Favorita krajského přeboru trápí zranění. Kdo chybí Kvasicím?

„I na jaře budeme silní, formu mají Žák i Vajgl. Ale chtěl jsem mít silnou i lavičku,“ pousmál se.

Kvůli stěhování za prací do Karlových Varů po podzimu skončil na Valašsku Josef Šafář, přičemž vedení klubu se během zimních měsíců podařilo odvrátit odchod svých špílmachrů Malého, Bodnii a Pryhary, zůstává i Vrána z Valašského Meziříčí.

„Z Ratiboře se naopak vrátil Strahotskyi, z Prostřední Bečvy přišel Orság, který v přípravě střílí branky a v dobrém nám zamotal hlavu,“ usmívá se Janošek.

Naopak právě výše zmíněná zranění trápí hned kvarteto hráčů! „Miroslav Varga je po operaci menisku v koleni, přičemž všichni věříme, že by se mohl do měsíce zapojit do hry. Do hry se měl zapojit i můj asistent Walder, který zatím jen stále vyklusává. Nejvíce nás ale bolí ztráta nejlepšího hráče Hrachovce – Bodnii,“ přiznává kouč a šéf klubu, jehož ještě více vytočily okolnosti, za kterých k jeho zranění došlo.

„Za vším stojí Všechovice, přesněji pan Vinklar! I bez našeho svolení totiž Bodniu zkoušeli v přípravě s Frýdlantem a ten si zde vážně pochroumal koleno. Všechovický klub už mi v tomto směru leze krkem, dlouhodobě si totiž dělají, co chtějí!“ nebere si servítky rozzlobený Janošek. „Čtvrtým na marodce je Heřmánek, který s nateklým kolenem byl na magnetické rezonanci a uvidíme, jak dlouho on bude mimo hru,“ doplnil trenér Hrachovce.

I přese všechno jeho svěřenci plují v přípravě na vítězné vlně. „S přípravou nejsem spokojen,“ překvapil s odpovědí Janošek a ihned své rozpoložení vysvětlil. „Pořád vyhráváme a já chtěl i prohrát!“ šokoval zkušený kouč, jehož výběr má v odvetné části jen ty nejvyšší ambice.

„S kluky jsme si v kabině sedli a potvrdili, že to společně dotáhneme do konce, pokusíme se získat pohárovou krajskou trofej. To je náš hlavní cíl,“ přiznal Dušan Janošek, jehož výběr čeká o víkendu generála s Rožnovem pod Radhoštěm. Pak již ostré první kolo v Hluku.