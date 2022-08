Jeho svěřenci po úvodní půli vedli 1:0, do druhého poločasu nastoupili tři čerství hráči. „Chtěli jsme, aby utkání definitivně rozhodli, paradoxně podali o hodně horší výkon. Vítkovice navíc brzy krásnou šibenicí srovnaly,“ smekl před trefou Žáka.

Hosté sice dvakrát v zápase ztratili vedení, do tří, respektive šesti minut si však vždy vzali náskok zpátky. „Bylo to hodně nahoru dolů, chodili jsme tři na dva i sami na brankáře, některé příležitosti jsme ale svoji lehkovážnosti nevyužili. Soupeř nás trestal, ve druhé půli byl lepší. Zápasu by více slušela remíza,“ uznal sportovně Zapalač, který by si v dalším kole přál přivítat prvoligistu.

S letošní účastí v Mol Cupu se naopak loučí fotbalisté Valašského Meziříčí, kteří nedokázali skórovat na půdě Všechovic, kde prohráli 0:2. „I kdybychom hráli dvě hodiny, tak gól stejně nedáme,“ posteskl si po konci utkání lodivod hostů Pavel Hajný.

Příležitosti na to přitom byly. A ne ledajaké. „Od úvodu zápasu jsme měli obrovské šance, hned v první minutě se náš hráč objevil sám před brankářem, nastřelil pouze tyč. Nedali jsme ani penaltu,“ mrzelo Hajného.

Domácí se v 15. minutě dostali do vedení, druhou trefu přidali sedm minut po začátku druhého poločasu. „Rovněž v této části zápasu jsme měli tlak, soupeř po druhé brance v podstatě jen odkopával, v devíti lidech byl v šestnáctce. Nevyužili jsme ani příležitost Veselého, který šel sám na gólmana. My jsme hráli, soupeř trestal,“ zakončil zkušený stratég.

Mol Cup, 1. kolo

Vítkovice – Kvítkovice 2:4 (0:1).

Branky: 50. Žák, 61. Pecuch – 17. Suchý, 53. Přikryl, 67. Guzík, 81. Dziuba.

Sestava Kvítkovic: Semanko – Suchý, Bala, Přikryl (46. Pernatskij, Kuběna, Waclawik, Blahuta (46. Vychodil), Kiška (76. Gerža), Guzik, Jakubowicz (46. Rapavý), Dziuba.

Všechovice – Valašské Meziříčí 2:0 (1:0).

Branky: 15. Kuchař, 52. Hoffmann.

Sestava Valašského Meziříčí: Pobořil – Němec, Švec, Hrdlička, Macíček – Sovák (46. Vožák), Žilinský (77. Křenek), Smilek, Pobořil, Výmola (64. Veselý, Vrána