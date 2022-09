O víkendu jste vyhráli v Juřince 7:1. Jak těžké utkání to bylo?

V Juřince jsme vstoupili hodně aktivně a brzo jsme vedli o tři góly. A to se potom hraje o dost lépe a myslím si, že celé utkání bylo v naší režii a soupeři jsme nedali žádnou šanci.

Vám se podařilo vstřelit hned čtyři branky. Můžete nám je popsat?

Tak tři branky byly ze standardních situacích a jedna byla z kombinační akce, kde mě to stačilo dát míč do proti pohybu gólmanovi.

V předchozím duelu jste navíc načepovali rezervě Valašského Meziříčí jedenáctku…

Mladému týmu soupeře vůbec nevyhovovalo, když jsme na ně spustili presink, to jim dělalo velký problém a z toho jsme asi dali pět branek. Poločas byl 7:1 a druhé dějství se už de facto jen dohrávalo.

I. A třída skupina : Hrachovec šlape jako dobře namazaný stroj

Do Hrachovce jste se v létě vrátil z divizního Bohumína. Můžete porovnat I. A třídu a divize?

Tak úroveň porovnat asi nejde, divize je specifická tím, že tam jsou i rezervní týmy z ligových celků a dává tomu takový větší náboj. A je určitě náročnější a více běhavá. Ale to by bylo něco špatně, kdyby tomu tak nebylo. Ale I. A třída třeba na tom Valašsku je specifická tím, že jsou to týmy kousek od sebe a jsou to takové malé derby, které chcete pokaždé vyhrát a má to takové zvláštní kouzlo.

V loňské sezoně jste nastupoval se svým otcem i v OP Vsetína za SD Hrachovec/Střítež. Jak na ta utkání vzpomínáte?

Ano, máte pravdu. Se svým otcem jsem jsi chtěl před ukončením kariéry ještě zahrát, což se taky splnilo.

Váš otec byl futsalový reprezentant, sledoval jste jeho kariéru?

Kariéru jsme samozřejmě sledoval již v útlém věku a jezdil jsem skoro na každý jeho futsalový zápas.

Jablko nepadlo daleko od stromu, hrál jste futsal za mistrovskou Chrudim. Budete spojovat futsal s fotbalovem i nadále?

Momentálně futsal budu hrát jedině na amatérské úrovni.

Jak třeba vzpomínáte na trenéra Condeho nebo legendy českého futsalu bratry Marešovi?

Tak trenér Conde určitě ukazoval a ukazuje své kvality, pořád ten tým dál posouvá vždy a dbá hlavně na obrannou fázi. Co se tyče Marešáku, tak vlastně ja jenom chvíli hrál s Michalem a v týmu pak pokračoval jenom Roman. Oba samozřejmě dokázali ve futsale hodně a je neuvěřitelné, že Roman pořád a pořád pokračuje ve své bohaté kariéře na takové úrovni.

Kdo Vás přivedl k fotbalu a ve kterých klubech jste zatím působil?

Tak k fotbalu mne přivedl otec, působil jsem v hodně klubech. Začínal jsem v Rožnově pod Radhoštem a vzal jsem to přes Hlučín do Baníku Ostrava, kde jsem působil nejdéle. Poté Frenštát pod Radhoštěm, Mohelnice a Bohumín.

I. B třída skupina A: Za Příluky nastoupil v Poličné 66letý trenér Lošťák

Kdo patří k oporám současného Hrachovce?

V Hrachovci je momentálně skvělá parta, která tahá za stejný provaz a všichni si jdeme tvrdě za svým. K oporám bych vyzdvihl kapitána týmu Škabryho (Radovan Škabraha), určitě teď ale přišli další kvalitní hráči do útočné fáze. Ale myslím si, že každý má v týmu svoji roli, kterou každý dobře zná.

Před utkáním s Juřinkou skončil trenér Hoffmann. Tato změna se ale na herním projevu asi neprojevila?

My jsme dobře věděli, co máme hrát, myslím si, že máme dostatečně kvalitní a zkušený kádr, aby si s tím poradil, což se potvrdilo i v tomto zápase.

Má letos Hrachovec ambice a hlavně pak chuť postoupit do krajského přeboru?

Jedině co chceme, je tu soutěž vyhrát a potom se uvidí, co bude dál.

PETR KOSEČEK