Michal Dobeš začínal s fotbalem v Janové jako mladší žák.

„Hrál jsem v týmu s mnoha staršími kluky i o pět let. Nebylo hráčů v jednom věkovém ročníku, tak se to dalo takto dohromady. Pak jsem hrál za starší žáky a dorost v Huslenkách a znovu se vrátil domů do Janové," vzpomíná na mládežnická léta Michal Dobeš.

Dobeš pamatuje jako představitel dnešní střední generace Janové její slavné časy v 1. B třídě.

"Fotbal tady podporoval tehdejší mecenáš vsetínského hokeje Roman Zubík. Hrávala se 1. B třída. Dokonce jsme měli i béčko, které postoupilo do III. třídy. Jenže hráči postupně ubývali, béčko se zrušilo a áčko padlo až na samé dno," vzpomíná na sešup slavného klubu z Janové.

Osud Janové mu nebyl lhostejný, a tak kromě hraní se domluvil s Ivo Hrtáněm, hrajícím vedoucím mužstva Janové, že se pokusí dostat tým opět do lepší fotbalové společnosti.

"Ve vedení Janové byl můj děda, později jsem se dozvěděl, že praděda byl dokonce i předsedou klubu. Osud Janové mi nebyl a není lhostejný. Pustili jsme se do nelehkého boje tady při absenci mládeže alespoň zachránit dospělý fotbal. Máme k tomu podporu a pomoc vedení obce, které nám přispívá nemalou částku do rozpočtu klubu. Máme tady areál, který má co nabídnout. Je tady hala, zázemí. Bojujeme s kvalitou trávníku, kdy se tady dostává z Bečvy podzemní voda. Po úpravách to vydrží vždy dva až tři roky. Víme, že obnova hrací plochy by stála mnoho peněz, snažíme se alespoň svépomocí zatím držet trávník na požadované kvalitě naší soutěže," popisuje Michal Dobeš práci pro Janovou.

Janová to má v dnešní době, kdy je nedostatek hráčů, kluby se zachraňují sloučením, abnormálně obtížnou situaci v sousedství klubu Hovězí, Huslenky, Halenkov. Hráčský trh je přebraný.

"Snažíme se pozvednout fotbal v Janové na vyšší úroveň, aby sem hráči měli motivaci chodit do dobrého areálu, za kvalitním týmem, partou a soutěží, kdy bychom chtěli klub vrátit alespoň do okresního přeboru. Jenže hráčů je málo, ti mladší nemají kázeň a pokoru, jako tomu bylo za nás," zdůrazňuje Michal Dobeš.

Nedohranou loňskou sezonu začala Janová na výbornou, jenže pak přišel problém s neoprávněným startem dvou hráčů za Sehradice.

"Doplatil jsem na svou nezkušenost v roli administrátora. Uvěřil jsem předsedovi Sehradic, že můžeme pendlovat přestupově mezi Janovou a Sehradicemi a šli tam s hrajícím trenérem Radimem Jakešem. Byla to chyba, ale neudělali jsme to úmyslně. Šlo to nevědomost a máme trpkou zkušenosti do budoucna. Následoval herní a výsledkový sešup Janové. Bez nás ale měli kluci uhrát více bodů. Hodně zápasů jim těsně uteklo. Disciplinární tresty jsme si s Radimem odpykali a oba jsme připraveni pomoct Janové do nové sezony," popisuje Radim Dobeš peripetie ohledně kontumací Janové.