/ROZHOVOR/FOTOGLAERGIE/ O víkendu se fotbalisté Hrachovce Matěj Žák třemi trefami podílel na demolici Napajedel ve zlínském krajském přeboru, kde jeho tým vyhrál 8:0. Ve svých devatenácti letech si vyzkoušel angažmá v dorostenecké lize za ostravský Baník. Někteří jeho spoluhráči nakoukli již do nejvyšší soutěže, on nakonec zakotvil v Hrachovci.

Kanonýr fotbalistů Hrachovce Matěj Žák.

Předtím však ještě okusil divizní soutěž ve Frenštátě pod Radhoštěm. V tomto týdnu obdržel i pozvánku do výběru Petra Slončíka pro letošní Regions cup. Jak vidí Matěj Žák současné účinkování Hrachovce v Krajském přeboru se můžete dočíst v našem rozhovoru.

V utkání s Napajedly jste předvedli střelecký koncert. Odpovídá výhra 8:0 o dění na hřišti?

Výsledek 8:0 za mě určitě odpovídá zápasu a to jsme měli ještě dvě tutové šance které jsme neproměnili.

Vám se podařilo v tomto duelu zaznamenat hattrick. Jakým způsobem jste ho docílil?

Tak první gól jsem dal po nádherné akci s Kubou Malým a Tomášem Pokorným, kde jsme na jeden dotek se dostali a do šestnáctky a tam už jsem to uklidil na zadní tyč, druhý gól byl po rohu, když to Matěj Vaigl hlavou vracel před branku a já taky hlavou z malého vápna dal gól. A třetí gól jsem se otočil kolem bránícího hráče a prostřelil brankáře Napajedel.

Nováčci z Hrachovce a Hluku vévodí Krajskému přeboru. Čekal jste to před začátkem soutěže?

Tak my jsme šli do Krajského přeboru s tím, že určitě chceme hrát vpředu a věřil jsem naším silám, že jsme schopní hrát TOP 3. Takže jsem to spíše čekal než nečekal a co se týká Hluku, tak taky není náhodou, že do kraje postoupil a ukazuje svoji velkou kvalitu.

Zapomenout nesmíme na Kvasice, které Vám připravily první letošní prohru.

Kvasice jsou velmi výborný tým a mají hodně hráčů z vyšší soutěže. Byl to u nich velice kvalitní zápas, pro nás se smutným koncem, ale věřím, že jim to na jaře v Hrachovci vrátíme!

Má na to Hrachovec, aby postoupil do divizní soutěže? Jak hráčsky, tak fotbalovým zázemím?

To je po 7.kole těžká otázka takhle mluvit o vyšší soutěži, ale poslouchá se to hezky. A zázemím jsme určitě schopní se vyrovnat divizním týmům, když jde o hráče, tak kdyby se nám to povedlo a byli by ještě 1-2 hráči navíc, tak za mě jsme schopní se divizi vyrovnat.

Divizi jste hrál ve Frenštátě a Novém Jičíně. Můžete srovnat kádry obou celků se současným hrachovským?

Tak divizi v Novém Jičíně jsem hrál pouze dorosteneckou, takže to bych moc ani nezmiňoval, jelikož mužský a dorostenecký fotbal je úplně něco jiného. A kádr Frenštátu je určitě kvalitní, ale když ten tým srovnám s Hrachovcem, tak my jsme momentálně určitě více týmoví a bojujeme jeden za druhého.

Působil jste i v U19 v ostravském Baníku. Jak vzpomínáte na toto angažmá?

Na Baník vzpomínám určitě hezky a vždy jen v dobrém, jelikož jsem jeho velkým fanouškem a splnil jsem jsi tak jeden z mých snů!

Se kterými hráči jste se v Baníku potkal a kteří již nakoukli do ligy?

Musim zmínit určitě Kubu Drozda, který už má starty v lize a s ním jsem se taky hodně bavil, dalším je Peťa Jaroň a taky Daniel Smékal, s kterým jsem tam jezdil každý den.

Jaká je zatím Vaše fotbalová kariéra?

Moji fotbalovou kariéru jsem začínal v Měrkovicich (okres Frýdek-Místek), kde jsme měli klub (Sportjunior), který byl jen pro náš ročník 2001 a poté jsme se rozešli do větších týmu a klub zanikl. Tak jsem šel do Frýdku Místku, kde jsem prožil žákovské kategorie a potom jsme se s rodinou přestěhovali do Frenštátu, kde jsem následně přestoupil. Poté jsem měl nabídku z Nového Jičína, byla to vyšší soutěž, takže jsem nemohl odmítnout a to samé, když rok a půl po Novém Jičíně, byla možnost hrát v Baníku , čímž jsem jsi vlastně splnil sen, být v tak velkém klubu, jako Baník je. Po angažmá v Baníku jsem se vrátil do Frenštátu, kde jsem jsi zkusil mužskou divizi, kde jsem moc nehrával a já potřeboval hrát, tak jsem nabídku Hrachovce přijal z radostí a velkým nadšením a hlavně díky Kubovi Malém a panu Janoškovi právě v Hrachovci jsem až doteď, s výjimkou pár zápasů minulý rok na podzim ve Frenštátě.

Kde jste začínal s fotbalem a kdo Vás k němu přivedl?

S fotbalem jsem začínal ve Sportjunior, jak už jsem v předchozí otázce vysvětlil a k fotbalu mě přivedl taťka. A celá moje rodina je založena na fotbale, takže tam asi nebylo o čem uvažovat.

Jak jste spokojen v Hrachovci a kdo zde patří mezi tahouny?

V Hrachovci jsem spokojen nadmíru, máme skvělý kolektiv a to v dnešní době dělá strašně moc! Taky máme skvělé fanoušky, kteří s námi jezdí na každý zápas a dělají nádhernou atmosféru a i s pyrotechnickou vložkou. Mezi tahouny bych zařadil v první řadě Kubu Malého, který je výborný hráč a i když to možná bude znít egoisticky, tak také sebe myslím si, že mám týmu co dát, jak v kabině, tak na hřišti.

Jak hodnotíte úroveň zlínského krajského přeboru?

Tak krajsky přebor má už dobrou úroveň a jsem rád, že jsme ten postup vzali a kraj hrajeme.

Teď Vás čeká utkání v Nevšové. Zde hraje několik zkušených ligových fotbalistů - Petr Švach nebo Aleš Urbánek. Co lze od utkání očekávat?

Popravdě ani jednoho neznám, ale možná to je tím, že se spíše než na soupeře, se soustředím na sebe a na svůj tým. Ale s Nevšovou jsme hráli v přípravě v zimě a byl to kvalitní soupeř, takže očekávám určitě dobrý zápas se šťastným koncem pro nás (smích).

Co říkáte na aféry kolem rozhodčích Patáka a Ogrodníka. Měly se zakázat sázky na nižší fotbalové soutěže?

Já tu aféru moc nesleduju, ale co jsem viděl ty záběry tak to je hrůza, co dokážou pískat. A sázky na nižší soutěže bych klidně nechal, pokud by v tom nebyly takové obraty rozhodčích…