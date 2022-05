„Tolik gólů jsem dal asi před třemi lety v derby proti Horní Lidči. Tehdy to byla taky hezká přestřelka (5:5),“ usmívá se Chmela.

Zlínský profesionální hasič tak zachránil své mužstvo od ztráty bodů. Francova Lhota totiž stále vévodí tabulce I. A třídy skupiny A, ale již na ni zle dotírají Vigantice s Milanem Barošem a také posílený Hrachovec. „Závěr nebude snadný, ale soustředíme se hlavně na sebe a uděláme maximum pro úspěch,“ konstatoval 28letý forvard lídra.

Radek Chmela zatím v této sezoně nastřílel patnáct branek a je dvorním nahrávačem Ondřeje Filáka, který jich už nasázel dvaadvacet. Zkušený fotbalista by okusil vyšší soutěž jedině s Francovou Lhotou a snad se mu jeho sen vyplní.

Utkání s Podlesím se změnilo v pěknou přestřelku, jak vůbec probíhalo?

Utkání myslím potěšilo každého fanouška, protože padlo hodně branek a hrálo se nahoru dolů. Nám se povedl vstup do utkání a i když jsme neproměnili penaltu, tak jsme zůstali aktivní. Podařilo se nám vstřelit první branku, ale pak přišla hrubka a bylo vyrovnáno. Následně jsme odskočili soupeři na 3:1. Přišla další chyba v obraně a bylo sníženo na 3:2. Okamžitě z rozehrávky se nám podařilo dát branku a odcházeli jsme za stavu 4:2 do šaten. Opět se nám povedl vstup do druhého poločasu a soupeře jsme zatlačili na jeho vlastní půlku, ale nepovedlo se nám vstřelit další branky. Naopak jsme dvakrát inkasovali. Naštěstí se nám podařilo vstřelit pátou vítěznou branku a poté přišli další šance na obou stranách, ale skóre se už neměnilo.

Vám se podařilo vstřelit čtyři branky, můžete nám je popsat?

Při první brance jsem si zběhl na levé křídlo a dostal jsem pas od Mojmíra Jaroše, zatáhl jsem míč do dvacítky a obstřelil gólmana na vzdálenější tyč. Při druhé brance jsme zapresovali na hostujícího stopera, tomu jsem vypíchl balón a podél gólmana jsem přidal další gól. Při třetí brance chtěl hostující celek rychle rozehrát, mě se podařilo vypíchnout míč a do protipohybu gólmana jsem završil hattrick. Při čtvrté brance jsem napřáhnul z 25-ti metrů a podařilo se mi trefit šibenici.

Jednou se v utkání do listiny střelců zapsal i hrající trenér Mojmír Jaroš a přerušil Vám sérii, nemrzí Vás to?

Nemrzí, konečně se naučil trefovat bránu a padá mu to tam, jsme za to všichni rádi (smích) a myslím si, že už ani Mojase nebavilo platit za "přestřely " (smích).

Zatím se Francova Lhota vyhřívá na čele tabulky, cítíte už na sebe nějaký tlak od Vašeho okolí?

Myslím si, že soupeři se na nás nějak připravují, ale my to tak nebereme. Užíváme si to, že se nám daří a že na nás můžou být hrdí a pyšní naši skvělí fanoušci.

Sleduje výkony svých největších rivalů v tabulce z Hrachovce a především z Vigantic, kde v jarní části řádí Milan Baroš?

Přečtu si jen výsledky a to mi stačí. Spíše se soustředíme sami na sebe.

Prodělali jste náročnou zimní přípravu se soustředěním v Brumově, je to znát na Vaší fyzické kondici?

No musím se přiznat, že jsem na soustředění nebyl, jelikož probíhal masopust u nás na obci, ale ostatní "ogaři" se s tím popasovali na výbornou a myslím si, že nám to pomůže do dalších bojů.

Dvakrát do Vaší sestavy teď naskočil i exligový fotbalista Bohemians a slovenské Dunajské Stredy Lukáš Matůš, jak to vypadá z jeho zdravotním stavem?

Vypadá to, že jeho vazy v koleni drží, ale nechce to uspěchat a tak pomalu nabírá minuty ve Lhotském dresu a jsme za něj rádi, protože nám může hodně pomoci v závěru sezony.

Kde jste začínal svoji fotbalovou kariéru a chtěl byste okusit i vyšší soutěž?

Začínal jsem ve Francově Lhotě s fotbalem a i když přišli nabídky z vyšší soutěže, tak jsem zůstal ve Lhotách. A když si zkusit vyšší soutěž, tak jedině s "Francovkou".

Jaké je Vaše povolání. Jaké máte záliby, tedy kromě fotbalu?

Pracuji jako profesionální hasič ve Zlíně. Mezi mé záliby patří požární sport a vše, co se točí kolem hasičů. Dále futsal, florbal a včelaření.

PETR KOSEČEK