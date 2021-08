Ševci se s Blanskem naposledy utkali v rámci zimní přípravy letos v lednu, kdy na Vršavě zvítězili 4:1. Soupeř ale po sestupu z druhé ligy výrazně obměnil svůj tým, Fastav je tedy jasným favoritem.

„Naší povinností je samozřejmě vyhrát a postoupit,“ ví dobře kouč Zlína Jan Jelínek.

Zbývající krajští zástupci jdou do pohárových duelů v roli outsiderů.

Složité to bude mít divizní Slavičín, jehož čeká domácí bitva s Karvinou. Překvapit může Kroměříž, kterou čeká Zbrojovka Brno.

„S losem jsme spokojení, i když nás čeká velmi náročné utkání,“ uvědomuje si kouč Hanácké Slavie Bronislav Červenka. „I když třeba Baník nebo Olomouc jsou na tom ještě lépe, také Brno má kvalitní tým. Je to hlavní aspirant na návrat do první ligy. Na druhé straně kluci se mohou ukázat. Věřím, že i pro diváky to bude atraktivní střetnutí, které si nenechají ujít. Snad bude dobrá atmosféra i dobrý fotbal,“ přeje si.

Fotbalisté Uherského Brodu vyzvou rovněž ex-ligovou Jihlavu. „My jsme chtěli soupeře z nejvyšší soutěže, který by přilákal ještě více fanoušků. Na druhé straně moc jsme si vybírat nemohli. Věděli jsme, že se utkáme s někým z první nebo druhé ligy. Jihlava je favoritem, my se s tím zkusíme nějak poprat. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl kouč slováckého celku Martin Onda.

I když si více přál souboj se Zlínem, který vede Jan Jelínek, nakonec na Orelský stadion dorazí jiný kouč z regionu. „Jan Kameník taky není špatný,“ usmívá se Onda.

Jeho tým se musí vypořádat nejen s Vysočinou, ale i náročným programem. Broďané v následujících třech týdnech odehrají hned pět utkání. „Bude to mazec, velká nálož. Nachystáme se na to jak nejlépe umíme. Pokusíme se předvést co nejvíc a soupeři to znepříjemnit,“ pronesl Onda.

Před vlastním publikem se představí také Valašské Meziříčí. Divizní tým čeká lepší z dvojice Vratimov – Prostějov. Vítěz tohoto duelu bude znám až ve středu večer.

„Vím, že se na to každý dívá jinak, ale já jsem s losem spokojený. Ať postoupí kdokoliv, je na vyšší úrovni než my. Na druhé straně pro kluky to nebude tak svazující, jako kdyby hráli s ligovým mančaftem,“ míní kouč Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Podle něj i Prostějov v případě postupu může do ochozů stadionu přilákat dost diváků. „Podle mě je to dostatečně atraktivní soupeř pro lidi. Baník nebo Opava by asi přitáhla víc diváků, ale je to druholigový klub, který má velké ambice i kvalitu,“ říká Hajný.

Valaši se tak mohou těšit na bývalého kapitána Zlína Jiráčka či někdejšího Sparťana Jiřího Jarošíka, který Hanáky od letošní sezony trénuje.

Fotbalisté Slovácka stejně jako další čtyři zástupci v evropských soutěžích, tedy Slavia, Sparta, Jablonec a Plzeň, se do celostátního poháru zapojí až od třetího kola.

Kluby byly před úterním losem, který prováděl předseda FAČR Petr Fousek, rozděleny do čtyř košů na licenční a nelicenční (Čechy a Morava) s tím, že nelicenční kluby hrají doma a licenční kluby na sebe nemohly narazit.

Trofej pro vítěze obhajuje pražská Slavia, která v květnovém finále porazila Viktorii Plzeň 1:0 a získala tak v sezoně 2020/2021 double. Sešívaní ovládli i šesté finále poháru, které v samostatné historii hráli.

Los 2. kola MOL Cupu (středa 25. srpna): Blansko – Zlín, Valašské Meziříčí – Vratimov/Prostějov, Slavičín – Karviná, Uherský Brod – Jihlava, Kroměříž – Brno, Uničov – Olomouc, Velké Meziříčí – Opava, Hlučín – Ostrava, Vítkovice – Třinec, Ústí nad Orlicí – Vyškov, Přerov – Líšeň, Hostouň – FK Pardubice, SK Zápy – Viktoria Žižkov, Povltavská fotbalová akademie – FK Varnsdorf, Kolín – Dukla Praha, Loko Vltavín – Velké Hamry/Ústí nad Labem, Zbuzany – Liberec, Vyšehrad – Mladá Boleslav, Benešov – Teplice, Most-Souš – Příbram, Březová – Hradec Králové, Sedlčany – České Budějovice, Sokolov – Bohemians Praha 1905, Chlumec nad Cidlinou – Chrudim, Domažlice – Vlašim, Přepeře – Písek, Velvary - Chomutov.