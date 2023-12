Má podzimní část vůbec nějakou kaňku?

Poslední prohraný zápas ve Slušovicích. Jsem přesvědčen, že kdyby se hrálo na kvalitním terénu, neprohráli bychom. Domácí dali pěkné, šťastné branky. My měli v bahně dost šancí, ale nedokázali jsme míč dotlačit do brány.

Ideální nebylo ani utkání doma s Boršicemi, které byly jediným celkem, který byl u nás ve druhé půli lepší! Podobně jako derby s Francovou Lhotou. Ta pro změnu u nás měla hned čtyři pět tutovek. Naopak taková Napajedla s námi neměla vyloženou šanci ani jedinou!

Kterého výsledku, zápasu si vážíte nejvíce?

Bezpochyby toho doma s Bystřicí pod Hostýnem, kdy jsme sice pět minut před koncem prohrávali, ale v samém závěru drtivým tlakem výsledek otočili. Tento skalp má větší cenu než výprasky Morkovic či Napajedel.

Kdo je tahounem Hrachovce?

Bezpochyby Jakub Malý, který má zkušenosti z II. ligy, když postupoval s Baníkem. Je to náš nadstandardní hráč! Ostravským Baníkem prošel také Žák, Prýhara má pro změnu zkušenosti z ukrajinské ligy, Heřmánek si pak vyzkoušel třetí italskou soutěž.

Překvapil vás na podzim někdo ze soupeřů?

Ne, všechny jsme měli nastudované a přečtené! Mám a sháním své informace, které nám coby nováčkovi hodně pomohly. Spíše soupeři nás po povedeném začátku prokoukli a postupem času s námi již nehráli tak otevřený fotbal, jako třeba Napajedla či Morkovice, které to odskákaly nejvíce. Soupeři z Bystřice či Brumova naši ofenzivní sílu už pochopili a hráli hodně zezadu, z bloku.

Jak aktuálně váš snový kádr tráví tento zimní čas?

Od konce podzimní části mají kluci volno, sami se udržují v kondici. O zpestření se nám 17. prosince postará prestižní mezinárodní halový turnaj s naším spřáteleným klubem v Púchově, kde změříme síly s celky od třetí ligy výše. Budeme outsideři, ale nedáme se snadno, jedeme si turnaj užít.

Jak složité bude udržet stávající kvalitní kádr? Létají už kolem hlav vašich opor přestupová lasa?

To si pište, že ano a není toho zrovna málo, nejsme klidní! Jistý je návrat z hostování domů do Valašského Meziříčí Vrány, za prací a přítelkyní také až do Karlových Varů odchází důrazný defenzivní fotbalista Josef Šafář. Kolem Kuby Malého nám krouží Hlubina, která moc touží postoupit do třetí ligy, Pryharu mají pro změnu v hledáčku Všechovice. Nabídku z divizního Vsetína měl Heřmánek, ale snad zůstane. Zájem byl také o našeho beka Bodniu. Naopak vyhlížíme návrat do přípravy a sestavy mého asistenta Olivera Waldera, bývalého hráče Liberce či druholigového Frýdku-Místku, který tři kola před koncem I. A třídy musel na operaci křížového vazu v koleni.

Budete tedy hledat nějaké posily?

Zatím ne, nemáme totiž postupové ambice! Cílem je ale zahrát si finále krajského poháru, třeba získat ušatý grál! Budeme sledovat vývoj ohledně náletu konkurentů na naši kabinu, ale pevně věřím, že se nám podaří tým maximálně udržet, sezonu máme skvěle rozehranou, chceme udělat úspěch.

Bude zimní příprava jiná než ty poslední?

Není důvod nic měnit, zátěž bude stejná (úsměv). Protože nemáme umělku, v polovině ledna začneme nabírat fyzičku, jak je u nás zvykem tradičně v přírodě, náročném terénu! I díky ní nás za celou sezonu nikdo nepřehrál. První přípravný zápas nás čeká 19. ledna s devatenáctkou Valašského Meziříčí, pak vyzveme Staré Město a ve Viganticích Hranice. V jednání je ještě zápas s devatenáctkou Sigmy Olomouc, v plánu máme také výjezd na Slovensko do Korni. Celkem chceme odehrát pět utkání.

Cíl pro sezonu neměníte? Co postup?

Chceme skončit na bedně, mít medaili. O případném postupu se nechceme bavit, v kabině je to zakázané téma (smích). Protože vedení jsem já sám, příjemné starosti bych řešil až po sezoně. Nyní je jasnou prioritou udržení kádru, aby nám jej konkurenti nerozebrali!

Máte ambice si s týmem zahrát i vyšší soutěž?

Především jsem rozhodnutý po sezoně končit, předat otěže někomu jinému. Komu? V hlavě už nějaké varianty mám, ale ještě si je nechám pro sebe… Fotbal miluji, ale už je čas na změnu.

Po incidentu v Morkovicích, měli jste s fanoušky nějaké speciální sezení?

Samozřejmě jsme komunikovali a dohodli se, že pyrotechniku budou používat a budeme tolerovat jen v domácích duelech. Spolupráce na podzim už fungovala, jsme rádi za jejich podporu!