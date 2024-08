Hrál hodně do těla, obrana s tím měla problémy. Dal gól z voleje po přiťuknutí na šestnáctce. Ale dál už to kluci zvládli a užili si to. Začátkem druhého poločasu střídal.

Vítězství bylo úplně zasloužené. Úvod zápasu byl z naší strany nervózní, ale postupem času se kluci dostávali do tempa, přibrzdil nás gól Milana Baroše. Ale vyrovnání přišlo brzy z kopačky Honzy Kuběny do poločasu měl ještě obrovskou šanci Jan Macura ale trefil brankáře.

Druhý poločas začal dobře šli jsme do vedení, ale po chybě a nedůrazu před brankou Vigantice vyrovnaly. Diváci nás ale hnali za vítězstvím a to trefil krásně z přímého kopu Honza Kuběna. Poté jsme přidali po protiútocích do otevřené obrany dva góly. Lejska udělal kličku brankáři a Juřik ho zkušeně prostřelil.

Dvě branky vstřelil bývalý hráč Baníku a třetiligového Zlínska Jan Kuběna. Byl opravdu tím rozdílovým hráčem?

Ukázal svoji kvalitu a pomohl týmu důležitými góly, kdy celému týmu dodal sebevědomí.

Jak se vám podařilo tohoto fotbalistu vůbec ulovit?

Chtěl hrát blíž domovu a protože je v kontaktu už delší dobu s naším fanouškem Frantou Mikulenkou tak ten mu doporučil Horní Bečvu.

V klubu děláte sekretáře a ještě zaskakujete v brance. Neměl jste strach, že byste musel do utkání nastoupit?

Po minulé sezoně, kdy jsem nastoupil do šesti utkání v této roli, jsem tu nervozitu už dokázal pobrat. Je pravda že v bráně je to stejně psychicky náročné jako když se staráte o celý chod klubu. Špatné rozhodnutí se okamžitě trestá. Kdyby nastala situace, že bych musel v průběhu zápasu do brány, tak je to lepší. Nemáte tolik času přemýšlet, že se vám něco nepovede, jste hned v akci. Ale věřím, že Filip Sekyra bude zdravý a odchytá toho co nejvíc.

Jaké cíle má Horní Bečva jako nováček ve valašské I. A třídě?

Chceme hrát do první pětky i když nám okolí moc nevěří. Kluci trénují poctivě, mají na to kvalitu.

Budou se hrát "Bečvanská derby". Co od nich očekáváte?

Na derby se těšíme. Bude to taková další pouť na Horní Bečvě. Proto člověk hraje fotbal aby ho ukázal co nejvíce lidem. Organizačně to bude náročné, ale jsme na to připraveni.

Jak jste si užil první utkání ve vyšší soutěži?

Utkání jsem si užil po všech stránkách od příprav před zápasem, tak i samotný zápas. Fotbal chcete dělat pro lidi a to se nám teď daří. Patří za to velké poděkování všem co se starají o přípravy a průběh mistrovských zápasu.

Koho favorizujete na postup do krajského přeboru?

Vidím to na Kateřinice, Podlesí a Valašské Meziříčí B.

Máte vylepšený fotbalový areál. Na co byste diváky k vám pozval?

Pozvat lidi bych chtěl na dobrý fotbal, tradiční dobroty z udírny, dobré pivo a děti si přijdou taky na své.

PETR KOSEČEK