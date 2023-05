„Pevně věřím, že potvrdíme vzestupnou tendenci a ještě pár výher na jaře přidáme a nebudeme mít žádné starosti se záchranou,“ pousmál se Nerušil.

Derby v Juřice se Vám vydařilo a nasázeli jste domácích půltucet branek. Jak těžké bylo?

Zásadní bylo, že jsme do utkání šli připravení a rozhodnutí vyhrát, což se nám také podařilo naplnit. (úsměv) Celý tým nevypustil jediný souboj a tak jsme soupeře převálcovali. S výjimkou posledních deseti minut, kdy jsme si nechali zbytečně dát dva góly. Každopádně jsme vyhráli zaslouženě.

McDonald’s Cup: synovec Bartošáka chce do Barcelony, střelcům vládla dívka

Sám jste k cenné výhře přispěl hattrickem. Byl některý gól výjimečný?

Ani ne. (smích) Všechny branky byly zakončené střelou z první po skvělých akcích celého týmu. Bez spoluhráčů bych na něj nedosáhl, díky všem! (úsměv)

Vzpomenete si, kolik hattricků jste ve své kariéře už dal?

Pár jich už bylo, ale všechny jsme dosáhl ještě v dorosteneckém věku. Tohle byl můj první hattrick za muže, cením si jej zatím nejvíce!

Podlesí se na jaře hodně daří. Co stojí za dobrými výsledky?

Bude to tím, jak celý tým chodí poctivě na tréninky, makáme a máme chuť vyhrávat. Tyto vlastnosti nás fotbalově opět posunuly dále.

I. A třída – sk. A: Podlesí nasázelo v derby Juřince půltucet branek

Kdo patří k oporám týmu?

My si na jednotlivce, opory nehrajeme. Sázíme na týmovost, soudržnost a partu v čele s našim trenérem!

O víkendu hostíte Valašské Příkazy. Ti mají v kádru slovenské legionáře. Co očekáváte od tohoto duelu?

Je to pro nás důležitý zápas a určitě nebude jednoduchý. Ale byl bych špatná hráč, kdybych samozřejmě nevěřil ve výhru. Určitě se o ni popereme, budeme chtít potvrdit poslední úspěch.

Kde jste s fotbalem vůbec začínal, jak se vyvíjela vaše fotbalová kariéra?

K fotbalu jsem se dostal v domovském Podlesí v šesti letech. Odehrál jsem tady přípravku, mladší žáky, část starších žáku, kde jsem se skrz okresní výběr dostal do Valašského Meziříčí. Zde jsem hrál až do U17 a poté se vrátil zpět do Podlesí.

I. B třída – sk. A: Příluky konečně zabraly a rozstřílely Choryni

Na kterém postu nejraději hrajete?

Nejradši mám levé nebo pravé křídlo. Zde cítím největší prostor se fotbalově rozvíjet.

Čemu se kromě fotbalu věnujete?

Fotbal je ve sportu na prvním místě. Občas si ale rád zahraji nějaké počítačové hry nebo trávím čas venku s kamarády (úsměv).

Co to pro v znamená nastupovat proti takovým legendám české kopané, jako jsou vigantičtí Milan Baroš nebo René Bolf?

Je to pro mě velká čest! Třebaže jejich profesionální kariéra již skončila, pořád dokazují, že fotbal umí a je radost si proti nim zahrát. Určitě budu na to rád vzpomínat.

Krajský přebor: lídr sťat, zápas ve Slušovicích se nedohrál! Proč?

Kdo vás přivedl k fotbalu, kdo je vašim největším fanouškem?

To je jednoduché, jako u drtivé většiny to byli rodiče. A mým nejvěrnějším fanouškem je samozřejmě mamka. (smích)