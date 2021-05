Ten na Valné hromadě Zlínského KFS velmi přesvědčivě (26:10) porazil jediného protikandidáta – v nedávné minulosti také šéfa krajské kopané Vlastimíra Hrubčíka. „Byl jsem překvapen množstvím získaných hlasů, které jsem obdržel. Je to pro mne zavazující, abych dělal tuto práci odpovědně. Na druhou stranu bude mým úkolem přesvědčit ty, kteří mi svůj hlas z různých důvodů nedali, že ta velká většina se rozhodla správně,“ dodal bývalý starosta Luhačovic a současný tajemník lázeňského města.

Jak jste oslavil vítězství?

Domů jsem se dostal až později večer. Takže jediné, co jsem zvládl, byla rychlá večeře, spolu s manželkou deci dobrého vína no a pak samozřejmě napínavý duel Ligy mistrů v televizi. (úsměv)

Dal vám nějakou radu váš předchůdce a nadřízený Pavel Brímus?

S Pavlem se známe dlouho a poslední čtyři roky jsme z hlediska fotbalu byli nejbližšími spolupracovníky. Takže určitě mi žádné speciální rady nedával a myslím, že by to ani nebylo potřeba.

Ještě nedávno jste neměl ambice být předsedou. Co to pro vás bude znamenat v profesním a osobním životě?

Samozřejmě jsem si vědom, že té práce a odpovědnosti ponesu více. Věřím však, že kolegové, kteří byli do výkonného výboru zvoleni, mi budou maximálně nápomocni a spolu to zvládneme. Určitě mi to zabere více času než doposud, ale pokud vás nějaká činnost nebo práce baví, tak to tak nevnímáte.

Jak dokážete coby politik pomoci kopané?

Myslím, že poslání starosty a nakonec i tajemníka úřadu mi dalo možnost nahlédnout do politiky a do řízení a systémů různých institucí. V té práci jsem se naučil některé věci vyhodnocovat jinak a dívat se na spoustu z nich z daleko širšího hlediska. A to jsou věci a zkušenosti, které jsou nepřenositelné.

Co je vaším hlavním cílem pro nadcházející volební období?

Vytyčil jsem si tři hlavní cíle. Udržení a maximální podpora dětské a mládežnické kopané, získávání a výchova nových rozhodčích a udržení fotbalu jako stmelujícího prvku pokud možno v co největším počtu ve vesnicích celého kraje. Než se ale tak stane, stojí před námi cíl neplánovaný, ale o to náročnější. Vrátit fotbal a celé jeho fungování na úrovni kraje na předkovidovou dobu.

Co jako první ve fotbalovém úřadě uděláte?

Určitě se seznámím se všemi povinnostmi, které jako předseda mám plnit. Stejně tak mne čeká seznámení s mými novými kolegy z jednotlivých moravských krajů, no a protože se blíží zasedání velké valné hromady celého fotbalu, tak to bude příprava na ni.

Plánujete nějaké změny v aparátu KFS?

Ten aparát je velmi štíhlý a v podstatě jej tvoří dva lidé. Jak sekretář, tak i trenérsko-metodický pracovník jsou na svazu již delší dobu a myslím si, že to jsou lidé na svém místě. Takže se o své místo určitě nemusí obávat. (úsměv)

Kde nejvíce krajský fotbal tlačí bota?

Já už jsem to naznačil. Jedná se o udržení žákovských a mládežnických soutěží a o dostatek rozhodčích. Paradoxně nejsou problémem peníze. To udržení mládežnických mužstev má samozřejmě dopad do budoucna. Pokud si nevychováte mládež, tak případy, že někdo začne hrát fotbal závodně až v dospělém věku, jsou opravdu ojedinělé. Takže by se nám opravdu mohlo stát, že za několik let by kopanou neměl kdo hrát nejen na nejmenších vesnicích, ale ani ve větších obcích a městech.

Blíží se volby FAČR. Co si od nich slibujete?

Asi tak jako většina lidí, kteří se o fotbal zajímají, především změnu stylu a řízení fotbalu, a hlavně změnu pohledu na něj. Mám takový pocit, že jsou dnes všichni, kteří se fotbalu věnují, házeni do jednoho pytle. Ale jsou tady tisíce funkcionářů, trenérů dětí i dospělých a rozhodčích, kteří fotbal dělají proto, že jej milují a jsou mu ochotni mnohé obětovat. Myslím, že toto by mělo být úkolem a cílem nového vedení FAČR. Očistit fotbal a znovu jej přivést tam, kam patří. Tedy na první místo popularity v jednotlivých sportech.

Aktuálně jsou tři kandidáti na předsedu. Kdo je váš favorit?

Hovoří se i o čtvrtém, ale už moc času na sebeprezentaci nezbývá. My máme kandidáty pozvané na náš výkonný výbor a rozhodneme se po jejich vyslechnutí. Budeme chtít vědět, jakým směrem chtějí fotbal vést a také, jaký budou mít postoj a přístup ke krajům a okresům v rámci celé struktury fotbalu. A na základě toho se rozhodneme, koho podpoříme.

Váš předchůdce Pavel Brímus působí ve VV FAČR. Budete na jeho místo kandidovat?

Já tyto ambice rozhodně nemám, navíc si to pracovně nedokážu dost dobře představit. Takže tuto možnost přenechám některému z mých kolegů z jiného kraje Moravy.

Hlasovat se bude i o prestižní pozici prvního místopředsedy za Moravu. Neláká vás tento post?

Myslím, že už jsem na to odpověděl v předchozí otázce. Budu však určitě po kandidátech chtít, aby nám sdělili svůj pohled na řízení fotbalu na Moravě a určitě budu chtít, aby budoucí místopředseda daleko více spolupracoval s jednotlivými kraji a dokázal najít spojení mezi kraji a mužstvy hrajícími divize a moravskou fotbalovou ligu. Toto propojení je totiž v současné době naprosto nulové a myslím si, že je to ke škodě obou stran.

Kam by měla česká kopaná po volbách směřovat?

Především si myslím, že by se měla situace ve fotbalovém hnutí uklidnit. Neustálé nové a nové problémy, které nastaly zatčením lidí kolem pana Berbra a jejich neustálá medializace nedává možnost v klidu pracovat. Věřím, že po zvolení nového vedení FAČR se situace uklidní a umožní dát všechny věci do pořádku. Co je z hlediska sportovního povzbudivé, je zjištění, že po letech fotbalové bídy a hledání se, nám dorůstá generace fotbalových reprezentantů, kteří zase mohou na evropské a světové scéně ukázat, že Češi fotbal hrát umějí a jsou schopni měřit se i se silnými celky na celém světě. Tu první možnost budeme mít všichni už zanedlouho při mistrovství Evropy. Tak držme pěsti jak jim, tak celému českému fotbalu.