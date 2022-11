ŠTÍTNÁ N. VL. - OSVĚTIMANY 1:4 (1:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné nad. Vláří: „Nechali jsme si dát hloupý gól a pak se to s námi táhlo. Klukům nemohu upřít snahu, ale chyběl nám větší důraz na klid. Nedostali jsme se přes blok soupeře, který se do něj po vedení zatáhl. Do přestávky se nám sice podařilo vyrovnat a po ní jsme chtěli do zápasu vletět, ale zaspali jsme při jedné rychlé rozehrávce a opět prohrávali. Šikovný tým nováčka se poté opět zatáhl do bloku a hrozil, skóroval z brejků. My už nenašli odpověď.“

Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Konečně vítězství na hřišti soupeře! Do utkání jsme vstoupili aktivně a ve 22. minutě šli do vedení brankou Furmánka. Vstřelený gól nás ale uspokojil a nakopnul aktivitu soupeře, který nás až do přestávky přehrával bojovností a důrazem v osobních soubojích a odměněn byl vyrovnávající trefou ze 43. minuty. Úvod druhého poločasu ale patřil nám, když hned ve 47. minutě dal na 2:1 Tomaštík. Stejný hráč zakončil rychlý protiútok v 65. minutě (3:1). Domácí hrozili především z velkého množství standardních situací, ale žádnou z nich nedokázali přetavit v kontaktní branku. Konečnou podobu výsledku dal v 88. minutě svou premiérovou trefou Kowalík."

Branky: 43. Liška - 22. Furmánek, 47. Tomaštík, 65. Tomaštík, 88. Kowalík.