BORŠICE - LUHAČOVICE 1:2 (0:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Po úvodní nekoncentrovanosti, kdy jsme rychle inkasovali, jsme hru zlepšili a přes křídelní prostory jsme začali být nebezpeční. Vytvořili jsme si šance, ale ty jsme neproměnili. Závěr poločasu jsme soupeře zatlačili do obraného bloku avšak opět jsme selhali v koncovce. Po přestávce jsme byli lepší a odměna za aktivitu přišla po pěkné přihrávce mezi stopery, kdy se prosadil nabíhající Zelinka. Bohužel zanedlouho jsme zaspali při rychlé rozehrávce brankáře a následné sérii špatných rozhodnutí, kdy jsme umožnili soupeři jít do rychlého protiútoku, který ho využil křížnou střelou z hranice velkého vápna. Následující tlak se nepodařilo převést do brankové podoby, proto jsme počtvrté za sebou prohráli 1:2.“

Trpělivost se v divizi Baťovu vyplácí. Vybral i Šumperk

Jiří Dobeš, trenér Luhačovic: „Do utkání jsme vstoupili dobře, aktivně, vstřelili vedoucí branku, a to se vždy lépe dýchá na hřišti soupeře. Boršice postupem času přebraly iniciativu, ale my pozorně bránili a protivníka pustili paradoxně do šancí po našich standardních situací. Naštěstí Míša Švec nás opět podržel a zavřel to. Druhý poločas si Boršice vytvořily mírný tlak a dokázaly srovnat. Kluky musím pochválit, že je to psychicky nesrazilo dolů a dokázali rychle odpovědět druhou brankou a dotáhnout duel do vítězného konce. Navázali jsme na skvělou týmovou práci z minulého týdne.“

Branky: 62. Zelinka - 2. Červenka, 66. Kulish.