FRANC. LHOTA - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:4 (0:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „První poločas se nám nepovedl. Rychle js e inkasovali po nedorozumění gólmana s obranou a navíc jsme se museli vyrovnat s vyloučením Zimka. Na těžkém terénu jsme se dlouho hledali. Po přestávce jsme se i přes početní nevýhodu zlepšili a na druhou trefu favorita dokázali reagovat, ale po třetí trefě Štítné bylo rozhodnuto.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné nad Vláří: "Utkání na velmi těžkém terénu, kdy zejména na jedné polovině hřiště to bylo hodně měkké, bylo hodně bojovné. První čtvrthodinu jsme hráli dobře, šli do vedení, ale pak jsme malinko přestali hrát. Navíc po vyloučení domácího Zimka jsme přestali hrát a až po přestávce jsme opět zabrali a šli do dvoubrankového vedení. Rychlý brejk domácích však je vrátil do hry a až naše třetí trefa přinesla uklidnění a zápas jsme v poklidu dovedli do vítězného konce.“

Branky: 72. Surovec - 13. Hrnčiřík, 70. Černý, 83. Hrnčiřík, 90. Hnaníček.