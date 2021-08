Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Výhra gólem se samotného závěru může vypadat jako šťastná výhra, ano měli jsme i štěstí, ale byla výsledkem práce celého týmu po celý čas. Kluci makali a plnili úkoly, jak měli, po celý čas jsme kontrolovali hru, drželi balon častěji na svých kopačkách. Vítězný gól vyvolal neskutečné emoce, což jen potvrzuje, jak důležité utkání to bylo a jak cenné body jsme vyválčili.“

Jaroslav Valián, vedoucí mužstva VKK: „Vždy s napětím sledované derby mělo poměrně hodně vysoký herní standard. Domácí nás už podruhé přehráli a výsledek je spravedlivý. Jedním dechem je nutno ale dodat, že marodka nás tlačí psychicky ke dnu, lidově řečeno:"není už kde brát". Vždyť v Polance nastoupili dorostenci bratří Koňaříkové a ti ještě chvíli budou v dorosteneckém věku. Hned na úvod se nám zranil Pavel Škrobák a poté hřiště opustil i Tomáš Ondřejka, který do utkání nastoupil vlastně v průběhu léčby zranění. Přesto parta kolem Pepy Mikuly bojovala prakticky až do posledních minut, kdy po zcela zbytečném našem faulu následoval trestný kop, po něm roh a nakonec z toho byla po hlavičce Řezníčka jediná branka utkání. Není se na co vymlouvat, jak se říká, je to náš problém. V současnosti nám ze základu chybí Němec, Vašut, Ondřejka, Škrobák, Pavelka Jan, Zeť a to už více než polovina základu. V sobotu budeme bojovat o první tři body a dle slov Tomáše Pospíchala, že fotbal nemá logiku, se k nám tentokrát štěstěna otočí čelem.“

Branka: 88. Řezníček. Rozhodčí: Ambroz, 300 diváků.

BORŠICE - LUHAČOVICE 2:3 (1:2)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Porážka na hodovou sobotu mrzí, snad zabereme nyní venku. Musíme ale i umět prohrávat, abychom se mohli odrazit k lepším výkonům. I přese všechno před týmem smekám, během šesti dnů odehráli tři zápasy a ve vysoké kvalitě! Bohužel nyní nás soupeř porazil naši zbraní - dal rychlé góly v úvodu poločasů, čímž udal směr hry. Když už se nám podařilo vyrovnat a soupeře jsme k ničemu nepustili, přišel zlomový moment a přísná penalta, která kluky hodně rozhodila. Po rychlém třetím gólu se nám sice podařilo korigovat, alespoň na dělbu bodů už jsme nedosáhli. Hosté, kteří překvapivě hráli dost tvrdě, vytěžili z minima maximum. I přese všechno a rozhořčení jsem sudím v čele s panem Stodůlkou poděkoval a podal jim ruku. Příště musíme být efektivnější, ale opakuji, kluci odvedli kvalitní výkon!“

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Jsme rádi, že na hodovou sobotu v Boršicích jsme byli ti, kteří od první minuty šli více za vítězstvím. Od brankáře až po realizák na střídačce jsme byli vtaženi všichni v zápase a diktovali jsme tempo hry. Vyšly nám vstupy do poločasů a závěr prvního poločasu. Na domácích bylo vidět, že měli v nohách středeční zápas a my jsme toho dokonale využili. Byli jsme rychlejší, přímočařejší, zkrátka o tu branku lepší. Mělo to šťávu a energii.“

Branky: 34. a 61. Večeřa - 3. Slobodian, 45. Suchý (pen.), 47. Zábojník. Rozhodčí: Stodůlka, 150 diváků.

BAŤOV - KVASICE 1:0 (0:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Jsme za vítězství v derby rádi. Celý zápas byl veden hodně takticky z pozorných obran ale přesto si obě mužstva vypracovala několik velmi dobrých příležitostí ke vstřelení branky. Nám se to podařilo v 58.minutě Honzou Gojšem , když prostřelil hostujícího brankáře po přihrávce Michala Vitáska. Hosté nás potom přitlačili a dostali se do tří šancí, kdy naše mužstvo v těchto situacích výrazně podržel brankář Roman Vitásek. Za velmi početné divácké návštěvy se hrálo oboustranně kvalitní utkání se šťastnějším výsledkem pro nás.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Bohužel, když nedokážeme v zápase proměnit tolik vyložených šancí, tak těžko můžeme myslet na nějaké body. Dnes vyhrálo šťastnější mužstvo.“

Branka: 59. Gojš. Rozhodčí: Kovářčík, 200 diváků.

BRUMOV - BYSTŘICE P. H. 6:0 (3:0)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Vyšel nám vstup do utkání, branka v 1. minutě nás nakopla a tým dostal vítr do plachet. Po celé utkání jsme byli lepším celkem na hřišti a po zásluze body zůstaly doma. Konečně se nám podařilo vstřelit doma větší počet branek a udělat tak radost našim fanouškům. Hráčům děkuji za předvedenou hru, doufám, že si střeleckou formu přeneseme do dalších utkání.“

Petr Štěpaník, trenér Bystřice p. H.: Nastoupili jsme ve slepené sestavě, kdy i na lavičku náhradníků musel usednout předseda klubu. Naše marodka je rozsáhlá, dokonce v poli musel nastoupit nedoléčený fotbalista, na což se ale nechci vymlouvat. Nepomohla nám ani rychlá branka. Naopak soupeř byl hladový po úspěchu a dařilo se mu. Po přestávce jsme hru zlepšili, měli šance na korigování, ale branky dál stříleli domácí.“

Branky: 1. Chovanec, 17. Pastorek, 28. Pastorek, 51. Dmukhovskyi, 85. Opravil, 90. Juřica. Rozhodčí: Rybka, 180 diváků.

NEVŠOVÁ - SLUŠOVICE 1:4 (0:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Lépe začal soupeř, který skóroval hned v 15. minutě ze standardní situace. Poté šel do samostatného průniku Tomšů, ten však byl zastaven nedovoleně kapitánem hostů, očekávaná červená karta se však nekonala. Tento moment ovlivnil další vývoj . Nedokázali jsme hru zklidnit, soupeř byl rychlejší, důraznější v osobních soubojích, z čehož také pramenil pokutový kop, který Slušovice v závěru první půle proměnily. Po přestávce jsme začali aktivně. Těžko jsme se ale dostávali do šancí, a i když jsme si je vytvořili, nedokázali je vyřešit s chladnou hlavou. Tlak, který jsme si vytvořili měl za následek faul v pokutovém území na Fuksu, nařízený pokutový kop Tomšů proměnil. Na místo zklidnění jsme si však nepohlídali následující brejk a soupeř opět odskočil na rozdíl dvou branek. V závěru jsme již hru otevřeli ve snaze utkání zvrátit, to se nám ovšem nepodařilo a Slušovice pečetili svou výhru.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Tentokráte jsme začali aktivně, častěji drželi míč a vytvářeli si dobré příležitosti. Do vedení jsme šli po rychlé akci a vráceném centru Maliňakem, kdy se dokázal prosadit Kvasnica. Z naší strany následovaly další kontry, které ale byly špatně řešeny. Přes to se naše vedení navýšilo po faulu na Železníka v pokutovém území, který si sám vzal míč a s přehledem penaltu proměnil. Po přestávce domácí svou hru zjednodušili a začali nakopávat dlouhé míče do naší šestnáctky. Měli i nějaké náznaky šancí, ale nám se otvíraly okénka v domácí obraně, bohužel samostatné úniky neproměnili Smilek ani Kvasnica. A tak se domácím podařilo snížit z přísně nařízené penalty. Než mohli pomýšlet na závěrečný tlak, odvrácený míč převzal na polovině Klečka, přešel přes dva hráče, obešel i brankáře a uklidil míč do prázdné branky. V 88. minutě znovu Klečka po velkém sólu předložil míč před prázdnou branku Otepkovi a ten potvrdil naši zaslouženou výhru.“

Branky: 73. z pen. Tomšů - 14. Kvasnica, 37. z pen. Železník, 78. Klečka, 88. Otepka. Rozhodčí: Bernatík, 80 diváků.

MORKOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 3:2 (2:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Štítná byla kvalitní soupeř, který hrál organizovaně a čekal na brejky. Snažili jsme se jej přehrát kombinační hrou a dvěma slepenými góly jsme získali klid. Nástup do druhého dějství nám ale hrubě nevyšel a soupeř během pěti minut vyrovnal a my se dostali psychicky dolů. Naštěstí nám v závěru vyšel útok a šťastně vyhráli. Zisk tří bodů jsme si ale zkomplikovali, každopádně jsme byli malinko lepší. Snad nám výhra pomůže.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Nezačali jsme dobře. Ve vyrovnaném utkání jsme ale soupeři nabídli všechny tři góly. Paradoxně jsme zařídili všech pět, ale jsme bez bodů. Kluci přitom předvedli diametrálně odlišný výkon od posledního duelu, byli jsme minimálně vyrovnaný protivník. Přitom kluci se pořád se soutěž seznamují, máme hodně mladých a i dorostence v kádru. Tento rok, než se oklepou, to bude pro nás těžká zkouška.“

Branky: 22. Kulíšek, 24. Večerka, 82. Oplt - 49. Králík, 54. Hrnčiřík. Rozhodčí: Mičkal, 80 diváků.

NAPAJEDLA - NEDAŠOV 2:0 (1:0)

Josef Pospíšil, trenérům Napajedel: „Bylo to pro nás velice důležité utkání, které jsme nakonec zvládli a góly Robina Holomka vyhráli 2:0. Byli jsme od začátku lepší, i když nám ze začátku kombinace kvůli menším nepřesnostem vázla. Dostávali jsme se do příležitostí a nakonec jsme v každém poločase skórovali. Hosté podnikali rychlé brejky a po jednom z nich si vynutili v závěru pokutový kop, který však Jirka Balážik chytil. Jsme rádi za tři body, jsou zasloužené.“

David Solař, brankář Nedašova: „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Domácí nás předčili ve všech směrech a po zásluze zvítězili. My jsme byli pomalejší, zápas nám absolutně nesedl. Náš matný výkon podtrhla v závěru zápasu neproměněná penalta. V dalším kole přivítáme Baťov a rozhodně už chceme naplno bodovat!“

Branky: 29. Holomek, 65. Holomek. Rozhodčí: Prokůpek, 100 diváků.

1. Slušovice 3 2 1 0 8:3 7

2. Morkovice 3 2 1 0 7:3 7

3. Baťov 3 2 1 0 5:3 7

4. Luhačovice 3 2 0 1 7:5 6

5. Brumov 3 1 1 1 6:2 4

6. Boršice 3 1 1 1 6:3 4

7. Nevšová 3 1 1 1 6:6 4

8. Bystřice p. H. 3 1 1 1 4:8 4

9. Štítná n. Vl. 3 1 0 2 7:7 3

10. Napajedla 3 1 0 2 4:5 3

11. Kvasice 3 1 0 2 2:5 3

12. Val. Polanka 3 1 0 2 2:7 3

13. Nedašov 3 0 2 1 3:5 2

14. V. Karlovice 3 0 1 2 2:7 1