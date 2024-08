SP. HLUK - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 (1:0)

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Vyhráli jsme zaslouženě, ale byl to těžký zápas. Jsme rádi, že jsme duel neporažených zvládli a posunuli se do čela. Od začátku to bylo takticky vedené utkání, hosté dirigováni zkušeným Hnaníčkem dobře bránili a nepouštěli nás do nějakých šancí. My jsme sice byli fotbalovějším týmem, ale soupeř hrozil ze standardních situací a hlavně dlouhých autů, které se nám podařilo ubránit. Dali jsme dvě branky, ale hosté zápas z penalty zdramatizovali. Po gólu kapitána Hnaníčka ožili a v závěru nás zatlačili. Jsme rádi, že jsme to ubránili.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „V prvním dějství to byla hodně taktická bitva, přesto se domácí dostali brankou do šatny do vedení. Po změně stran jsme se snažili o vyrovnání, ale Hluku se podařilo z brejku vstřelit druhý gól. My jsme vzápětí z pokutového kopu snížili a vrhli všechny své síly do útoku. Vypracovali jsme si tři gólové šance, ovšem bohužel ani jedna neskončila v síti. Škoda, měli jsme minimálně na bod.“

Branky: 45. Martiš, 74. Bartošek - 80. Hnaníček.

BRUMOV - OSVĚTIMANY 0:0

Pavel Prešnajder, trenér Brumova: „Představil se u nás velice silný tým, kterému budou více vyhovovat venkovní utkání, než ta na domácím malém hřišti. První půlku jsme byli nebezpečnější, ale zajímavé možnosti jsme nedokázali dohrát. Do druhé půle jsme šli s cílem vstřelit vítězný gól, ale příliš jsme otevřeli hru. Nedokázali jsme útoky zakončit a hosté chodili do nebezpečných protiútoků, které jsme se štěstím ustáli. V samém závěru ještě obě mužstva nedokázala využít své šance.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Do utkání jsme šli odčinit ostudný výkon a porážku z domácího utkání před týdnem. Hrál se kvalitní a vyrovnaný zápas, ovšem bez gólového zakončení. Největší šance přišly až v závěru, kdy nás podržel Macháček při šanci domácích a my trefili v nastavení břevno!“

HRACHOVEC - BORŠICE 3:1 (1:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Zasloužená výhra. V prvním poločase jsem měli pět tutovek, ale uspěl jen Baran, který v této fázi hry spálil ještě další dvě, stejně jako Malý. Po změně stran soupeř trochu vyrovnal hru, vypracoval si dvě slibné šance, ale uspěl až v závěru. Naopak my pokračovali v ofenzivní hře a přidali další dvě branky.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Zpočátku jsme vycházeli ze zabezpečené obrany, soupeř držel míč, ale hrozil jen z nákopů. Po čtvrthodině hry se hra srovnala, i my začali vystrkovat růžky a Kolářem jsme měli dvě šance. Domácí následně po sledu našich chyb šli do vedení. Po změně stran jsme změnili systém, soupeře zatlačili, ale velké šance jsme si nevytvořili. Naopak domácí z brejků trestal. Co nám byla platná převaha, když jsme nedokázali dát kontaktní gól. Po třetí trefě Hrachovce bylo rozhodnuto, v samém závěru jsme jen korigovali porážku, která mrzí. Soupeř nebyl o tolik lepší, al trestal naše individuální chyby.“

Branky: 33. Baran, 57. Halda, 84. Vrána - 90. Ohnutek.

NEVŠOVÁ - KROMĚŘÍŽ B 1:1 (0:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním dominovali hosté, kdy si vytvořili řadu šancí, ale podržel nás i gólman a tak jsme inkasovali jen jednou. V závěru prvního dějství jsme mohli vyrovnat, ale i gólman soupeře byl pozorný. Do druhé poločasu jsme vstoupili s odhodláním porvat se o body a bylo to znát. Hosté znejistěli, dokázali jsme jejich rozehrávku úspěšně napadat a dostali se do několika slibných šancí. Nedařilo se nám proměnit ani vyložené šance, zahrávali jsme několik standardních situací, ale vše buď pochytal gólman, nebo jsme byli v koncovce nepřesní. Zápas jsme srovnali až v samém závěru, kdy hlavou usměrnil míč za záda gólman Vašek Tomšů po přihrávce Lukáše Kutry. Dělba bodů je vzhledem k průběhu zasloužená.“

Radovan Budín, trenér Kroměříže B: „Jsem spokojený s prvním poločasem. V něm jsme předvedli velmi dobrý výkon podpořený mnoha situacemi v útočné třetině, ze kterých jsme však zvládli dohrát jen jednu. V ostatních situacích jsme byli nepřesní, či lehkovážní. Fungovalo nám i týmové chování po ztrátě míče. Bohužel do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře. Zbytečně jsme se dostali pod tlak mnoha standardními situacemi. Ztráceli jsme lehké míče a celkově jsme nebyli důslední v pohybu bez míče i s ním. Ve druhém poločase jsme si o obdrženou branku koledovali. A taky po nedůrazu ve vlastním boxu jsme ji obdrželi. I tak jsme mohli nakonec utkání zvládnout výsledkově lépe, kdybychom v závěru proměnili samostatný únik. Zasloužená dělba bodů za aktivitu týmů v jednotlivých poločasech.“

Branka: 88. Tomšů - 33. Berky.

BYSTŘICE P. H. - SLUŠOVICE 1:6 (1:3)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Utkání nám bohužel vůbec nevyšlo. Hosté byli rychlejší, agresivní a zaslouženě vyhráli! Asi jsme po dvou udržených čistých kontech mysleli, že to půjde samo. A opak byl pravdou! Spadli jsme zpět na zem. Chyběli nám sice tři hráči, ale ani to nás neomlouvá! Slušovicím gratuluji k zasloužené výhře, my se musíme snažit tento výpadek co nejdříve odčinit…“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Chtěli jsme potvrdit stoupající formu, i když se nám v Bystřici dlouhodobě nedaří. Kdyby to bylo po dvaceti inutách 0:4, nikdo by se nemohl divit. Předháněli jsme se v zahazování gólových příležitostí. Bystřice zničehonic srovnala na 1:1, když už předtím zahrozila, ale gól pro ofsajd neplatil. Naštěstí jsme nezpanikařili a hráli svou hru. Do poločasu jsme přece jen protrhli střeleckou smůlu a navýšili vedení na 3:1. A když jsme přidali hned po přestávce čtvrtý gól, bylo prakticky rozhodnuto. Celý zápas jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme vyhráli!"

Branky: 23. Shokun - 43., 46. a 62. Michalík, 39. a 59. Mach, 14. Pšenčík.

KUNOVICE - LUHAČOVICE 2:2 (1:1)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Většina zápasu se odehrála na polovině soupeře. Do vedení jsme se dostali ve 14. minutě po dorážce Dana Fleka. I po vstřeleném gólu jsme byli stále aktivní a snažili se o zvýšení našeho vedení , nicméně jsme se v koncovce neprosadili. Hosté nás potrestali z ojedinělého útoku z centru z pravé strany, kdy neobsazený hráč srovnal hlavou. Druhý poločas se odvíjel úplně stejně, jako ten první. V 54. minutě se na hranici velkého vápna uvolnil Tibor Horáček a nechytatelnou střelou do šibenice nám vrátil vedení. Bohužel další šance jsme neproměnili nebo je zlikvidoval gólman. Deset minut před koncem po naší nedůslednosti ve velkém vápně se soupeři podařilo vyrovnat na konečných 2:2. Zasloužili jsme si vyhrát, bohužel máme jen bod.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Kunovice vstoupily do obou poločasů lépe a v obou šli do vedení. Nám se nedařilo držet míč. Většinu prvního poločasu jsme se bránili. Navíc v první půli jsme museli hned dvakrát nedobrovolně střídat kvůli zranění. Ve 37. minutě jsme z ojedinělé akce srovnali O. Červenkou. Bohužel krátce po změně stran se krásnou střelou trefil domácí kapitán a opět poslal Kunovice do vedení. Jsem ale rád, že i v tomhle vedru jsme to nezabalili a dokázali i podruhé srovnat. Konkrétně A. Popelka pěkně prošel pokutovým územím a předložil Georgovi před prázdnou bránu. Bod bereme a jdeme dál!“

Branky: 14. Flek, 54. Horáček - 37. Červenka, 81. Danquah.

MORKOVICE - NAPAJEDLA 2:2 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Hodnotím-li výsledek 2:2 z pohledu, že jsme dvakrát prohrávali, tak je bod asi dobrý. Ale protože góly, které jsme inkasovali, byly laciné a šlo jim zabránit, tak je remíza málo! Napajedla jsou kvalitní tým a to také potvrdila solidní hrou. První poločas se však hrál více na jejich polovině, ale díky jejich důrazné a těsné obraně jsme se obtížně dostávali do zakončení. Z převahy jsme vytěžili několik rohových kopů, které jsme však nevyužili. Naopak po jednom z nich šli hosté do brejku a po naší hrubé individuální chybě jsme prohrávali. Důležité bylo, že velmi brzy Mára Oplt vyrovnal. V 54. minutě nás soupeř zaskočil standardkou z 30 metrů a do této chvíle nevím, kudy a proč skončil míč v naší síti! Za deset minut bylo pět vyrovnáno, kdy Dominik Knap proměnil pokutový kop. Stejný hráč měl pět minut před koncem na kopačce tři body. Po úniku překonat Stratila v bráně Napajedel, ale od břevna se míč odrazil zpět do hřiště. Protože ve zbývajícím čase již nikdo nic nevymyslel, proto jsme se o body podělili.“

Jaroslav Laciga, trenér a předseda Napajedel: „Duel hraný za tropických teplot, což ani divácké návštěvě příliš nechutnalo, přinesl fotbal plný nepřesností a chyb. Dvakrát jsme vedli, ale vždy jsme si nechali dát vyrovnávací branku. Škoda, že proti nám opět byla nařízena penalta… Na každé straně byly vidět další asi dvě příležitosti ke vstřelení gólu, proto považuji remízu za spravedlivou.“

Branky: 22. Oplt, 64. z pen. Knap - 20. Holomek, 56. Foral.