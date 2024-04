/ROZHOVOR/ Kanonýrem fotbalového víkendu je Michal Maléř z Vidče, který hattrickem utnul všechny touhy Valašských Příkaz na bodový zisk. Bývalý rožnovský kanonýr v mládí oblékal dres Vítkovic, fotbalový chlebíček pak pojídal v Rakousku a v Německu. V zimě přesídlil z Rožnova do nedalekého Vidče.

Kanonýrem fotbalistů Vidče je Michal Maléř. | Foto: archiv hráče

Nějaký čas pracovně pobýval v Mexiku, kde se několikrát zašel podívat i na ligový fotbal. Kterému sportu se chce Michal Maléř věnovat po skončení fotbalové kariéry, se dočtete níže.

Utkání ve Valašských Příkazech jste výsledkově zvládli. Ale asi to nebylo tak jednoduché?

Nebylo vůbec snadné! Domácí byli houževnatým týmem. Navíc foukal silný vítr a hřiště taky nebylo bůhví jaké. Takže se hodně nakopávalo a bylo to hodně soubojové utkání.

Vám se podařilo vsítit hattrick…

Při prvním gólu – jsem po centru z levé strany Davida Šimši jsem ve vzduchu přebral míč někde na penaltě a druhým dotekem z voleje jsem uklidil do brány. Druhý gól – dostal se ke mně odražený míč po centru a znova asi někde kolem penalty, jsem propálil vše, co bylo přede mnou. Při třetím gólu jsem dostal namazáno zase od Davida Šimšy a prsy jsem míč uklidil do prázdné brány.

Ve dvou jarních utkáních jste vstřelil čtyři branky. Mohl jich být i více?

Určitě mohlo. Ale zase nejsem tak dobrý, abych měl stoprocentní úspěšnost. (smích)

Do Vidče jste přišel z nedalekého Rožnova p. R. Jak jste spokojený ve svém novém působišti?

Zatím panuje velká spokojenost. Dobrá parta, vedení, fanoušci. Prostě vše super!

Kdo patří mezi největší tahouny týmu?

Musel bych říct asi více jmen. Ale vypíchnu alespoň Petra Mičkala, výborný útočník a správný kapitán.

Jste z fotbalové rodiny. Asi pro vás nebylo jiné volby, než hrát fotbal?

Asi tak nějak. Myslím, že to nemělo kam uhnout.

Kde jste začínal s fotbalem? V jakým týmech jste působil?

Začínal jsem v pěti letech v Rožnově pod Radhoštěm. Od mladších žáků až po dorost jsme byl ve Vítkovicích. A pak už jen Rožnov pod Radhoštěm a s drobnými zastávkami v Rakousku a v Německu.

Pracovně jste působil v Mexiku. Zašel jste si někdy na místní nejvyšší soutěž?

Ano, stihl jsem asi pět zápasů domácího celku Queretaro FC. Zajímavá atmosféra. Úroveň byla asi jako naše liga, ale těžko to srovnávat.

Kdo ppostoupí letos do krajského přeboru?

Upřímně netuším, podzim I. A třídy šel úplně mimo mě. Když se mrknu na tabulku a první dvě kola, tak bych řekl, že asi Benfica - rezerva Valašského Meziříčí.

Váš Rožnov je zatím v sestupových vodách. Myslíte si, že se mu je podaří je opustit?

Pevně v to věřím a budu jim přát, ať se zachrání. Rožnov by měl hrát alespoň krajský přebor a nestrachovat se o sestup do I. B třídy.

Jste vášnivým hráčem golfu. Objíždíte i nějaké turnaje?

Ano, máte pravdu, to jsem. Takových deset turnajů za rok udělám. Kdybych do toho nehrál ještě fotbal, bylo by jich daleko víc. Golf mi naštěstí neuteče, až skončím fotbalovou kariéru, tak se do toho naplno obuju a snad se dostanu na single HCP.

Kdo je Vašim největším fanouškem při fotbalových utkáních?

Řekl bych, že můj sedmiletý syn, který hraje za videčskou přípravku. Hlavně kvůli němu jsem se vrátil do I. A třídy a přestoupil do Vidče.

PETR KOSEČEK