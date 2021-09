Petr Štěpaník, trenér Bystřice pod Hostýnem: „Vybojovali jsme cenné vítězství, jsem rád, že se kluci z posledního utkání oklepali. Výhra se ale nerodila snadno, dvakrát jsme dotahovali, když jsme neuhlídali brejky soupeře. Když už jsme otočili výsledek, Boršice opět vyrovnaly. Nakonec jsme výhru vydřeli, škoda jen tří inkasovaných branek, to by se nám stávat nemělo. Sedm branek bylo pro diváka atraktivní, ale pro trenéry naopak. Přibylo mi pár šedivých vlasů.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Zbytek týmu nedokázala nahradit chybějící oporu Jakuba Janíka v obraně, kde nám to nyní nešlo. Je smutné, že když dáme tři góly, neodvážíme si ani bod. Zatímco defenziva propadla, útočné řady potvrdily, jakou formu mají. Z náí by se měl vzít příklad zbytek týmu.“

Branky: 20. Křivánek, 40. Ligač, 47. Ligač, 63. Ondroušek - 15. a 58. Večeřa, 38. Ohnutek. Rozhodčí: Zpěvák, 180 diváků.

KVASICE - BRUMOV 1:1 (1:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Brzy jsme se ujali vedení a vypadalo to, že to bude jednoduchý zápas. Bohužel se nám už v prvním poločase zranili další dva hráči a do zápasu museli naskočit kluci z dorostu a B-týmu. I přesto jsme měli zápas pod kontrolou a vytvořili si minimálně pět stoprocentních šancí ke vstřelení branky. Naše šance jsme neproměnili a soupeř nás za to tři minuty před koncem z ojedinělého pobytu v našem pokutovém území potrestal vyrovnávací brankou. Je to další zbytečná bodová ztráta.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: "Tak, jak jsme kluky chválili minulý týden proti Bystřici za přístup k utkání, tentokrát musíme být na hráče kritičtí, i když máme bod. Vstup do utkání byl z naší strany hodně vlažný a soupeř hned ve 3. minutě trestal. První poločas jsme hráli profesorský fotbal bez jediné střely na branku. Ve druhé půli se naše hra i po třech střídání moc nezlepšila a závěr utkání byl pro nás milostivý. Domácí měli ke konci mnoho brejkových situací, kdy jednou trefili tyč. Nám se 5 minut před koncem po centru Vlčka podařilo zásluhou přesné hlavičky Juřici srovnat na konečných 1:1. Bod z Kvasic bereme všemi deseti.“

Branky: 4. Berky - 86. Juřica. Rozhodčí: Ambroz, 150 diváků.

NEDAŠOV - BAŤOV 0:5 (0:2)

David Solař, brankář Nedašova: „Utkání ani nejde hodnotit. Zápas hraný na těžkém terénu jsme absolutně nezvládli. Dobrou pasáž jsme měli po vstupu do druhé půle, kdy jsme se snažili o vstřelení kontaktního gólu, jenže jsme poté inkasovali potřetí a bylo po zápase. Musíme uznat, že soupeř byl daleko lepší. My se mjsíme vrátit k naší poctivé a bojovné hře, která nás vždy zdobila.“

Petr Zapleta, trenér Baťova: „Na těžkém terénu jsme podali velmi dobry výkon a zaslouženě zvítězili. Branky, které jsme vstřelili, byly po pěkných akcích a jsme rádi za produktivitu i vítězství.“

Branky: 4. Gojš, 41. Bršlica, 60. Bína, 71. z pen. Skyba, 63. Bršlica. Rozhodčí: Pospíšil, 103 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NAPAJEDLA 2:3 (0:3)

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné n. Vl.: „Úvodních třicet minut jsme snad na hřišti vůbec nebyli. Nedokáži si vysvětlit proč, výkony mladých jsou jako na houpačce. Kluci se na začátku jen dívali, naopak soupeř co vystřelil na bránu, skončilo gólem. Náš přístup byl tragický, na to jak pršelo, kluci nebyli do přestávky ani špinaví. Po přestávce jsme se dokázali dostat na dostřel, ale popravdě za úvod bychom si body ani nezasloužili. Kdyby kluci hráli jako v Morkovicích, určitě bychom duel zvládli.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Úvod se nám velice povedl, rychle skóroval po standardce Simerský a ve 12. minutě zakončil brejkovou situaci Huťka. V této fázi jsme byli lepším mužstvem, domácí se dostali do jedné šance po našem špatném odkopu, ale gól z toho nebyl. Naopak ve 27. minutě se přízemní střelou trefil Dvořáček. Do druhého poločasu jsme nastoupili s vědomím, že se domácí budou tlačit do ofenzivy a v 55 minutě se zvedli gólem na 1:3. Do konce se Štítná snažila snížit náš náskok a nám se bohužel nepodařilo proměnit alespoň jednu šanci, abychom náskok zvýšily. Čtvrt hodiny před koncem jsme sice znovu inkasovali, ale závěr si už pohlídali.“

Branky: 55. Vaculík, 74. Liška - 5. Simerský, 12. Huťka, 27. Dvořáček. Rozhodčí: Kovářčík, 100 diváků.

SLUŠOVICE - MORKOVICE 0:0

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Těžký duel s kvalitním soupeřem. Hosté byli o něco lepší na míči, měli kvalitnější přechodovou fázi a celkově byli důraznější. V prvním poločase nastřelili dvakrát tyčku a několikrát nás podržel náš brankář Kučera. My měli šanci Železníkem, který střelou z vápna do protipohybu brankáře jen těsně minul. Po přestávce po samostatném úniku Zbranek předložil míč Kvasnicovi, ale hosté míč vykopli na roh. Hosté dál zlobili a vytvářeli si nebezpečné situace. My měli na konci dvě velké šance, samostatný únik v 84. minutě neproměnil Železník, v 85. Kvasnica hlavičkoval těsně vedle a tak utkání skončilo dělbou bodů.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Přestože jsme nastoupili v okleštěné sestavě, ztratili jsme dva body. Od prvních minut jsme drželi otěže zápasu, byli lepším týmem. Co nám to bylo platné, když jsme dvakrát trefili konstrukci brány, ovšem nedokázali jsme vyzrát na gólmana soupeře. Jen remíza nás mrzí.“

Rozhodčí: Bartoň, 108 diváků.

V. KARLOVICE - NEVŠOVÁ 2:2 (0:2)

Jaroslav Valián, vedoucí mužstva VKK: Kdyby byl zápas součástí nabídky sázkových kanceláří, tak by si spousta "odborníků" na tomto výsledku vylámala zuby. Hosté se ujali vedení a celý první poločas byli lepším týmem.Ale stará pravda, že vedení o dvě branky v poločase je to nejošidnější, co může vedoucí mužstvo potkat, se na plnilo i tentokráte. Hosté bláhově, že je rozhodnuto, v druhé půli polevili a domácí, zase v hodně oslabené sestavě jen s jedním náhradníkem urvali nakonec bod.Je zbytečné opakovat, jak jsme hráčský v současné chvíli zdecimovaní, ale jedeme dále, sázka na mladé nás naučila určité trpělivosti, pevně věřím, že jejich čas příjde.

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Darovali jsme soupeři bod. Za stavu 2.0 jsme měli zápas pod kontrolou, mohli jsme dát do kabiny i třetího. Soupeř po přestávce zrychlil, byl důraznější a dal kontaktní gól, na který jsme nedokázali reagovat. Popravdě se domácí dvakrát dostali do našeho vápna a vždy dali gól. Dříve bych byl s bodem z Karlovic spokojen, nyní jsem naštvaný. Měli jsme na vítězství!“

Branky: 63. Jurajda, 79. Štuler - 28. Tomšů, 40. Kutra. Rozhodčí: Stodůlka, 80 diváků.

Luhačovice – Valašská Polanka 3:0 kontumačně

Hosté k utkání nepřijeli.