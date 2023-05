STRÁNÍ – OSVĚTIMANY 7:1 (4:0)

Vladimír Stančík, trenér FC Strání: „Proti Osvětimanům jsme měli to, co nám chybělo ve Štítné a to bylo srdíčko. Ukázali jsme charakter, od první minuty bojovali, za což patří velký dík celému mužstvu. Měli jsme dobrý nástup a náš výkon korunovali dalšími brankami. Když ve 3. minutě vedete 2:0, hraje se úplně jinak. Mužstvo mělo po celý zápas obrovský entuziasmus, obrovskou chuť, což bylo vidět. Z toho se zrodil takový výsledek. Chlapci výhru možná oslaví, ale my zápas hodíme rychle za hlavu a připravíme se na finále poháru. Já výhru věnuji manželce, která slaví padesáté narozeniny. Snad ji to potěší. (úsměv).

Pavel Němčický, trenér TJ Osvětimany: „Projevila se kvalita soupeře, která je na tuto soutěž velká. My jsme měli špatný nástup, brzy prohrávali o dvě branky a do utkání už se nedostali. Strání na trávníku dominovali, do přestávky po našich dalších chybách přidalo další góly a druhá půle už se jenom dohrávala. Domácí vyhráli zaslouženě. Je vidět, že soutěží proplouvají, zaslouženě se vrací do divize. My jim můžeme předem pogratulovat, my musíme jít zase dál.“

Branky: 3., 83. a 87. Hruboš, 44. a 70. Miklovič, 1. Holík, 40. Pecha - 65. z pen. Furmánek. Rozhodčí: Hanák - Rybka, Zicháček. Diváci: 250.