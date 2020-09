Pavel Prešnajdr, trenér Štítné nad Vláří: „Jsem moc rád, že se nám podařil odčinit poslední nevýrazný a nepodařený zápas. Nyní to bylo o něčem jiném, bojovný duel jsme zvládli i díky dvěma krásným střelám. Vycházeli jsme z bloku a hru více méně kontrolovali až na dvě šance protivníka, kdy jsme jednou balon vykopávali z brankové čáry jednou se štěstím vyřešili závar. Jinak jsme ale Holešov do ničeho vážnějšího nepustili, za bojovnost a nasazení si body zasloužili.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Dlouhodobě se nám zde nedaří, hlavně prosadit se. Těžký zápas jsme odehráli i nyní, navíc Štítná v této sezoně má omlazený, který má svou kvalitu a to také potvrdila. Naopak my odehráli zápas blbec. Co nám bylo platné, že jsme většinu času měli míč pod kontrolou, dominovali a vytvořili nespočet šancí, když jsme míč nedokázali protlačit za čáru. Naopak jsme dvakrát inkasovali ze střel z poza šestnáctky. Domácí si pak i díky výbornému gólmanovi výhru pohlídali.“

Branky: 20. Liška, 60. Černý. Rozhodčí: Kovářčík, 200 diváků.

NEDAŠOV - NAPAJEDLA 3:2 (1:2)

David Solař, brankář Nedašova: „Úvod patřil jednoznačně hostům, ti nás zaskočili brzkou brankou. A když po půl hodině zvýšili vedení po pokutovém kopu, tak to s námi nevypadalo dobře. Naštěstí se nám podařilo ještě do přestávky snížit na rozdíl gólu. Na začátku druhého poločasu jsme vyrovnali z penalty. Hra se vyrovnala, ačkoliv velmi kvalitní Napajedla měla místy přeci jenom o kousek navrch. Asi čtvrt hodiny před koncem nás poslal do vedení přesnou hlavičkou a svým druhým gólem Petr Šuráň. Těsné vedení jsme již dokázali ubránit. Kluci zaslouží pochvalu za příkladnou bojovnost a otočení skóre z 0:2 na 3:2. Dovolím si tvrdit, že Napajedla byla nejkvalitnější tým, s kterým jsme se na podzim potkali.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání jsme bohužel výsledkově nezvládli, i když tomu hlavně začátek vůbec nenapovídal. Do vedení jsme šli po hlavičce Holomka a v 27. minutě zvýšil z pokutového kopu Dvořáček. Bohužel po nedorozumění v naší defenzivě jsme dali brzy možnost domácím ke vstřelení kontaktního gólu. Nedašovští zašli druhý poločas dobře a rychle z penalty vyrovnali. Rozhodl až gól ze 77. minuty, kdy jsme se nechali zatlačit dlouhými nákopy a po jednom z rohů inkasovali. Nedašov ukázal větší bojovnost a ta rozhodla o výsledku.“

Branky: 30. Macháč, 48. (pen.), 77. Šuráň - 5. Holomek, 27. Dvořáček (pen.). Rozhodčí: Ambroz, 320 diváků.

KVASICE - MORKOVICE 7:3 (4:1)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Výhra je zasloužená. Rozhodla první polovina, kdy jsme dali brzy góly, uklidnili se dominovali. Náš výkon byl velmi slušný, nebýt hloupých chyb, ze kterých soupeř výsledek korigoval. Ty se nám příáště nemusí vyplatit. Hodně branek a hokejový výsledek se musely fanouškům líbit, bavili se, horší to bylo pro nás trenéry. S takovou budeme brzy šediví…“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Tohle utkání jsme absolutně nezvládli ve všech směrech. Už branka ve druhé minutě nám uškodila víc, než jsem si myslel. Hra byla složitá, neúčelná a plná chyb. Psychické rozpoložení mužstva nebylo nejlepší a konečný výsledek mluví za vše. Rozhodně je to pro nás důvod k zamyšlení. Přál bych si, abychom se takto herně už neprezentovali.“

Branky: 19., 33. Pulkert, 29., 83. Neubert, 2. Třasoň, 48. Zapletal, 78. Vojtášek - 46., 90. Berky, 69. Knap. Rozhodčí: Mičkal, 250 diváků.

V. KARLOVICE - NEVŠOVÁ 2:1 (2:1)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Porážky o gól bolí, už jich je dost… Včetně poháru třikrát po sobě jsme vedli, třikrát jsme padli a odešli s prázdnou. Vše souvisí s obrannou fází, pokud ti nezlepšíme, nebudeme bodovat. Samotná hra není až tak špatná, ale v defenzivě děláme hrozné hrubky. Jeden gól na body nestačí,. Soupeř byl nyní důrazný, nebezpečný hlavně ze strandardek. My musíme nyní na sobě zapracovat a zlepšit se!“

Branky: 11. Kučera, 15. Němec - 3. Tomšů. Rozhodčí: Stodůlka, 120 diváků.

BYSTŘICE P. H. - BORŠICE 1:2 p. (1:1)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Jsem zklamaný jak z výsledku, tak z předvedené hry. Pokud hráči nepřenesou do utkání herní věci z tréninku a nepřidají k tomu disciplínu, tak se těžko zlepšíme herně i bodově. Budeme si muset s hráči promluvit a buď to budou akceptovat, protože jinak je moje další působení u mužstva zbytečné.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Obrovsky se ukázalo, jak velký byl pro nás návrat špílmachra Ohnutka do sestavy. Vědomi si vážnosti situace jsme si jeli za každou cenu pro body. Kluci se k tomu postavili čelem, semkli se a od první minuty bojovali. O to větší škoda je zahozených tří úvodních velkých šancí Cigošem a Nečasem. Přešel tak trest z protiútoku. Poté se hra uklidnila y my vyčkávali na svou šanci, kdy po naražení s Vrtákem se střelou z 25 metrů parádně trefil do šibenice právě Ohnutek. Po přestávce jsme byli nebezpečnější, šli si za výhrou více srdíčkem než domácí. V samém závěru nás podržel Janečka, kdy zlikvidoval sólo soupeře, na druhé straně sudí neviděl faul na Ohnutka. Za předvedenou hru si oba celky bod zasloužili, my pak druhý za větší odhodlání. Konečně se k nám štěstí přiklonilo.

Branky: 11. Tureček - 45. Ohnutek. Rozhodčí: Zpěvák, 90 diváků.

SLUŠOVICE - BAŤOV 1:2 (1:2)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „V tomto týdnu jsme se utkali s tímto soupeřem dvakrát. Zatímco v krajském poháru jsme vybojovali postup, tak v soutěži nám to soupeř vrátil. Utkání začalo opatrně z obou stran, ale dříve do tempa se dostal soupeř. Po naší hrubé chybě se kopala penalta, kterou Baťov proměnil. O chvilku později, po rychlém brejku a vydařené kombinaci, to bylo už 0:2. Po těžkém K.O. jsme pomalu začali zvedat hlavy. Nejdříve jsme zahodili dvě šance, ale těsně před poločasem snížil Smilkem. Aktivně jsme vstoupili do druhého poločasu a byli blízko vyrovnání. Bohužel dva samostatné úniky ani břevno Klečky brankou neskončily. Konec zápasu si soupeř už zkušeně pohlídal, proto vyhrál.“

Petr Zpaletal, trenér Baťova: „Podali jsme velmi dobrý výkon. Vyšel nám začátek, když jsme již ve 21. minutě vedli o dvě branky. První vstřelil z pokutového kopu za hru rukou Žáček a druhý gól přidal Adam Bršlica po krásné finální přihrávce Sotoláře. Domácí dali gól před přestávkou po naší nedůslednosti při bránění. Utkání mělo solidní úroveň, ke které svými výkony přispěli všichni hráči i fanoušci. Jsem spokojen s herním projevem, výsledkem i bodovým ziskem z venkovního utkání.“

Branky: 45. Smilek - 19. Žáček (pen.), 22. Bršlica. Rozhodčí: Vychodil, 200 diváků.

VAL. POLANKA - LUHAČOVICE 1:2 (0:1)

Jan Tajzler, ved. Mužstva Val. Polanky: „Duel se mi hodnotí velmi těžce. Během první půle jsme soupeře přehrávali a vytvořili si dostatek šancí, abychom odskočili klidně i do tříbrankového náskoku. Bohužel namísto toho jsme z první šance Luhačovic inkasovali. Po změně stran se nám podařilo vyrovnat díky penaltě, kterou proměnil Štrbík. Chtěli jsme skóre otočit, ale znovu jsme z ojedinělé akce soupeře inkasovali. Ve zbytku utkání jsme marně bušili na branku Luhačovic, ovšem vyrovnání jsme se nedočkali. Ztráta nás moc mrzí, soupeři šťastně vyhrál.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Z krásného prostředí a po boji se sympatickým týmem, vezeme zlaté tři body. Po fantastickém výkonu gólmana Švece a šťastných trefách Polácha. Soupeř z mnoha šancí vstřelil branku pouze z pokutového kopu.“

Branky: 54. Štrbík (pen.) - 30., 58. Polách. Rozhodčí: Ševčík, 150 diváků.