Šlágr kola obratem ovládl Baťov

Úvodní kolo krajského přeboru přinesl duel dvou favoritů soutěže, ve kterém sice papírově silnější Luhačovice měly většinu času navrch, byli ve vedení a vyhrály první poločas, ale po přestávce Baťov, ač oslaben o jednoho hráče, dvěma trefami duel otočil.

BAŤOV - LUHAČOVICE 3:2 (1:2)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „K vidění bylo oboustranně velmi kvalitní utkání. Zápas měl náboj, herní kvalitu, spoustu šancí na obou stranách, krásné branky a vysoké tempo až do samého závěru. My jsme nezačali dobře, kdy již v začátku jsme po chybách inkasovali dvě branky a ještě k tomu ve 20. minutě přišli o vyloučeného hráče. Zpět do hry nás dostala krásná branka Zdenka Ondráše, ale hlavně velká vůle hráčů utkání zvládnout i v početním oslabení. V poločasové přestávce jsme změnili rozestavění a v pokračující velké aktivitě se nám podařilo po brankách Adama Bršlici a Honzy Gojše utkání výsledkově otočit. I přes šance na obou stranách se již výsledek nezměnil a my dokázali s velmi kvalitním soupeřem dovést první mistrovské utkání do vítězného konce.“

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Diváci si museli přijít na své, bohužel s hořkým koncem pro nás. Zápas se vyvíjel přesně tak, jak jsme si přáli. Vše nám šlo na ruku. První poločas z naší strany snesl ty nejpřísnější měřítka. Zlom nastal, kdy domácí korigovali na 1:2 a náš vstup do druhého poločasu, kdy jsme měli hluchou čtvrthodinovou pasáž. Následně jsme měli šance na srovnání, ale takový je fotbal - někdy vám dá, někdy vezme. Máme za sebou první zápas, odvážíme si nula bodů, ale jedeme dál, je to dlouhodobá soutěž.“

Branky: 32. Ondráš, 52. Bršlica, 62. Gojš - 12. Jelínek, 15. Popelka. Rozhodčí: Vychodil, ČK: 21. Sotolář (Baťov), 150 diváků.

Fotbalisté Baťova (oranžové dresy) otočili domácí zápas s Luhačovicemi.Zdroj: Foto: facebook SK Baťov 1930

I. A TŘÍDA SKUPINA B

Návrat krále! Dohnal se blýskl hattrickem za deset minut

Vrátil se na jediný zápas, přesto dal znovu vzpomenout na své nejlepší duely v dresu Spartaku. Zkušený jednatřicetiletý útočník Jan Dohnal, který navlékl dres Hluku po více než dvou letech, se v úvodním duelu krajské I. A třídy skupiny B blýskl hattrickem za deset minut. Favorit doma přehrál Újezdec 9:2, kromě Dohnala se třikrát trefil i Vaďura.

HLUK – ÚJEZDEC 9:2 (4:2)

Jiří Vojtěšek, trenér Hluku: „Vstup do zápasu nám nevyšel. Asi jsme zase měli v hlavách, že moc chceme vyhrát. Za nepříznivého stavu 1:2 mě kluci trošku namíchli. I když výsledek na konci je jiný, prvních dvacet minut z naší strany nebylo dobrých. Měli jsme těžké nohy. V přípravných zápasech kluci dokázali hrát úplně jinak. Byli jsme rychlejší, svěžejší, proti Újezdci nám nervozita trochu svazovala nohy. Když jsme se dostali do hry, udělali jsme hloupou penaltu, která nás zase na chvíli srazila. Druhý poločas už byl jednostranný. Hosté ještě za stavu 5:2 hráli, s tímto výsledkem by byli spokojení. My jsme se tím výsledkem nechali ukolébat, na konci utkání jsme ale ještě přidali čtyři góly. Výsledek je dobrý. Dohnyho (Jan Dohnal – pozn. red.) jsme využili alespoň na tento jeden zápas. Dostal šanci si s námi po delší době zahrát. Bylo vidět, že to má pořád v noze a je gólový.

Zdeněk Šebesta, trenér Újezdce: „Podle mě Hluk tuto třídu letos suverénně ovládne. Jeho kvalita je nad hranicí této třídy. Nám chybělo několik klukl. Klíčovým hráčem je Bronislav Červenka, který byl s Kroměříží ve Znojmě. Neměli jsme ani stopera a útočníka, už v prvním poločase jsem musel střídat střelce Filipa Lekeše, který má něco s ramenem. Po jeho odchodu se naše hra úplně rozpadla. Chytat tady ty atlety bylo nad naše síly. Neměli jsme hráče na střídání. V závěru jsme se modlili, aby to nebylo deset. My jsme v létě odehráli čtyři zápasy. V prvním jsme dostali 0:8 s Baťovem, pak jsme vyhráli 5:4 ve Vlčnově, v poháru remizovali 5:5 s Bojkovicemi a teď zase dostali devět branek. Je to katastrofa, my ale máme celkem příznivý los v poháru, budeme se snažit soustředit na něj. Věřím, že se dáme dohromady i pro krajskou soutěž. Nepříjemnou porážku hodíme za hlavu a jedeme dál.“

Branky: 31., 39. a 61. Vaďura, 74., 78. a 84. Dohnal, 37. a 77. Martiš, 11. Zelinka - 9. Vítek, 13. Kobzinek z penalty. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 100.

OSVĚTIMANY – ZLECHOV 6:1 (5:1)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Nechci říct, že by to bylo povinné vítězství, ale kvalita byla na naší straně. Zápas jsme rozhodli hned v první, poločase. I když nám v létě odešeli Zýbal, Klimeš a Síleš, dokázali jsme je nahradit dalšími kluky. Střelecky se daří hlavně Čevelíkovi, který dával góli už v minulé sezoně i v letní přípravě. Je to poctivý kluk, brankám jde naproti. Je běhavý, takový buldoček. Svojí pracovitostí se dokáže do šancí dostat, samozřejmě ne každou promění. Zatím mu to pálí. Ještě nám chyběli dva mladí kluci A Skřivan, jenž si plní povinnosti ve Slovácku. I bez nich jsme to zvládli. Ve druhém poločase jsem prostřídal sestavu. Chtěl jsem, ať si zahrají všichni, ale už to nemělo takový náboj. I tak jsme mohli přidat další branky, ale vychytal nás výborný gólman Vanda.“

Jaroslav Vanda, trenér Zlechova: „Hlavně v prvním poločase byl mezi námi a Osvětimany zřetelný rozdíl. Domácí byli fotbalovější, jednoznačně lepší. Jejich hru zezadu řídil zkušený Šumulikoski, kterému pomáhal Jirka Perůtka. Ti dávali klukům vpředu krásné balony dopředu. Soupeř byl fotbalovější, trestal naše chyby. My jsme byli vzadu nedůrazní. Po přestávce jsme to vzadu trošku zhustili, takže už to bylo z naší strany lepší. Osvětimany ale hrály to, co potřebovaly. My jsme se snažili porážku alespoň zmírnit. Měli jsme jendu šanci a povedený trestný kop, který gólman Chvojka bravurně chytil.“

Branky: 19., 24. a 85. Čevelík, 11. a 35. Tomaštík, 36. Pak - 14. Omelka. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 100.

I. B třída



SKUPINA C: UHERSKÝ OSTROH – TOPOLNÁ 1:2 (1:1)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Vstup do sezony nám vůbec nevyšel. Zklamání je velké. Soupeř nepředvedl žádný extra výkon, bohužel na nás to stačilo. My jsme byli hrozní a nezasloužili si vyhrát. Přitom jsme od desáté minuty vedli 1:0. Bohužel jsme ještě do přestávky po naší klasické chybě, kdy jsme se nestačili nachystat na rohový kop, dostali vyrovnávací gól. Ve druhém poločase jsme obdrželi po standardní situaci další branku. Tři minuty před tím ale Filipem Kovaříkem nastřelili břevno, od kterého se míč odrazil ven. Hned z protiútoku jsme udělali chybu na straně, faulovali a soupeř to trefil na zadní tyč. Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami, moc šancí nebylo. My jsme tam jednou z malého vápna doráželi, ale hostující gólman balon vyrazil. Jinak to byl z naší strany zmar. Vymlouvat se na absenci dvou nebo tří hráčů nemůžeme. S nimi by to asi nebylo jiné.“

Branky: 10. Mojžíšek - 39. Kamočai, 60. Mikoška. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 100.

SLAVKOV – VELKÝ OŘECHOV 1:0 (0:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „S výkonem spokojený nejsem, ale výhru samozřejmě beru. Bohužel jsme na polovině hřiště udělali zbytečný faul. Měli jsme to přerušit dřív. Červená karta byla jasná. Pak jsme se hrozně moc nadřeli. Pokazili jsme spousty hlavně finálních přihrávek. Vždycky jsme došli po vápno a pak vůbec nezakončili. To musíme ještě potrénovat, protože byla snad jenom jedna střela na branku, což je velice málo. Nakonec nás zachránila standardka. Michal Janků dobře kopl roh, dva kluci do toho šli tak, jak mají. Uplatnili důraz a vyšlo to. Tým je podobný jako v minulé sezoně. Akorát se nám z Buchlovic vrátil Michal Janků, získali jsme z Hluku jednoho hráče, ještě čekáme až se nám vrátí útočník Bahulík z Mladcové. Tři kluky máme zraněné, Chovanec by se však měl příští týden vrátit. Bohužel jsme přišli o dva stopery. Minulý týden si zranil koleno Jarek Habarta, teď jsme tam dali Martina Jankůje, který zase dostal červenou, takže to musíme nějak ošetřit, abychom to dali dohromady.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Nespokojenost s prohrou, ale spokojenost s tím, že jsme nakonec nepodali úplně špatný výkon. My jsme nevěděli, co od zápasu očekávat, protože jsme se sešli pouze ke dvěma tréninkům. Teď ta doba byla fakt náročná, proto jsme rádi, že jsme si konečně zahráli fotbal. Navíc nám chyběli někteří kluci, ale na to se vůbec nechci vymlouvat, protože jsme zase získali posilu, sedmnáctiletého Denise Kadlčíka, který k nám přišel z Ludkovic, ale je je z Kaňovic a u nás má nějaké kořeny. Jsme rádi, že jsme nějakou omladinu získali. Dneska na něj byla červená karta, takže nezklamal. Naopak, s jeho výkonem jsme byli moc spokojení. Jinak průběh zápasu byl složitý. Chtěli jsme hrát ze zabezpečné obrany, co nejdéle držet vzadu nulu. Do druhé půle jsme šli trošku natěšení, že bychom z toho mohli vytěžit víc. Měli jsme tam brejkové situace, které jsme ale nevyužili. Soupeř byl aktivnější, asi po právu dal nakonec šťastný gól ze standardky. Doufám, že příští týden už budeme zase trošku silnější. “

Branka: 82. Maštalíř. Rozhodčí: Měšťánek. Červená karta: 29. Martin Jankůj (Slavkov). Diváci: 81.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – VLČNOV odloženo na úterý 28. září

Rostislav Kreisl, jednatel FK Ostrožská Nová Ves: „Zápas byl odložen na žádost soupeře, kterému jsme vyhověli. My jsme byli nachystaní hrát, Vlčnov má ale nějaké problémy s hráči, takže si na start nové sezony musíme týden počkat.“

Jakub Tománek, jednatel TJ Vlčnov: „I když máme v kádru dost hráčů, na první zápas se nám omluvilo hned osm lidí, což je prostě moc. Tým bychom nedali dohromady, proto jsme soupeře požádali o přeložení utkání. Děkujeme mu, že nám vyhověl. Jinak kádr máme stejný. Trenérem zůstává Václav Činčala, počítáme i s hokejistou Martinem Matějíčkem, jenž ukončil kariéru. Z Popovic se k nám vrátil útočník Přemysl Hanák, jenž tady působil před pěti lety.“