Utkání s Valašskými Příkazy bylo jako na houpačce. Jak probíhalo?

Do utkání s jsme nevstoupili úplně špatně. Měli jsme i nějaké šance, ale ze tří brejků jsme dostali tři branky. Z toho dvě během dvou minut. Podařilo se nám snížit těsně před koncem poločasu na 1:3, což bylo dost důležité. Ve druhém poločase jsme na soupeře vletěli a přehrávali jej. Podařilo se nám vyrovnat a mohli jsme i vyhrát. Dali jsme dvě branky, které nebyly uznány pro ofsajd, z čehož jedna ofsajdová pozice určitě nebyla.

Vám se podařilo vstřelit dvě branky. Můžete nám je popsat?

V zápisu o utkání mám napsané mylně dvě branky, ale druhou dal po mém centru Jakub Vašek, který mi taktéž asistoval krásnou průnikovou přihrávkou, kdy jsem se ocitl v nájezdu na brankáře, kterého jsem obešel a zakončil do prázdné branky.

Jeden bod z duelu, který jste srovnali z 0:3 na 3:3, berete?

Bod z duelu, který jsme prohrávali již 0:3 určitě bereme. Ale i tak je to pro nás ztráta dvou bodů, snad nám nebudou chybět.

Svá utkání hrajete ve svém azylu v Hutisku. Jaké zde máte podmínky?

Ano, teď domácí zapasy hrajeme na krásném hřišti v Hutisku, kde máme zcela ideální podmínky. Z Prostřední Bečvy je to kousek, takže fanoušci nemusí jezdit žádnou dálku a dělají nám takřka domácí atmosféru.

Budete mít informace, kdy se otevře hřiště v Prostřední Bečvě?

Pokud vše půjde podle plánu, tak bychom snad jaro mohli hrát už na domácím hřišti, které za mne patřilo vždy mezi nejhezčí, minimálně ve vsetínském okrese.

Vloni jste hráli podzim doma a jaro venku. Jak velký to byl handicap?

Na jaře jsme hráli všechno venku, což je určitá nevýhoda. Nutno říct, že se nám lepila smůla na paty. Kromě Vidče, kde jsme totálně vyhořeli, jsme nikde neudělali ostudu. Doplatili jsme na neproměněné šance.

Jak jste spokojen s vašimi výkony v nové sezóně?

Na podzim jsme zatím odehráli tři zápasy, se kterými jsme v rámci možností spokojeni. Jde vidět kvalitní letní příprava, kde se hodně makalo. Čtyři body ze tří utkání není žádná výhra, ale věřím, že se to zlepší. Máme na čem stavět, kádr je kvalitní a to je hlavní .

Zatím jste dal tři branky. Mohlo jich být i více?

Já sám potřebuji minimálně tři šance na gól - musím to zlepšit. (smích)

Do Prostřední Bečvy jste zamířil z Krhové. Jak velký rozdíl je mezi I. A a I. B třídou?

Na Prostřední Bečvu jsem přišel z Krhové a rozdíl mezi třídami je znatelný. Je to o moc kvalitnější soutěž, ale pro mě osobně to extra velký skok není. Mám kolem sebe kvalitnější hráče a hraje se mi velice dobře. Kabina je navíc super.

Kde jste začínal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal na Juřince v šesti letech.

Kterými kluby jste prošel?

Pár let jsem působil v mládeži ve Valašském Meziříčí, kde jsme hráli Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Vždy mě bavilo poměřit síly s Baníkem Ostrava nebo Sigmou Olomouc a rád na to vzpomínám. Poté jsem se vrátil na Juřinku a následně přestoupil do Krhové, kde mě stáhl můj dlouholetý kamarád Daniel Pavlica. Ten je nyní zraněný a přeji mu brzké uzdravení… Potřeboval jsem už změnu a využil jsem nabídky trenéra Daniela Šuláka z Prostřední Bečvy .

Jaké jsou Vaše záliby?

Kromě fotbalu, mám rad celkově sport. Hrají rekreačně florbal, nohejbal a rád chodím po horách .

Kdo patří k největším oporám Prostřední Bečvy?

Všichni kluci na Prostřední Bečvě jsou kvalitní, ale pokud bych měl někoho vyzdvihnout, tak to bude určitě Martin Fiurášek, který je neuvěřitelně šikovný fotbalista s perfektním zakončením.

Kdo podle vás letos postoupí do kraje a komu zůstane černý Petr?

Valašská I. A třída bude letos extrémně vyrovnaná. Neodvážil bych si tipovat, kdo by mohl sahat po postupu a kdo sestoupí, to ukáže čas.