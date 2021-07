„Je to tu super, tréninky mají tempo a na kolektiv si vůbec nemůžu stěžovat,“ netají se mladý fotbalista.

„Očekávání mám vysoká, pokud budeme pokračovat v tvrdé práci a budeme chtít, tak si myslím že bychom se mohli poprat o vyšší příčky v tabulce,“ je optimistou Vašek.

Mohl byste se fanouškům představit?

Mým největším koníčkem je fotbal, který hraji už 13 let. S kopanou jsem začal ve Valašské Bystřici a od mladších žáků jsem hrál ve Valašském Meziříčí. V dorostu jsem dostal nabídku vyzkoušet vyšší soutěž v Opavě. Nyní se vracím zpátky do Valašského Meziříčí.

Jaké to ve Slezsku bylo?

Tréninky v Opavě byly opravdu náročné, na to jsem byl ale připravený díky valašskomeziříčskému trenérovi Vaculovi, který nás ve Valmezu vůbec nešetřil. V Opavě jsem díky fotbalu poznal jsem spoustu skvělých lidí a taky jsem se stal samostatnějším.

Proč jste si vybral zrovna návrat zpátky do TJ Valašské Meziříčí?

Už v žácích se mi tu moc líbilo a teď bych chtěl ukázat, že jsem se něco fotbalového naučil a tři roky v Opavě mě určitě posunuly výš.

Co byste chtěl vzkázat našim fanouškům?

Věřím v to, že fanoušci Valmezu jsou natěšení na novou sezónu jako my hráči a těším se na jejich podporu.

(něm, mb)