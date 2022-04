„Spokojen jsem, třebaže i u mě jsou jisté rezervy. Hodně šancí ještě často neproměním,“ konstatoval s úsměvem sebekriticky 27letý snajpr, jenž se o víkendu trefil do sítě Hovězí hned čtyřikrát!

„První gól byl po centru z pravého křídla, kdy soupeřův obránce podskočil centr a já jen uklidil balón do sítě. Druhý byl z dorážky do prázdné branky. U třetího gólů jsem uvnitř šestnáctky propálil gólmana na zadní tyč. Poslední trefa přišla po přihrávce do samostatného úniku, kdy jsem se štěstím přeloboval brankáře Hovězí,“ rád zavzpomínal a popsal vítězné trefy svého týmu Lukáš Fiurášek, jenž pracuje jako elektromechanik ve firmě Robe lightning.

Na Dolní Bečvu jste přišel z Hutiska, hrající okresní přebor. Je poznat rozdíl v obou soutěžích?

Určitý tam je, ale první týmy ve vsetínském okresu se dokážou rovnat těm ze spodních pater tabulky I. B třídy.

Zatím vedete tabulku před velkým rivalem z Prostřední Bečvy. Čekali jste to před začátkem soutěže?

Úplně se nedá říct, že bychom po podzimní části vedli tabulku. Ale jdeme do každého zápasu s jasným cílem vyhrát a většinou to vychází. (úsměv)

V případě postupu, hrála by Dolní Bečva v I. A třídě důstojnou roli?

Máme hodně mladý a perspektivní tým, proto si myslím, že bychom v klidu mohli hrát střed tabulky.

Střelecky se vašemu týmu daří - v 15 utkáních jste nasázeli 57 branek. Čím to?

Hrajeme hodně ofenzivní fotbal a fanouškům se to musí líbit. Někdy to jsou ale nervy a musíme dohánět skóre ve druhých poločasech.

Váš trenér Zdeněk Maléř je ostřílený harcovník a vyznává asi hodně ofenzivní fotbal?

Přesně tak. Moc dobře si vzpomínám na jeho první slova v kabině, kdy nám oznámil, že vyznává ofenzivní styl. Raději ať vyhráváme 5:3 než jen 1:0!

Kde jste začal svou fotbalovou kariéru?

V sedmi letech na Hutisku. Cela rodina mi fandí, ale nyní největší podporu mám v přítelkyni, která mne doprovází na každý zápas. Ať hrajeme doma nebo venku!

Jaké máte další koníčky kromě fotbalu?

Především kolo, volejbal, turistika a cestování. Navíc mě moc baví futsal, hraji za Hutisko krajský přebor.

PETR KOSEČEK