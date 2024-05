A jak vidí sestup zlínských fotbalistů, či jak slavil titul hokejistů se dočtete v našem rozhovoru.

Utkání ve Vlachovicím se Vám povedlo. Čekali jste tak jednoznačnou výhru?

Ano, máte pravdu, utkání se nám povedlo. Nenazval bych to jednoznačnou výhrou, i když výsledek 1:5 mluví jinak. Myslím si, že Vlachovice jsou dost kvalitní tým a první poločas nás i potrápily. Měli tam pár krásných akcí, které naštěstí naše obrana i s gólmanem dokázala zvládnout.

Vám se podařilo vsítit hattrick. Můžete nám všechny své branky popsat?

Při prvním gólu se mi podařil balon získat na soupeřově půlce, kdy jsem nebyl od žádného obránce hlídaný, jen jsem se otočil s míčem a táhnul ho až k brance, před šestnáctkou si obhodil stopera a střílel po zemi na zadní tyč. Ve druhém poločase si myslím, že ta druhá branka si byla dost podobná. A při posledním gólu naše obrana získala balon u naší šestnáctky, kdy Tomáš Vystrčil vyvážel po lajně až na jejich půlku, já si jen naběhnul do strany, kde mi poslal krasný pas do běhu a přes jejich obránce jsem se dostal na penaltu a už jen zakončil na přední tyč.

Navíc jste ve druhé půli nedal penaltu. Kam jste ji kopl?

Penaltu jsem kopl na pravou stranu, bylo to bylo původně v plánu k tyči, ale střela se mi nepovedla. Kdybych to trefil, tak gólman by ji měl tak, jako tak. Za to se klukům omlouvám, ale doufám, že jsem jim to vynahradil alespoň tím hattrickem.

Zatím jste dal v sezoně sedm branek. Mohlo jich být i více?