VIDČE - V. KARLOVICE 0:4 (0:3)

Vladislav Basel, činovník Vidče: „Absence pěti hráčů základní sestavy v domácím týmu byla patrná a i když se noví hráči, převážně dorostenci snažili, nedokázali plně nahradit kvalitu těch chybějících. K dlouhodobě absentujícím Lobanovovi a Babincovi přibyli po utkání v Polance obránci Heryán, Fryšara a vážně zraněný Richard Cáb. Již v 6.min. utkání si na dlouhý nákop Píška za domácí obranu nabíhá Měrka. V šestnáctce je sražen brankářem Romanem Petruželou a hlavní rozhodčí utkání nařizuje pokutový kop. Ten bezpečně proměňuje Vašut 0:1. Brzy inkasovaná branka nám na klidu nepřidává, místo hry se více věnujeme diskuzím s hlavním rozhodčím a děláme nesmyslné fauly na hranici velkého vápna. První trestný kop v 18.min. ještě hosté nevyužívají a střela Kováře míří nad. Druhý ve 29.min. již ano. Míč si staví Vašut a míří přesně k pravé tyči 0:2. Až v samotném závěru první půle se do šancí dostávají domácí. Nejprve ve 35.min. posouvá Šimša míč do šestnáctky na Mičkala, který dává druhým dotekem pod sebe na Pavla Drdu, ale jeho dobrou střelu blokuje obrana hostí na roh. Z něj hlavička Milana Drdy z malého vápna míří těsně mimo pravou tyč Sedlákovy brány. Následuje průnik Mičkala po levé straně, dobrý střílený centr před bránu, ale ani Šimša a ani Novák nedokážou dopravit míč do sítě za bezmocného Sedláka. Nedáš – dostaneš. Rychlá akce hostí v 45.min. a branka která definitivně rozhoduje o osudu utkání. Píšek vysouvá do křídla Koňaříka, ten nastřeluje míč z levé strany před bránu a Jurajda se v zakončení nemýlí 0:3.

Do druhé půle posílá domácí trenér Náměstek nové hráče a posouvá Šimšu do středu zálohy. Hra se zlepšuje, nicméně vstřelit branku nám dnes není přáno. V prvních minutách se v dobré pozici pro zakončení ocitá Mičkal, střela z hranice velkého vápna míří nad. Na druhé straně běží zcela sám na Petruželu Gajdoš, naštěstí pro domácí míří v zakončení vedle brány. Vzápětí se po narážečce Gajdoše ocitá před domácím gólmanem Chromčák. Střelu placírkou k levé tyči Petružela skvěle vyráží. 65.min. akce domácích, centr Mičkala, odražený míč na velké vápno a střela Šimši vysoko nad. Také druhá kombinace zmíněných hráčů končí ze stejné střelecké pozice zakončením Šimši opět vysoko nad. Deset minut před koncem a domácím nevychází ofsajdová past. Koňařík běží zcela sám z poloviny hřiště na Petruželu. Domácí brankář skvěle zmenšuje střelecký úhel a míč mířící bezi nohy vyráží. Na druhé straně se do zakončení propracovává Mičkal, ale jeho střela uvnitř pokutového území jde opět vedle brány. Následně se v největší šanci domácích ocitá Šimša. Střídající Nerad uniká po levém křídle, nahrává před bránu, ale Šimša místo do sítě míří své zakončení vedle. V samotném závěru utkání v 86.min. akce Podešvů, Michael posouvá na Jakuba a jeho přesný centr zakončuje Koňařík 0:4. Dnes to byla ze strany domácích „kopaná“ a to doslova. Po dlouhé době tak fanoušci, kteří na zápas dorazili opět ve velmi slušném počtu odcházeli ze Sahary rozladěni a zklamáni z výkonu domácích."

Jiří Gajdoš, činovník Vel. Karlovic: „Zápas ve Vidči jsme zvládli na jedničku. Pomohla nám rychlá branka z šesté minuta. Ta nás uklidnila a domácí znervózněli. Navíc po půlhodině hry jsme přidali druhou trefu. Přežili jsme pár šancích domácích a na konci první půle jsme udeřili potřetí. Ve druhé půli jsme si kontrolovali tříbrankové vedení. Z mnoha příležitostí jsme se trefili až čtyři minuty před koncem. Bojovné utkání nakonec skončilo naší jednoznačnou výhrou."