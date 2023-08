/PETR KOSEČEK/ Slovenský legionář Jozef Kušnier v barvách Valašských Příkaz o víkendu sestřelil Juřinku třemi brankami. Navíc čtvrtou branku z penalty, sudí v zápise o utkání omylem napsali Baránkovi. Jozefa Kušniera znají dobře i fotbaloví příznivci ze Vsetína, kde také působil a nastřílel celkem 38 branek. Komu 35letý slovenský fotbalista fandí a kolik gólu by chtěl v této sezóně nastřílet, se můžete dočíst v našem rozhovoru.

S Juřinkou jste o víkendu vyhráli 6:0. Byl průběh utkání tak jednoznačný?

Ale vůbec to nebylo tak lehké, byl to docela vyrovnaný zápas, my jsme však proměňovali šance.

Vám se podařilo zaznamenat hattrick. Můžete nám popsat všechny tři branky?

Tak první gól jsem dal po chybě obránce a od půlky jsem obešel dva protihráče a střela ze šestnáctky byla gólová. Pak jsem dal branku z penalty, kterou rozhodčí v zápisu napsal nepochopitelně Baránkovi. Druhou, vlastně svoji třetí branku, jsem vsítil po pěkné přihrávce od Vaculky a krásně jsem lobl brankáře hostí. Při čtvrté brance jsem unikl z poloviny hřiště a hezky jsem obstřelil gólmana. Potom jsem ještě nahrál Durkechovi do prázdné branky, tak mám ještě asistenci.

V minulém kole jste prohráli ve Vidči 6:1. Proč přišel takový kolaps?

Prohráli jsme vysoko proto, že nám chybělo pět kvalitních hráčů a bylo to doplněno dorostenci a ty ještě nemají takovou zkušenost. A za stavu 3:1, jsme to už zkusili útočně a domácí nám dali ještě tři góly na konci utkání.

Jaká byla Vaše letní příprava?

Moje příprava byla náročná. Ale makal jsem, doufám, že se to i projeví na mých výkonech.

V poháru jste nestačili na Slušovice. Jak kvalitní to byl soupeř?

Byl to vcelku hratelný soupeř, celý první poločas jsme s ním drželi krok, místy jsme je i přehrávali. Pak jsme přostřídali v sestavě dorostence a zkušený soupeř toho využil. Jinak mne ale Slušovice vcelku zklamaly, čekal jesem od nich více a nevidím je příliš na adepta postupu do divize.

Došlo v létě k posílení Vašeho kádru?

Víceméně jsme mužstvo doplnili našimi dorostenci.

Kolik slovenských hráčů v Příkazech působí?

Teď jsme v Příkazech čtyři slovenští legionáři…

Do 1. A třídy postoupilo Lidečko. To znamená další derby pro Vás. Máte rád místní derby?

A tak jasně, za derby jsem rád, má to grády a ještě lepší je, že se necestuje daleko.

Jak jste si užíval letošní dovolenou?

Akorát jsem na dovolené v Německu a užívám si to tady. Zítra mě čeká zápas Regensburg vs Dortmund a v sobotu jdu na Norimberk.

Jak vidíte ambice Valašských Příkaz v nové sezoně?

Moje abcie jsou jako vždy do třetího místa. Záleží, jak se budeme scházet na zápasy. A když se sejedeme všichni, tak to vypadá jako teď 6:0 (smích).

Co říkáte na postup Trnavy a v poháru a na nůžky Štetiny?

Tak zápas Spartaku s Poláky jsem sledoval a nůžky byly fantastické. Jinak mi to ale příliš neříká, protože odmalička jsem Slovanista (smích).

Kolik branek byste chtěl v sezoně nastřílet?

Když zdraví bude poslouchat, tak aspoň 25 až 30 gólů chci dát, ale bude to těžké.

Kdo je podle Vás favoritem na postup 1. A třídy?

Tak to je těžká otázka. Ale po víkendu to mohou být i Valašské Příkazy.