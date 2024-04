I. A třída – sk. A: Probuzení Valašských Příkaz odnesla Prostřední Bečva

HALENKOV - JABLŮNKA 2:1 (1:1)

David Pisklák, trenér Halenkova: „První poločas bojovný hodně vyrovnaný. A dravost hostí v soubojích nám dělala velké problémy. My jsme řešili situace zbytečně zbrkle, místo abychom byli více trpělivý na přípravné útočné fázi. Ale i tak jsme si vytvořili velmi dobré šance na tři góly. Ale nakonec jen jsme dali jednu Šulákem z penalty. Jablůnka zaslouženě svou aktivitou vyrovnala ještě do poločasu. Do druhé půli jsme přesunuli některé hráče na jiné posty. A začali jsme byt více trpělivější a přidali jsme na kombinaci. Dostali jsme se do tlaku a vytvořili hodně šancí. Ujala se nakonec jen jedna, kterou zužitkoval Škrobák. Skvěle hostím ve druhé půli zachytal jejich brankař, kdy skóre mohlo byt klidně 5:1. Ale šance jsme neproměnili. Nakonec jsme ještě trnuli při posledním rohu, kdy míč od hlavy soupeře letěl do šibenice. Naštěstí tam stál náš hráč a vyhlavičkoval to do bezpečí. Ale jinak to byla naše zasloužená výhra."

Krajský přebor: Slušovice smazaly tříbrankové manko, lídra spasila penalta

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V Halenkově jsme neměli co ztratit a nakonec jsme odehráli poměrně slušné utkání. Zejména v první půli jsme si vytvořili dobré příležitosti, ale trefili jsme jen brankovou konstrukci. Domácí se ujali vedení z penalty, ale ještě do půle Biel srovnal na 1:1. Ve druhém poločasu jsme drželi nerozhodný stav až do 64. minuty, kdy jsme neuhlídali domácího kanonýra Škrobáka. Poté nás držel brankář Petrnek, nakonec jsme mohli v samotném závěru srovnat, ale domácí vyhlavičkovali míč z prázdné branky. Musíme se soustředit na další utkání, kdy přivítáme Bylnici."

VLACHOVICE - BRUMOV B 0:1 (0:0)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Tak čekali jsme, že Brumov bude herně a fyzicky těžký soupeř, pravidelně trénují se svým A týmem a to v první půlce potvrdili. Hosté byli dominantní na míči a vytvořili si mnoho šancí. Bylo jasné, že to musíme nějak oživit, takže do druhé půle jsme prostřídali v záloze a obraně, což mělo pozitivní vliv na náš nástup do druhé půle. Najednou jsme začali být více než vyrovnaným soupeřem a dostávali jsme se víc do šancí a to i přes zbytečné vyloučení Bartoše za nesportovní chování. Kolem 70. minuty to začalo být nahoru a dolů, kdy gól visel ve vzduchu na obou stranách. K naší smůle padl v 89. minutě bohužel do naší brány. Za druhý poločas a bojovnost v něm, jsme si aspoň ten bod zasloužili. Tentokrát jsme mi ti zklamaní, ale to fotbal přináší. Dáme hlavy nahoru a budeme dál pokračovat v rozdělané práci. Soupeři gratuluji k vítězství."