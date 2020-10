Jaroslav Valián, vedoucí FC Velké Karlovice+Karolinka: „Utkání se nám povedlo a dařilo se především Škrobákovi, který dal čtyři branky.“

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné nad Vláří: „Pro mě další nečekaný výbuch. Z první akce jsme inkasovali. Když už jsme se z toho otřepaly, přišly další dvě hruby a slepené góly. Po půl hodině už nebyl na hřišti žádný hráč, co by to dokázal jakkoliv nastartovat. Po minulém výprasku to bylo doražení do kolen, nedokázali jsme v sobě najít vůli ani morální sílu. Na nadcházející přestávku mám z naší strany dva pohledy. Může nám to pomoci, potrénujeme a zvedneme se. Na druhou stranu bych byl zvědav, zda bychom našli v sobě morálně volné vlastnosti a odpovědnost. Jestli poslední dva duely byly jen výpadek nebo se vrátili půl roku zpět.“

Branky: 2, 20, 21, 28. Škrobák, 30, 48. Podešva, 72. Kučera. Rozhodčí: Mičkal.

KVASICE – NEDAŠOV 3:2 NA PEN. (0:0)

Filip Klement, předseda Kvasic: „Utkání jsme měli dobře rozehrané, vedli 2:0 a pak neproměnili další spoustu šancí! Opět se v plné nahotě ukázal náš největší problém v defenzivě a opět v závěru zápasu. Nakonec jsme zápas na penalty ovládli a máme bod navíc, což je dobře. Dál musíme s mladým týmem pracovat, aby se zlepšoval. Potenciál má.“

David Solař, brankář Nedašova: „Zápas začal náporem Kvasic, z kterého jsme se jen těžko dostávali. První půli byl soupeř lepší, vytvořil si i řadu příležitostí ke skórování, jenže ty neproměnil. Začátek druhého dějství jsme naprosto prospali a dostali zaslouženě dvě branky. Vstřelené góly uspokojily domácí hráče natolik, že téměř přestali hrát. Dvacet minut před koncem dal kontaktní branku po rohovém kopu Zdeněk Šenkeřík. Začali jsme se ještě více tlačit do útoku a šli jsme za vyrovnáním. Minutu před koncem se výborně uvolnil Marek Macháč a přesnou střelou z vápna nám zajistil důležitý bod. Kvasice se ještě snažily v nastavení o třetí branku, která však nepřišla. Penalty zvládl s přehledem lépe soupeř, takže po zásluze bral bod navíc. My jsme spokojeni, že jsme dokázali srovnat téměř ztracené utkání a uloupit další cenný bod do tabulky.“

Branky: 47. Vojtášek, 65. Zapletal – 70. Zd. Šenkeřík, 89. Macháč. Rozhodčí: Stodůlka.

BYSTŘICE P. H. – NEVŠOVÁ 2:0 (0:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Vzhledem k průběhu utkání je naše vítěství zasloužené. Konečně jsme soupeři nenabídli laciné branky a sami jsme dokázali využít nabídnuté příležitosti. Poslední dva zápasy se v mužstvu zvedla disciplína a za to sem rád.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Hráli jsme špatně, ustrašeně. Kdybychom podali alespoň průměrný výkon, vyhráli bychom zde. Po přestávce hodně mrzí pro údajný ofsajd neuznaný regulérní gól Vaška Tomšů, ten mohl změnit průběh zápasu. Bohužel tato šance byla jediná. Ani domácí nepředvedli nic výjimečného, žádné velké šance. Bohužel jsme jim k výhře pomohli sami, kdy chvíli po neuznaném gólu jsme si po standardce dali vlastence. Pak jsme museli hru otevřít a soupeř z brejku získal penaltu a definitivně rozhodl. Bez diváků to byl nemastný, neslaný fotbal. Už tak chodí diváků málo a když tam nebyli vůbec, bylo to hrozné!“

Branky: 59. Heger, 75. (pen.) Ondroušek. Rozhodčí: Bartoň.

VAL. POLANKA – NAPAJEDLA 3:2 (1:1)

Marek Juhaňák, vedoucí Val. Polanky: „Byl to remízový zápas, přičemž mimo gólů jsme po přestávce dvakrát nastřelili tyč. Soupeř měl výškovou převahu, také trefili břevno. Tentokrát se štěstí přiklonilo na naší stranu, když jsme v nastavení dali vítězný gól Kovalčíkem. Využít jsme nyní museli i hráče rezervního týmu, a dokonce se z nich prosadil střídající Petr Matyáš, jenž skóroval po pěti vteřinách pobytu na hřišti. Za vítězství jsme moc rádi, potřebovali jsme ho!“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání vyhráli domácí svou houževnatostí a vůlí po vítězství. I když jsme se ujali vedení Hudákem po rohovém kopu, soupeř stihl do konce poločasu vyrovnat střelou z úhlu. Ve druhém poločase šla Polanka dokonce do vedení po naší hrubé chybě v defenzivě. Nám se přece jenom podařilo srovnat Dvořáčkem. Bohužel jsme nezvládli konec utkání, v nastaveném čase jsme po ztrátě míče inkasovali z brejku a prohráli.“

Branky: 19. Baran, 56. Matyáš, 91. Kovalčík – 9. Hudák, 75. Dvořáček, rozhodčí: Zicháček

SLUŠOVICE – HOLEŠOV 0:1 NA PEN.

Jan Večeřa: „Před zápasem jsme měli velký problém se skládáním sestavy, oproti minulým zápasům jsme postrádali již pět zraněných hráčů! Proto nás museli doplnit hráči z rezervního B týmu. Svou roli splnili velmi dobře a s kvalitním soupeřem jsme dokázali urvat bod. Utkání bylo provázeno důraznou hrou plnou osobních soubojů s minimem vyložených šancí. My šli v prvním poločase Hrnčiříkem sami na branku. Druhou půli se nám dařilo držet více míč, ale pořádnou šanci jsme si nevypracovali. A protože soupeř své příležitosti také nevyužil, utkání dospělo k remíze. Při penaltovém rozstřelu se nám tentokrát nedařilo, ale bod bereme.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Protože nám chyběli čtyři hráči základu včetně gólmana, nastupovali jsme s pokorou. Od začátku to bylo velmi kvalitní utkání, bohužel v první půli jsme zahodili dvě vyložené tutovky, na druhé straně náš gólman kryl sólo soupeře. Po přestávce pokračoval vyrovnaný souboj, který skončil v řádné hrací době zaslouženou remízou. Štěstí se k nám otočilo při penaltách, odvezli jsme si dobré dva body.“

Rozhodčí: Pospíšil.

BAŤOV – MORKOVICE 4:1 (1:1)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Výborný zápas s výborným soupeřem. První poločas nás Morkovice přehrávaly ale šance, které si vypracovaly, pochytal Vitásek. I přes herní převahu hostů jsme do vedení šli my, po krásné střele Ondry Žáčka z přímého kopu. Hosté ale do poločasu srovnali taky, po dobře zahrané standardní situaci. V přestávce jsme si museli zopakovat základní herní principy naší hry a druhý poločas jsme odehráli o mnoho lépe. Podařil se nám začátek, kdy po rohovém kopu ve se prosadil Adam Bršlica a ze stejné situace zvýšil naše vedení Pavel Bršlica. Konečný výsledek završil v závěru utkání Krajča. Jsme spokojeni s výsledkem, protože jsme dokázali zvítězit se soupeřem, který měl velkou kvalitu a hrál po celé utkání velmi dobře. Naše hra v prvním poločase nebyla optimální, ale tentokrát jsme si pomohli dobře zahrávanými standardkami i efektivitou v koncovce a před nucenou pauzou těžký zápas zvládli.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „O vývoji rozhodly standardní situace, bohužel pro nás nepříjemně. První poločas byl dobrý. Měli jsme územní převahu, vznikaly brankové příležitosti, které jsme ale neřešili dobře. Rozhodující byla finální fáze a i v ní byly nepřesnosti. Druhý poločas byla hned od začátku znát naše opatrnost v herním projevu, mnoho zpětných přihrávek, tlak od soupeře, zbytečný rohový kop a vlastní branka. Hra už od nás nebyla dobře organizována, přišla třetí branka z rohového kopu a o bylo rozhodnuto. Takticko-technické a herní nedostatky nás stále sráží na kolena a nedovolí nám bodovat v zápasech.“

Branky: 22. Žáček, 49, A. Bršlica, 73. P. Bršlica, 86. Krajča – 31. Večerka. Rozhodčí Jílková.

LUHAČOVICE – BORŠICE 3:2 (2:1)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: Těžce jsme dávali sestavu dohromady, i já musel nastoupit a odehrát dokonce celý zápas. Nemáme probléma ani tak s nemocemi, jako zraněními a pravcovními povinnostmi. Naše situace byla ještě složitější, když se zranil Marek Polách. Nástup do zápasu nám ale vyšel a vedli 2:0. Boršice byly silné dopředu, dozadu to už bylo horší, ale my se trápili v koncovce, hodně šancí jsme zahodili. Boršice z první šance snížily a vycítily šanci. Pak to pro nás bylo těžké, zvláště, když soupeř z druhé střely vyrovnal. O osudu zápasu rozhodla standardní situaci, kterou jsem i díky přeběhnutí Štěpána Červenky před gólmanem proměnil a ukázal klukům, jak se dávají góly!“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Opět, jako když spustí flašinet, stále ohraná písnička. Kluci si nevzali k srdci mé rady a příkazy a opět jsme rychle prohrávali a pak honíme výsledek. Současně klobouk dolů za semknutí a vyrovnání. Příště už musíme defenzivu dodržovat celých třicet minut, a pak zatlačit. Janečka v bráně měl svůj den, to je to naše stálice, ale trápí nás střelecká impotence v zakončení. Když už jsme vyrovnali, přišla zbytečná chyba a smolný gól. S absencí středního defenzivního obránce jsme se vyrovnali, ale vypadli další dva hráči do obrany.“

Branky: 13. Popelka, 31. Bykhovskyi, 86. Jelínek – 34. Večeřa, 80. Cigoš. Rozhodčí: Kovářčík.

1. Luhačovice 9 7 0 1 1 21:12 22

2. Holešov 9 5 2 0 2 23:10 19

3. Baťov 9 6 0 0 3 21:12 18

4. Slušovice 9 4 1 2 2 17:10 16

5. Morkovice 9 5 0 1 3 18:21 16

6. Nedašov 9 4 1 1 3 18:17 15

7. Napajedla 9 3 3 0 3 14:15 15

8. Kvasice 9 3 2 0 4 22:21 13

9. Štítná n. Vl. 9 3 1 1 4 12:22 12

10. V. Karlovice 9 3 0 2 4 14:12 11

11. Nevšová 9 3 0 2 4 14:14 11

12. Bystřice p. H. 9 2 1 2 4 8:13 10

13. Val. Polanka 9 2 0 0 7 14:23 6

14. Boršice 9 1 1 0 7 14:28 5