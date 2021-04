„Rok a půl zpátky jsme se v kategorii přípravek stali s Viganticemi partnerským klubem Baníku Ostrava. Chtěli jsme ve valašském regionu vytvořit středisko pro děti, které to mají daleko do ligových týmů do Ostravy, Zlína, Olomouce nebo Uherské Hradiště, kde by pravidelně pod vedením trenéra z Baníku Ostrava mohly šikovné děti trénovat přes týden. Pak by se daly na zajímavý turnaj a mohly tak pokračovat ve svém fotbalovém růstu,“ vysvětluje vznik regionálního střediska mládežnický trenér Jan Frydrych.

„V Baníku jsem již v minulosti u přípravek působil. Regionální středisko mělo původně vzniknout ve Valašském Meziříčí, Rožnově a nakonec se to podařilo ve Viganticích. Vozím své dva syny (11 a 8 let) na tréninky do Ostravy. Když si jako podnikatel udělám čas, tak se mohu věnovat trénování dětí, proto jsem realizoval tuto myšlenku tréninkových podmínek pod záštitou ligového klubu na Valašsku,“ pokračuje Frydrych.

„Před covidovou přestávkou jsme měli přihlášený tým do okresního přeboru přípravek. Stihli jsme dost tréninkových jednotek za velkého zájmu hráčů a na jednom mezinárodním turnaji jsme potkali týmy ze Slovenska a Polska. Filozofií bylo a je, že nechceme valašským klubům přetahovat hráče do Baníku Ostrava. Nabídli jsme možnost ve volném termínu si přijít zatrénovat, a pokud budete mít chuť, můžete se zlepšovat v regionálním středisku a třeba se odrazit do vyššího fotbalu,“ vysvětluje zkušený mládežnický trenér filozofii regionální střediska Baníku Ostrava na Valašsku.

„Nyní mohu trénovat pouze se svými syny. Do individuálního tréninku zapojujeme pouze kolo a dle možností v povoleném počtu hráčů hrají spontánně na umělce ve Viganticích. V Baníku je to nastaveno přesně dle nařízení. Nyní zakázané přejíždění přes okresy. Situaci to velmi komplikuje. Zároveň vnímám velký tlak na to, aby se v květnu mohly děti vrátit na hřiště a třeba bychom v šesti nebo deseti lidech mohli naši mládež opět dostat do pohybu,“ dodává Jan Frydrych.