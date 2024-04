Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Začali jsme špatně, po hrubce jsme inkasovali dvě branky a pak jsme museli hru otevřít. Soupeř jsme se však dokázali vyrovnat, měli i šance, jako například Ligač či Oleh, ale v koncovce byli nepřesní. I po přestávce jsme pokračovali v aktivní hře, ale místo kontaktní branky přišel třetí gól, po kterém již bylo o vítězi rozhodnuto.“

Branky: 9. Zelinka, 12. vlastní (Krajcar), 58. Zelinka, 79. Bartošek, 86. vlastní (Bočan).

SLUŠOVICE - MORKOVICE 3:3 (0:3)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Musíme se odrazit od druhého poločasu, taková hra by nás měla posunout výš. Po prvním poločasu jsme prohrávali 0:3 kdy se soupeř dostal třikrát do šance a byl nesmírně efektivní. My jsme to v obranné fázi opět chtěli hrát konstruktivně a ono je to někdy na škodu. V záloze a útoku jsme byli velmi zbrklí. O poločase byla bouře v kabině a pomohlo to. Přeskupili jsme to, prostřídali a začali si věřit. Přestali jsme kupit laciné chyby a nakonec jsme vydřeli bod.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Ve Slušovicích jsme se museli vyrovnat s absencí zkušených Večerky a Kapounka. Zápase odehrával podle očekávaného scénáře. Domácí měli mírnou převahu na míči, z toho vzniklo několik závarů před naší brankou a proti tomu naše rychlé protiútoky, které dělaly soupeři velké problémy. Poločasové vedení 3:0 bylo parádní a o to více mrzí, že vezeme jen bod! Průběh druhého dějství byl herně podobný tomu prvnímu. Naše šance jsme však nevyužili a domácí to silou vůle dotlačili v 80. minutě až k vyrovnání na 3:3. Po zápase se dala nálada v kabině krájet, ale i takovou stránku má fotbal. Do úterý to bude ležet v hlavě a od středy se již budeme těšit na další zápas. Vím, že to normálně rozum nebere, ale je to tak!“

Branky: 56. Kvasnica, 66. Mach, 89. Antolák - 14. Oplt, 20. Knap, 45. Žourek.

BRUMOV - BORŠICE 1:2 (0:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Soupeř je doma silný, proto jsme vsadili na obrannou taktiku. To se nám v prvním dějství dařilo, stejně jako brejky, kdy jsme se po jednom z nich a přihrávce Cigoše prosadil Krsička. Vstup do druhé části nám nevyšel, měli jsme smůlu, kdy si náš stoper hrudí dal vlastní gól. Poté nás domácí přitlačili, měl sérii standardek, ale kluci prokázali odhodlání a chuť po vítězství. I díky důrazu v obranné fázi a štěstí jsme falší pokusy Brumova odrazili, navíc po dalším brejku se nám podařilo získat Cigošem vedení zpět. Ke konci měl soupeř ještě jednu šanci, ve které nás podržel gólman Janečka. Pochvalu zaslouží celý tým za splněné taktické pokyny.“

Branky: 47. Dubčák - 14. Krsička, 55. Cigoš

HRACHOVEC - LUHAČOVICE 1:0 (0:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Přestože jsme byli většinu času na míči a polovině soupeře, první dějství bylo vyrovnané. Luhačovice výborně bránily a prakticky nám nedovolily se dostat do vážnější akce, stejně jako naše obrana hostům téměř nic nedovolila. Po přestávce se i obraz hry vyrovnal, ale pořád jsme byli nebezpečnější. O osudu zápasu tak rozhodla situace čtvrt hodiny před koncem, kdy po faulu na Reshetniaka proměnil nařízenou penaltu Malý. V závěru ještě bylo rušno – stvrzení výhry odmítl Žák, na druhé straně bylo hodně dusno při závěrečné akci Luhačovic. Přestože jsme dali gól z penalty, vyhráli jsme zaslouženě.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „K lídru z tabulky jsme jeli s jasnou taktikou. Dobře bránit a být nebezpeční z protiútoků. Do defenzivy se nám to dařilo i díky výbornému výkonu brankáře Švece. Ale chybělo nám lepší řešení v útočné fázi. Náznaky tam byly, ale nic jsme nedotáhli až ke gólu. Nakonec zápas rozhodla v 76. minutě penalta. V závěru jsme ještě sahali po bodu, ale chybělo snad jen trochu štěstí.

Branka: 76. z pen. Malý.

OSVĚTIMANY - ŠTÍTNÁ N. VL. 3:0 (2:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Do utkání jsme vstoupili dobře a hned ve druhé minutě se ujali vedení, což nám přineslo klid na kopačky. Do poločasu jsme přidali ještě druhou trefu a utkání jsme měli po celý zbytek času pod kontrolou. Naše vítězství bylo zcela zasloužené.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „K utkání jsme odjeli ve velmi okleštěné sestavě a od první minuty jsme tahali za kratší konec. Domácí se již ve druhé minutě dostali do vedení, po necelé půlhodině přidali druhou branku a v klidu si dokráčeli pro vítězství. Po celý zápas byli lepším týmem a já jim gratuluji ke třem bodům a velmi dobrému výkonu."

Branky: 2. Bartoš, 26. Němec, 60. Tomaštík.

FRANC. LHOTA - KVASICE 0:2 (0:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Soupeř potvrdil, že právem je hlavní aspirant postupu. Oceňuji, jak kluci makali, bojovali a do první branky byli Kvasicím vyrovnaným soupeřem. Šance byly na obou stranách a nás několikrát podržel gólman Trčka. Posledních dvacet minut již dominoval soupeř, ovšem v samém závěru jsme i my přitlačili, kdy při troše štěstí jsme klidně mohli vyrovnat. Vyhrál u nás ale lepší tým, ovšem i my ukázali, že dokážeme hrát pěkný fotbal a máme na co navazovat…“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Chvílím kluky hlavně za trpělivost . Soupeře jsme od prvních minut zatlačili a vytvářeli si velké množství vyložených šancí. Celkově jsme Francovu Lhotu přestříleli 25:4, dvakrát domácí tým zachránilo břevno a jednou tyčka! Jsem opravdu rád, že si odvážíme všechny tři body. V 57. a 69. minutě náš nejlepší kanonýr Adam Galetka vstřelil dvě branky a rozhodl tak zápas. I přesto všechno chválím domácí, kteří po celé čas bojovali a rvali se o výsledek až do poslední minuty.“

Branky: 57. Galetka, 69. Galetka.

NEVŠOVÁ - NAPAJEDLA 0:0

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Po posledních nezdarech bylo na klucích vidět ohromné odhodlání to změnit a uspět, což se podařilo. Ale sahali jsme i po vítězství, stejně jako s Luhačovicemi či Štítnou, nakonec bod bereme. Je to první vlaštovka zlepšení. Předvedená hra byla dobrá, po přestávce jsme měli i více ze hry, ovšem v koncovce jsme nebyli úspěšní. Bez gólu na výhru myslet nemůžeme.“

Zdroj: Břenek Martin

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Byl to remízový zápas. První poločas jsme byli lepší my, druhý soupeř. Je pravda, že nás soupeř chvilku ve druhém poločase zatlačil, kdy jsme mu nabídli řadu dlouhých autů a přímých kopů po sobě, ale vše jsme poctivě ubránili. A co prošlo, to pochytal náš brankář. Domácí hodně těží z malého hřiště, kde se valí vše do vápna a tím, že mají urostlé kluky, si tohoto bodíku z venku, na rozdíl bodu z minulého víkendu, vážím…“