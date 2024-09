Jak jsou kluby připravené, jak jsou na tom jejich hřiště?

Morkovice

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Hřiště je sice podmáčené, ale v pořádku! Trénovat ale kluci budou zítra a asi i ve středu v hale. Poprvé od roku 1995 ovšem u toho nebudu, stejně jako o víkendu zápas s Boršicemi nestihnu, jsem totiž na lékařském vyšetření.“

Brumov

Lukáš Juřica, člen VV Brumova: „U nás je v rámci možností všechno v pořádku. Naštěstí nás velké přívalové deště minuly! Hřiště je připraveno, ale kvůli počasí byl středeční přípravný mezinárodní duel žen do 19 let mezi Českem a Slovenskem zrušen. O víkendu ale již budeme připraveni.“

Sp. Hluk

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Nám se naštěstí velká voda vyhnula. Hlavní hřiště je silně podmáčené, ale nic dramatického a věřím, že do víkendu by mohlo by být v případě teplého počasí a sluníčka připraveno, už se těšíme na Hrachovec. S tréninkem začneme už zítra, naše tréninkové hřiště je totiž dobře odvodněné! My budeme připraveni!

Osvětimany

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Situace u nás nebyla dobrá, video vypovídá o všem. Uvidíme, co přinesou další dny. Voda z hřiště už je ale pryč a věřím, že škody velké asi nebudou. To se teprve ukáže. Máme k dispozici ještě tréninkové hřiště, takže s tréninkem problém určitě není. Pokud v Kunovicích na hřišti problém není, tak víkendové utkání s velkou pravděpodobně odehrajeme.“

Fotbalové hřiště v Osvětimanech. | Video: archiv klubu

Luhačovice

Zdeněk Červenka, předseda Luhačovic: „Naštěstí náš klub a zázemí je na kopci, velká voda u nás nic zásadního nenapáchala. Možná něco málo z gumového granulátu z umělé trávy bylo vyplaveno a travnaté hřiště je podmáčené, ale pokud bude počasí přát, budeme na víkend připraveni, až počasí dovolí, trénujeme. Jistota pro sehrání mistráku je umělka.“

Kroměříž B

Radovan Budín, trenér Kroměříže B: „Ze čtyř našich hřišť byly dvě pod vodou, hřiště s umělou trávou nyní dává správce do pořádku, aby první tým dnes, jako jediný z klub, mohl opět trénovat. Hlavní plocha i dvojka jsou poo záplavě hodně podmáčené. Co se týče zázemí, nyní se chystáme odčerpávat vodu ze sklepů, ale v rámci možností jsme vše přežili se ctí, bez větších škod. Uvidíme, zde bude hřiště v Napajedlech o víkendu připraveno, ale my budeme připravení. Stejně jako jsme připraveni na variantu, že bychom si prohodili pořadatelství a duel odehráli u nás na umělce. Bude záležet na Napajedlech.“

Slušovice

Michal Klimt, předseda a vedoucí týmu Slušovic: „Povodně našemu hřišti naštěstí vůbec neublížily. Za kvalitní odvodnění a údržbu nám teď hřiště poděkovalo. Musím poděkovat městu, které do regenerace hřiště investuje nemalé peníze. Hřiště bude připraveno na úterní tréninky. Měli jsme strach pouze z bočního větru, aby nám neposlal vodu do posilovny, tak jsme ji zabezpečili plachtou na tribuně. Bez problémů budeme připraveni hrát o víkendu. V sobotu dorost a v neděli B tým.“

close info Zdroj: archiv klubu zoom_in Fotbalová hřiště po záplavách září 2024. Slušovice.

Hrachovec

Dušan Janošek, předseda a trenér Hrachovce: „Víkend byl náročný, ale voda nejen z hřiště už opadá. Na trávníku je i bahno, zatím nejsme schopni teď říct, jestli vůbec budeme hrát na podzim doma! Ale už nám týmy okolo nabídly, že můžeme hrát u nich na hřišti. Další dny ukážou jak na tom trávník je. Určitě to není jak v roce 1997! Teď bylo vody méně i díky tomu, že nad hřištěm jsou rybníky a ty udržely vodu až do ranních hodin. V neděli dopoledne se už Bečva vylila, naštěstí odpoledne opadla.“

Fotbalové hřiště v Hrachovci. | Video: archiv klubu

Fotbalové hřiště v Hrachovci. | Video: archiv klubu

Štítná n. Vl.

Josef Miklas, trenér Štítné nad Vláří: „Velká voda nás naštěstí nespláchla, ale hřiště je kvůli horšímu podkladu totálně podmáčené, ani chodit se po něm nedá! Naštěstí budeme trénovat na umělce, už od úterý. Na nadcházející víkend budeme pro utkání v Bystřici pod Hostýnem připravení!“

Bystřice p. H.

Roman Ondroušek, předseda Bystřice p. H.: „Nás se naštěstí povodně zásadně nedotkly. Voda je aktuálně jen v okolí hřiště a samotný pažit je pochopitelně podmáčený, čvachtá to na něm. Pokud slunečná předpověď vyjde, věřím, že za tři dny bude hřiště opět způsobilé pro hru.“

close info Zdroj: archiv klubu zoom_in Fotbalová hřiště po záplavách září 2024. Bystřice p. H.

Kunovice

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Vzhledem k videím, které jsem zaznamenal v našem okolí na sociálních sítích a viděl jsem hřiště v Traplicích, Osvětimanech, Nedachlebicích, Nivnici a Sadech tak je určitě jich ještě spousta dalších, tak naše hřiště na Bělince v rámci možností dopadlo relativně dobře! Je sice hodně podmáčené a pokud se zlepší počasí, tak si myslím, že ve druhé polovině týdne by mohlo být v pořádku. Co se týče umělé trávy, i ta byla z části pod vodou, ale věřím, že v úterý proběhne trénink na tomto povrchu. Co se týče A mužstva, byli jsme nuceni zrušit pouze páteční trénink. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici umělý povrch, tak tréninkový proces začne v úterý, středa a pátek, a v neděli mistrovské utkání Osvětimany v domácím prostředí. Otázkou ale je, kde se opravdu bude hrát.

Napajedla

Jaroslav Laciga, předseda Napajedel: „U nás ještě zcela vyhráno nemáme, čekáme na kulminaci Moravy, ale doufám, že hřiště i zázemí nebude velkou vodou zásadně dotčeno. Pokud bude přát počasí, věřím, že by se o víkendu na našem aktuálně silně podmáčeném hřišti mohlo hrát. Příští dny ale budeme trénovat mimo trávník.“

Boršice

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Nevšová

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „I u nás je hřiště jen podmáčené, stejně jako zázemí nedoznalo újmy. Uvidíme, jak dlouho ještě bude pršet a podle toho zhodnotíme stav hrací plochy- Všichni ale věříme, že v neděli budeme moci na domácí půdě hrát!“