušené kluky, ale věk žádný z nich nezastaví. Nyní chceme hlavně mužstvo stabilizovat. Proti Babicím jsme nepodali špatný výkon. Zápas měl oboustranně úroveň krajské soutěži. Soupeř je sice nováčkem, ale má velice kvalitní tým. Zmínit musím bratry Horsákovy nebo Milana Válka. Výsledek 0:3 je pro nás docela krutý. Fotbal se ale rozhoduje v šestnáctkách, kde byl soupeř kvalitnější a efektivnější. V prvních patnácti minutách jsme byli lepší a vypracovali si i jednu tutovku. Tu jsme ale nedali, a tak převzali otěže zápasu hosté, kteří byli nebezpeční. Při dvou šancích nás podržel brankář, třetí už skončila gólem. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že se pokusíme o vyrovnání. Po chybě v rozehrávce jsme ale Babicím darovali druhý gól, který zápas definitivně rozhodl.“

Radek Chybík, hrající funkcionář Babic: „V prvním mistrovském zápase jsme chtěli odčinit vyřazení z poháru, což se nám povedlo. Zatímco zápas v Jalubí se nám vůbec nepovedl, tentokrát jsme podali výborný výkon. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale ve hře byly pasáže, kdy to nebylo úplně všechno v pořádku. Naštěstí nám pomohlo dobře postavené břevno a taky nám zachytal gólman. Na druhé straně jsme dali tři góly a další mohli přidat. I když pořád je na čem pracovat, do sezony jsme se slušně odpíchli. Teď je potřeba, abychom výhru z Nedakonic potvrdili doma s Nezdenicemi. Do sestavy se vrátil Válek, chyběl naopak Kryštof Horníček. Osa týmu ale nastoupila. Vyzdvihnout musím dobře fungující středovou řadu ve složení Horníček, Litoš a Horsák. Zápas ale všichni odmakali, až na péár malých okének vzadu to bylo velmi dobré. Jedinou kaňkou je, že Bilavčím proti bývalému klubu neproměnil ani jednu ze svých vyložených šancí.“

Branky: 24. Aleš Horsák, 65. Filip Litoš, 85. Jiří Jaroš. Rozhodčí: Bednář. Diváci: 60.