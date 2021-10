Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Jsme moc rádi, duel o šest bodů jsme zvládli. Asi i díky tomu, že jsme si šli více a důrazněji za vítězstvím. Ze začátku to ale bylo popravdě nevýrazné, utrápené. Vedení nás ale uklidnilo a byli jsme lepší, mohli vyhrát výrazněji, ale spoustu šancí pochytal výborný gólman Hrubeš. Díky lepšímu pohybu jsme měli navrch, přidali druhý gól, naopak soupeř na mě působil unaveným dojmem. Výhra nás dostala více do hry, potřebovali bychom ještě naši situaci vylepšit v posledním domácím zápase podzimu proti Slušovicím.“

Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Třebaže jsme si před a během zápasu uvědomovali důležitost zápasu, dopadl nejhůře, jako mohl. Během zápasu jsme měli snad jen jednu vyloženou šanci. Herně se nám nedaří, což se pokusíme zlomit za týden v Brumově.“

Branky: 38. a 60. Vaculík. Rozhodčí: Pospíšil, 123 diváků.

SLUŠOVICE - NEDAŠOV 2:1 (1:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Za domácí podzimní neporazitelnost jsme rádi, tři body bereme, ale z každého domácího zápasu dovedeme udělat drama. V prvním poločase dokážeme zahodit hned tři samostatné nájezdy a další velmi dobré šance. Už v 10. minutě po kolmici od Klečky prolomil střelecké prokletí Marek a vstřelil svoji první branku v mužích. Do konce poločasu už jsme jen zahazovali šance a tak se šlo do kabin za stavu 1:0. v 51. minutě špatnou malou domů vystihl Marek a předložil míč před prázdnou bránu Klečkovi. Bohužel další branku jsme nevstřelili a málem na to doplatili. Hosté nám dali velmi lacinou branku, kdy došlo k podcenění centrovaného míče našim brankařem. Ten vše napravil za dvě minuty, kdy vychytal velkou šanci hostů.“

David Solař, brankář Nedašova: „Zaspali jsme úvody obou poločasů, kdy jsme vždy inkasovali. Proti tabulkově výše postavenému soupeři jsme určite nijak zvlášť nezaostávali. Domácí hráči však měli dobře propracované protiútoky, ze kterých několikrát zahrozili. Podařilo se nám snížit dvacet minut před koncem, ale na víc jsme se už nezmohli. Při troše štěstí jsme mohli duel dotáhnout i do remízového stavu, příležitosti jsme k tomu měli. Skóre ale odpovídá celkovému dění na hřišti.“

Branky: 11. Marek, 51. Klečka - 70. Holba. Rozhodčí: Rybka, 105 diváků.

V. KARLOVICE - KVASICE 0:0

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Jestliže chceme hrát v horní polovině tabulky, tak si nemůžeme dovolit podávat takové výkony jako v Karlovicích. Místo třech bodů máme jeden, a to díky výbornému výkonu našeho brankáře Svobody. Výkonem a hlavně přístupem některých hráčů k zápasu jsem hodně zklamaný.“

Rozhodčí: Stodůlka, 60 diváků.

NEVŠOVÁ - BYSTŘICE P. H. 1:1 (1:0)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Ach ta produktivita. Dobré znamení, že si šance vypracujeme, ale. Kdyby zápas skončil čtyři pět nula, nikdo by se nedivil. Podali jsme velmi slušný výkon a dominovali. Bohužel pro nás začal soupeř v závěru riskovat, my nebyli schopni udržet míč a inkasovali v nastavení. Na podzim to je již třetí inkasovaný gól v samém závěru, který nás stál body. Mít o pět šest více, plujeme si v klidném středu tabulky.

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Dobrý bod. Nevšová hrála dobře, šla do vedení. My i kvůli pozdnímu příjezdu nebyli ideálně připravení, spíše rozhození. V první půli nám to nešlo. Hru oživilo až střídání a po přestávce jsme hráli většinu času na polovině soupeře, který hrál na brejky. A kdyby jednu ze tří možností využil, asi by bylo po zápase, naštěstí nás gólman podržel. Byli jsme aktivní do konce, měli hromadu standardek, ale až po poslední v nastavení se nám podařil míč dotlačit do brány. To odpálilo vlnu emocí a slz štěstí nejen u hráčů, ale i našich fanoušků, kterých přijel plný autobus! Díky.“

Branky: 34. Šťastný - 90+2. Křivánek. Rozhodčí: Zicháček, 100 diváků.

MORKOVICE - LUHAČOVICE 1:2 (0:1)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Je to pořád stejná písnička. Tlačíme, máme hromadu šancí, ale v koncovce jsme bezzubí. Navíc nyní jsme zaspali začátek. Poté jsme převzali otěže zápasu a po přestávce tlak vystupňovali a dokonce vyrovnali. Soupeř se za druhou půli dostal přes půlku třikrát, ale rychle dokázal opět jít do vedení, na což jsme již gólově nedokázali reagovat. Rozdíl byl ve zkušenosti, porážka bolí.“

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „ Po dvou zápasech s týmy z druhé poloviny tabulky, kde jsme museli dobývat, jsme hráli se soupeřem, který svou fotbalovostí právem patří do lepší poloviny tabulky. Od samého začátku nám první poločas chutnal a prezentovali jsme se zajímavým výkonem. Samozřejmě nám pomohlo, že jsme se dostali do pohody rychlou brankou a měli jsme v zádech vedení. Troufnu si říct, že úvodních třicet minut bylo v naší režii. Poté se hra opticky srovnala a domácí nám zatápěli. Ve druhém poločase jsme upadli do pasivity a vyústěním toho byla vyrovnávající branka, která byla laciná, určitě z kategorie, kterým se dá zabránit a snažíme se hráče na to upozorňovat. Čekal jsem, jak zareagujeme, ale paradoxně obdržená branka nás nakopla opět k aktivitě. Po pěkné fotbalové akci jsme se dostali do vedení a tenhle stav uhájili. Náš výkon byl obětavý, zodpovědný a hlavně jsme hráli jako tým.“

Branky: 65. Pospíšil - 2. Konečný, 66. Červenka. Rozhodčí: Filgas, 140 diváků.

NAPAJEDLA - BORŠICE 0:2 (0:1)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Narazili jsme na problém, který nás trápil na začátku sezony - neproměňování gólových šancí. I když náš výkon nebyl zdaleka dobrý, přece jenom jsme si vypracovali v obou poločasech několik možností ke vstřelení branky. Bohužel… Hosté přijeli s kvalitní defenzivou, dobrým gólmanem a rychlými brejky, ze kterých se dvakrát dokázali prosadit. Hráčům nemohu v žádném případě upřít velkou snahu o srovnání, bylo vidět, že chtějí dát gól, chtějí vyhrát, ale v tomto utkání se nám nic nepovedlo.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: Utkáni bylo od začátku bojovné a hra se přelévala ze strany na stranu. Ve 20. minutě jsme šli do rychlého protiútoku, který zakončil Ohnutek. Následně nás domácí dostali pod tlak a vytvořili si několik brankových příležitostí, které neproměnili i díky výborně chytajícímu Janečkovi. Po přestávce jsme poctivou obranou domácí do větších příležitostí nepouštěli a naopak jsme hrozili z brejkovych situaci. V závěru využil své rychlostní předpoklady Cigoš a po samostatném úniku zvýšil na 2:0. Ke konci si vytvořili domácí ještě jednu brankovou příležitost, kterou opět bravurně zlikvidoval ve velmi dobré formě chytající Janečka. Každopádně bych chtěl pochválit celý tým, protože nás k výhře dovedl poctivý kolektivní výkon, kterým mužstvo ukázalo svůj týmový charakter.“

Branky: 20. Ohnutek, 82. Cigoš. Rozhodčí: Zpěvák, 200 diváků.

BAŤOV - BRUMOV 3:0 (1:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Podařil se nám vstup, když po přihrávce Krajči skóroval Gojš. V průběhu první půle náš výkon ale nebyl optimální. Soupeř hrál velmi dobře a do dalších šancí nás nepouštěl. Druhý poločas jsme již byly daleko aktivnější a když Pavel Krajča po pěkných přihrávkách Šišky a následně Bršlici využil tyto příležitosti, tak jsme utkání dotáhli do vítězného konce. Hráče musíme za výkon pochválit, stejně jako ocenit hru soupeře, protože oba týmy svým aktivním herním projevem přispěly k dobré úrovni zápasu.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Vstup nám nevyšel a hned ve druhé minutě jsme inkasovali. První poločas ale nebyl z naší strany vůbec špatný, soupeři jsme se herně vyrovnali a mohli i srovnat. Druhá půle už tak kvalitní od nás nebyla a po dvou brankách v naší síti jsme si odvezli jednoznačný výsledek 0:3, i když si myslím, že Baťovu jsme byli rovnocenným partnerem a minimálně branku si hráči zasloužili.“

Branky: 2. Gojš, 65. Krajča, 79. Krajča. Rozhodčí: Bartoň, 155.