KVASICE - LUHAČOVICE 2:1 (1:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasice: „Ve středeční dohrávce 18. kola proti Slušovicím jsme konečně slavili úspěch. Slušovice mají mladé rychlostně dobře vybavené fotbalisty, proto jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany a sami přecházet do rychlých kontrů. To se nám v prvním poločase několikrát podařilo, ale bohužel bez vstřelené branky. Ta padla až v poslední minutě prvního poločasu, kdy se po standardní situaci prosadil Berky. Ve druhém poločase jsme pokračovali v disciplinovaném výkonu a hosty jsme do nějakých vyložených šancí nepouštěli. V kvalitním a vyrovnaném utkání nakonec další branka nepadla, a tak bereme cenné body proti silnému soupeři.

V sobotním duelu proti Luhačovicím jsme potvrdili středeční body. I když výkon nebyl tak dobrý jako se Slušovicemi. Do utkání jsme vstoupili dobře, brzy se ujali vedení a měli několik možností k navýšení skóre. Ve stejném duchu probíhal i druhý poločas, kdy jsme přidali druhou branku a měli jsme několik možností ke vstřelení dalších branek. Bohužel šance jsme trestuhodně zahazovali, když soupeř vstřelil v 82. minutě kontaktní branku, tak jsme si zadělali na zbytečně nervózní koncovku zápasu. Naštěstí pro nás jsme Luhačovicím víc nedovolili a zaslouženě si připsali tři body.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Většinu zápasu Kvasice hru kontrolovaly a zaslouženě šli do vedení. Vsadili jsme na zajištěnou obranu, celkem se to dařilo, ale byli jsme málo nebezpeční dopředu. Po přestávce jsem nabádal k trpělivosti, věřil jsem, že domácím budou ubývat síly a toho jsme chtěly využít, ovšem Kvasice zvýšily na 2:0. Až poté jsme začali hrát i my, vytvořili jsme si tlak a ze standardní situace jsme výsledek jen korigovali. V závěru nám již chyběly čas a šance. Kvasice vyhrály zaslouženě. My musíme zapracovat na agresivitě a rychlosti, máme na čem pracovat do dalších zápasů.“

Branky: 6. Berky, 59. Berky - 82. Červenka.