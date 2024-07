„Samozřejmě trošku nás to mrzí, na druhé straně třeba budeme za rok rádi, že nás přesunuli a sami se budeme hlásit do skupiny B,“ říká s úsměvem trenér Lidečka Radek Číž.

Jeh tým jde do neznáma, stejně jako loni Nedašov pozná nové soupeře, jiné stadiony, fanoušky.

„Těšíme se, zároveň nevíme, co nás čeká. Do sezony jdeme s respektem. Nedovedu vůbec posoudit sílu soupeřů, ale v přípravě jsme hráli proti Šumicím a nebylo to špatné,“ míní Číž.

„Máme celkem mladý tým, většina kluků jsou odchovanci. Nedáváme si žádné velké cíle. Chceme hlavně nabrat zkušenosti, kluky posunout zase o kousek dál. Naším cílem je záchrana, nechceme se do posledního kola strachovat o sestup. Věřím, že máme na to, abychom se pohybovali v klidném středu tabulky. Bodovat musíme hlavně doma,“ ví dobře Číž.

Lidečko v pozici nováčka skončilo v minulé sezoně jedenácté, nyní by umístění rádo vylepšilo. Jednoduché to však mít nebude.

Tým sází hlavně na vlastní odchovance, šikovné talenty. Těží z široké a dobré mládežnické základny. Dorostenci postoupili do krajského přeboru, ve vyšší třídě nasbírají zkušenosti a postupně přejdou do mužů.

„Pokračujeme v sestavě z loňského ročníku. Ani v zimě jsme tým nijak neměnili,“ připomíná.

Novou tváří je brankář Radim Číž, který přišel do Lidečka z Ratiboře. Konkurovat mu budou Roman Hyžák a Lukáš Hyžák, naopak Bronislav Hyžák v klubu skončil.

Z dorostu vyšel František Novák, který už ale za první tým hrával.

Fotbalisté Lidečka si na úvod přípravy zastříleli, když Valašským Příkazům nasázeli sedm branek a vyhráli jasně 7:0.

„Do utkání jsme šli po třech trénincích a v téměř kompletním složení. Chyběli nám jenom dva hráči, což je v této třídě běžné. Stejně na tom byl i soupeř. První půlka byla vyrovnaná, ze dvou šancí jsme proměnili jednu a vedli,“ hodnotí Číž.

Jeho tým v úvodní části ještě orazítkoval břevno, jednu příležitost mu zmařil hostující brankář Vlček.

Domácí ještě v úvodu druhé půle ponechali silnější sestavu a během dalších patnácti minut utkání třemi brankami rozhodli.

Za stavu 4:0 bylo hotovo. „Jsem rád, že kluci nepolevili a i po prostřídání hráli naplno. V těžkém počasí měl zápas oboustranně dobré tempo. My jsme si vytvořili spoustu šancí, dali sedm branek. Zato hosty jsme do ničeho velkého nepustili,“ těší Číže.

Fotbalisté Lidečka se tak naladili na první soutěžní duel. V neděli doma v rámci Poháru hejtmana Zlínského kraje vyzvou Juřinku, v případě výhry se utkají s Hrachovcem.