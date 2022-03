S klubem jsem byl domluvený, ale Frenštát se nedohodl s Vidčí a tím to skončilo.

Po roce usilovaly o Vaše služby Všechovice a VKK, ale opět zůstáváte na Sahaře. Proč?

Vrátil jsem se do školy, studuji v Brně a na dojíždění by to bylo náročné. Měl jsem zkusit Všechovice a nedalo se to nakonec zkombinovat. Do toho se zranil Pavel Drda, náš důležitý hráč. Nemohl jsem kluky nechat na holičkách, proto na jaře zůstávám ve Vidči.

Jak probíhá zimní příprava?

Dobře se potrénovalo, jen dorostenci by mohli chodit více. Máme novou umělku, vložené tréninky a třeba zápasy 7 + 1 se Zašovou jsou zpestřením. Byl jsem na jednom a mělo to úroveň.

Kde čekáte Vidče v konečné tabulce po odehrání jara?

Máme na střed tabulky. Můžeme i výš, pokud bychom třeba chytili sérii jako na konci podzimu, kdy jsme vyhráli tři zápasy v řadě.

Budete v létě zase přemýšlet o změně dresu směrem do vyšší soutěže?

Chci nejprve dokončit školu a o nabídkách výše budu určitě přemýšlet.

Petře, kolikátou sezonu hrajete futsal za Boru?

Začal jsem hrát až letos. Dlouho mě přemlouvali, ale měl jsem v zimě i jiné aktivity jako běžky a tak dále a nechtěl jsem to ve spojení s velkým fotbalem mít přehlcené. Když ale do týmu přišli stejně nebo věkově mladší hráči, rozhodl jsem se od třetího turnaje nastoupit.

Jak jste spokojeni s konečným umístěním?

Mohli jsme být za první trojkou, ale nepoztráceli jsme body jen v posledním turnaji, ale i předtím. Celkově jsme si s omlazeným týmem ale vedli velmi dobře.

Jirka Vaculín říkal, že na poslední turnaj nejde, a že ho přeskočíte v tabulce nejlepších střelců Bory.

Nějak jsem to nesledoval, ale podařily se mi dát dvě branky, tak jsem ho přeskočil. Důležité ale bylo, že jsme fungovali dobře jako tým a je jedno, komu to tam padalo víc a komu míň.

Ve futsale také rád útočíte?

Trochu jsem si zvykal na velikost branek, ale pak si to sedlo a futsal mě bavil. I tam rád hraji na pozici útočníka.

