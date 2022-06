„Podcenili jsme to! Soupeř měl v sestavě starší ročníky a my jsme si po první půli, kdy jsme měli náskok čtyř gólů ,mysleli, že se nám nemůže nic stát. Ale opak byl pravdou. Po vlažném nástupu se udělalo pár chyb a najednou to bylo 5:4,“ zpytoval s týmem svědomí 25letý forvard. který zatím odolal nabídkám divizních týmů z Frenštátu pod Radhoštěm a Všechovic.