LUHAČOVICE - MORKOVICE 2:2 (2:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Pro nás to byl velice těžký zápas. My jsme horko těžko látali sestavu. Čtyři hráči nastoupili pod kapačkami, injekcemi. I na lavičce jsme měli zraněné hráče. Bylo to velice špatné. Z tohoto pohledu bylo překvapivé, že jsme vedli 2:0. V prvním poločase jsme ale byli hodně produktivní. Morkovice jsme zaskočily, dvě branky je zabrzdily. V úvodní části jsme byli poctiví, ještě jsme stíhali, vzadu jsme to zvládali. Jsem zklamaný z toho, že i když v šatně máme napsáno, že to bude o soubojích, o standardkách a o rozbězích za naši obranu, v tom našem boxu, kde máme být nejdůraznější, tam jsme zápas ztratili. Sice jsme v prostorech byli v dostatečném počtu, nechali jsme se přetlačit. Hosté, kteří nás herně přehrávali, byli také důraznější. My jsme nedokázali nahoře podržet balon. Bylo to takové utrpení. Bod ale bereme. V tomto složení na víc nebylo. Čeká nás těžké jaro.“

Navštívili jsme: Morkovice dohnaly v Luhačovicích ztrátu 0:2, výhře byly blíž

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Musíme být rozumní a střízliví. Bod musíme brát, protože po poločase, který jsme prohrávali 0:2, to pro nás bylo složité. I když ani úvodní část z naší strany nebyla herně špatná, dlouho nám trvalo, než jsme rozehráli balon. Druhý poločas už nám sedl daleko lépe. Když to bylo v 70. minutě 2:2, byla jen otázka, zda se nám během pěti minut podaří dát vítězný třetí gól a zápas rozhodnout, což se nestalo. Nakonec jsme rádi i za remízu. Kluky musím pochválit, jak zápas odmakali. Druhé poločasy možná o něčem hovoří.“

Branky: 8. Červenka, 27. Bernátek - 55. Gejdoš, 67. Oplt.