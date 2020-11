„Že mé jméno nezní příliš valašsky? Ale já jsme kovaná Valach z Valašského Meziříčí,“ dodal obránce, jenž v šesti zápasech posbíral jednu žlutou a červenou kartu.

Těch karet ale v poslední době nějak ubývá. Také se jako slavnější Tomáš zklidňujete?

Už to opravdu není tak časté, ale paradoxně, jak jsem hrál poslední utkání před covidovou přestávkou, tak jsem byl vyloučen v domácím utkání proti rezervě Valmezu.

S jakým klubem jsou spojení vaše fotbalovými začátky?

Jsem odchovancem Slovácka. Ano, začínal jsem s fotbalem ve Valašském Meziříčí, kde jsem prošel nejmenšími věkovými kategoriemi. Od dvanácti do devatenácti let jsem ale byl ve Slovácku.

Pak jste se vrátil domů?

Ano, od 20 let jsme začal hrát ve Valašském Meziříčí divizi. Měl o mě zájem tehdejší trenér Trucha. Odehrál jsem asi šest utkání, ale ty se nám nevydařila. Trenér Trucha byl odvolán a pod novým trenérem Navrátilem jsem nedostal tolik herního prostoru.

A přišlo angažmá ve Viganticích…

Ano, projevily o mě zájem. Roli v tom hrál i brankář Jirka Slovák a Radim Kučera. Přišel jsem na jeden trénink a dohodli jsme se angažmá.

Za Modrou hvězdu hrajete šest let. Jak vzpomínáte na dost smolný sestup z krajského přeboru.

Pohyb ve vyšších soutěžích tomu kdysi chtěl, že jsme smolně sestoupili z třetího místa od konce.

Jak se pohybuje za ty roky vaše minutáž mezi lavičkou náhradníků a základní sestavou?

První roky jsem byl v základní sestavě. Pak vzhledem k práci již nebylo tolik časů na tréninky, a když to vezmu zpětně za poslední dva roky, tak je to takové střídavé. Máme tady hodně mladých, dravých hráčů, a když člověk nemá tolik časů na trénink, tak se to na jeho výkonnosti musí projevit.

Je vám teprve 26 let. Neplánujete změnu dresu?

Zatím o tom nepřemýšlím. Máme perspektivní tým, výbornou partu a kdo by si nechtěl zahrát v jednom dresu s Milanem Barošem! Jsme soudržní, fotbal nás baví. Klub nám vytváří výborné podmínky, je tady skvělé zázemí. Klub je zdravý od prvního žáčka až po posledního člena vedení klubu. A tak jak to funguje vše ve Viganticích, tak tomu rozhodně není ve všech klubech.

(něm, mb)