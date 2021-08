Fotbalová Lhotka nad Bečvou získává dvě velezkušené posily. S tak zkušenými a kvalitními hráči se do následující sezony zvýší mnohonásobně síla Lhotky nad Bečvou ve III. třídě. Ze Lhoty u Vsetína přichází Milan Palička a ze sousední Choryně Luboš Hadvičák.

Fotbalová Lhotka nad Bečvou získává dvě velezkušené posily. Na snímku Hadvičák, Pavelka a Palička. | Foto: se svolením sportovního klubu

"S Lubošem jsme kamarádi přes dvacet let. Lhotka měla o nás dlouhodobý zájem a my jsme si slíbili, že si jednou zahrajeme v jednom dresu. Zatím se nám to povedlo jenom jeden přátelák v Choryni a nyní budeme oba kopat za Lhotku. Můj přesun ze Lhoty u Vsetína je dokončen. Luboš mi slíbil, že za mnou dorazí, ještě se chce rozehrát ve dvou kolech 1. B třídy v dresu své Choryně," říká zkušený obránce Milan Palička.