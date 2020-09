Ve druhém poločase přišlo hodně emocí…

Byla proti nám odpískána sporná penalta, po které se dostavily první emoce. Na zápasy v Kozlovicích chodí hodně lidí, tribuny mají u hřiště. Fanoušci je hnali, bylo bouřlivé prostředí. Čtvrt hodiny před koncem byl náš stoper David Dulík vyloučený po druhé žluté kartě, což hodně přililo olej do ohně. V závěru jsme si bohužel nepohlídali roh. Prohrát jsme si nezasloužili.

Co se stalo po závěrečném hvizdu?

Hned po konci náš hráč ze střídačky vyběhl a nakopl ležící balón. Trefil se přímo do některého z domácích, který tam zrovna stál. Pochopitelně to bylo neúmyslné. Vše pak odstartovalo. Strhla se mela, byly tam strkanice, tahání za dresy.

Rozhodčí si vytáhl přímo mě a jednoho od nich. Do zápisu napsal hrubé nesportovní chování a udeření pěstí do obličeje. Na sto procent vím, že jsem nikoho neudeřil. Desetkrát jsem viděl záznam. Jde to tam také vypozorovat. Netuším, jak na to přišel.

Údery pěstí tam tedy nebyly?

Absolutně ne. Samozřejmě bylo hodně emocí, všichni po sobě křičeli. Nikdo od domácích ani nás však nic takového neudělal. Možná se budeme odvolávat, za takový prohřešek bych mohl dostat trest na pět zápasů. Podobný konec utkání by se pochopitelně stávat neměl. Jsem zklamaný.

Pokud se podíváme na zápas z fotbalového hlediska. Jaké to bylo střetnutí?

Jednalo se o kvalitní utkání, rozhodně jsme zahráli dobře. První poločas byl z naší strany perfektní, skóre klidně mohlo být 3:1. Vypracovali jsme si hodně šancí.

Krátce po začátku druhého poločasu měl Vladimír Mišinský gólovku na 2:0, bohužel však z malého vápna nezužitkoval jasnou šanci, míč mu sjel z hlavy. Poté bychom utkání už pravděpodobně dohráli. Byl to klíčový moment zápasu.

Pro vás osobně se zatím jedná o nevydařený začátek sezony…

V domácím utkání se Slavičínem mně trochu ruplo v tříslech. Netrénoval jsem čtrnáct dní. Zatím je to pouze na střídačku, na posledních dvacet minut. Mám nějakou smůlu. Táhne se to se mnou.